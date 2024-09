Mencom stärkt europäische Präsenz mit neuem Vertriebsbüro in den Niederlanden

OAKWOOD, Ga. und ALMELO, Niederlande, 26. September 2024 /PRNewswire/ -- Mencom Corporation, ein weltweiter Hersteller von industriellen Steckverbinderlösungen für Strom-, Steuer-, Signal- und Netzwerkanwendungen, hat die Eröffnung seines neuen Vertriebsbüros in den Niederlanden bekannt gegeben. Dieser strategische Schritt unterstreicht das Bestreben von Mencom, seinen wachsenden Kundenstamm und seine Vertriebspartner in der gesamten Europäischen Union zu bedienen.

New sales office for the European market

Das neue niederländische Büro wird als zentraler Knotenpunkt für Verkaufsaktivitäten, Produktvorführungen, Schulungen und Kundentreffen fungieren. Ein engagiertes Team von Vertriebsexperten, die sich mit dem Produktportfolio von Mencom auskennen, wird den Kunden in der gesamten Region maßgeschneiderte Unterstützung und Beratung bieten.

„Unsere Investition in eine europäische Vertriebspräsenz ermöglicht es uns, unsere Kunden besser zu bedienen und die steigende Nachfrage nach Mencoms innovativen Lösungen zu befriedigen", sagte Bruce Mistarz, Geschäftsführer der Mencom Corporation. „Mit dieser Expansion stärken wir unsere Position als zuverlässiger Partner, der dem europäischen Markt einen außergewöhnlichen Mehrwert bietet."

In Verbindung mit dem Erwerb einer Produktionsstätte in Tschechien zielt diese neue niederländische Niederlassung darauf ab, den Betrieb zu rationalisieren und eine prompte Produktlieferung in ganz Europa zu gewährleisten. Außerdem können die Kunden einen Service mit lokaler Produktverfügbarkeit und kürzeren Reaktionszeiten erwarten. Das Unternehmen ist bestrebt, seine Präsenz in Europa zu stärken und gleichzeitig sein Engagement für die Kundenzufriedenheit beizubehalten.

Bei Fragen zu Mencoms neuer Niederlassung in Europa, zu Produkten oder zum Kundensupport wenden Sie sich bitte an die folgenden Ansprechpartner:

Mencom Europe

Windmolen 22

7609NN Almelo

Niederlande

http://www.mencomcorp.eu

+31 548 659 054

[email protected]

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Mark Dixon

Marketing-Manager

E-Mail: [email protected]

Telefon: (770)534-4585

