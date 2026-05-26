Merach S29R2: велотренажер с автономным питанием освобождает пользователей от ежемесячных подписок на фитнес
May 26, 2026, 09:44 ET
ЛОНДОН, 26 мая 2026 г. /PRNewswire/ -- Подключенные фитнес-велосипеды часто требуют постоянной ежемесячной подписки еще долго после покупки оборудования, но новый Merach S29R2 использует другой подход. Он сочетает в себе автономную работу, интеллектуальное автоматическое сопротивление и дополнительное подключение приложений, включая поддержку популярных сторонних платформ, таких как Zwift и Kinomap, без блокировки основной функциональности без обязательной подписки. Разработанный для гибкого домашнего использования, он обеспечивает доступ к тренировкам и бесплатную подписку.
Беспроводная свобода для любой комнаты
Что отличает S29R2 от других умных велосипедов, так это его независимость от розеток. Используя интегрированную систему генератора, велосипед преобразует энергию педали в мощность, необходимую для работы его электроники и бортового дисплея, устраняя необходимость в настенных розетках, зарядных кабелях или замене батарей.
При первом нажатии педали ЖК-дисплей активируется автоматически, показывая данные о производительности, включая время, скорость, расстояние, сожженные калории и уровень сопротивления. В сочетании с передними транспортировочными колесами и беспроводной настройкой велосипед можно легко перемещать из комнаты в комнату, будь то быстрая тренировка в гостиной или более длительная поездка у окна балкона.
Интеллектуальное сопротивление, которое реагирует в режиме реального времени
Вместо того, чтобы полагаться на традиционную ручку ручного натяжения, S29R2 использует электронную систему сопротивления, управляемую с помощью встроенных кнопок дисплея или программ тренировки на основе приложений. Оставшаяся механическая ручка функционирует исключительно как орган управления торможением и аварийной остановкой.
При подключении к совместимым виртуальным велосипедным платформам велосипед автоматически регулирует сопротивление в соответствии с изменениями местности в режиме реального времени, реагируя менее чем за три секунды, имитируя подъемы, спуски и изменение условий езды. Система также включает в себя семь предустановленных программ автоматического обучения.
Предназначен для повседневного домашнего фитнеса
- Поддерживает пользователей весом до 159 кг и ростом от 142 до 193 см
- 4-ходовой регулируемый руль и седло
- 16 уровней сопротивления при сверхтихой работе ниже 25 дБ
- Встроенная стойка для гантелей, двойные держатели для бутылок и крепление для смартфона
Merach S29R2 был выпущен 26 апреля 2026 года и доступен через merachfit.de по рекомендованной розничной цене 659,99 евро. На Amazon цены могут отличаться.
О Merach
Основанная в 2018 году, компания Merach разрабатывает подключенное домашнее фитнес-оборудование и оздоровительные продукты для потребителей в более чем 50 странах. В компании работает более 1000 человек, с 2021 года она поставляет оборудование для национальных спортивных команд Китая, в том числе для Олимпийских игр в Токио, Пекине и Париже.
Дополнительная информация: merachfit.eu | IG: @merachfit.eu
КОНТАКТЫ: [email protected]
