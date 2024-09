Mencom renforce sa présence en Europe avec un nouveau bureau de vente aux Pays-Bas

OAKWOOD, Géorgie et ALMELO, Pays-Bas, 25 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Mencom Corporation, un fabricant mondial de connecteurs industriels pour les applications d'alimentation, de contrôle, de signal et de mise en réseau, a annoncé l'ouverture de son nouveau bureau de vente aux Pays-Bas. Cette décision stratégique souligne l'engagement de Mencom à servir sa clientèle croissante et ses partenaires de distribution dans toute l'Union européenne.

Le nouveau bureau néerlandais servira de centre pour les activités de vente, les démonstrations de produits, les sessions de formation et les réunions avec les clients. Une équipe dédiée de professionnels de la vente connaissant bien le portefeuille de produits de Mencom offrira une assistance et des conseils sur mesure aux clients de toute la région.

« Notre investissement dans une présence commerciale européenne nous permet de mieux servir nos clients et de répondre à la demande croissante de solutions innovantes de Mencom », a déclaré Bruce Mistarz, PDG de Mencom Corporation. « Avec cette expansion, nous renforçons notre position de partenaire de confiance offrant une valeur exceptionnelle au marché européen. »

Parallèlement à l'acquisition d'un site de production en République tchèque, ce nouveau bureau néerlandais vise à rationaliser les opérations et à garantir une livraison rapide des produits dans toute l'Europe. De plus, les clients peuvent anticiper un service offrant une disponibilité locale des produits et des délais de réponse plus rapides. L'entreprise s'est engagée à renforcer sa présence en Europe tout en maintenant son engagement à satisfaire ses clients.

Pour toute question concernant le nouveau bureau de Mencom en Europe, les produits ou l'assistance à la clientèle, veuillez contacter :

Mencom Europe

Windmolen 22

7609NN Almelo

Pays-Bas

http://www.mencomcorp.eu

+31 548 659 054

[email protected]

Pour des informations supplémentaires, veuillez contacter :

Mark Dixon

Marketing Manager

Email : [email protected]

Téléphone : (770)534-4585

