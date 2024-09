Mes de la Herencia Hispana: Nuevo libro de la puertorriqueña Giannina Braschi

La editorial FlowerSong celebra el Mes de la Herencia Hispana con el lanzamiento del nuevo libro de la puertorriqueña Giannina Braschi. Su obra Putinoika es una epopeya multigénero sobre el frenesí y la plaga en la era de Trump y Putin. Inspirada en las antiguas tragedias griegas, Putinoika se desarrolla en tres partes: Palinodia, Bacante y Putinoika. En un mundo inundado de colusión, engaño y contaminación, la esperanza no solo se mantiene firme en Putinoika, sino que nos eleva a reinos superiores con nuevas y estimulantes formas literarias, expresiones poéticas y una renovada fe en la creatividad. Putinoika insiste en que los poetas, los filósofos y los amantes tienen la capacidad de crear a una escala mayor que la capacidad de destrucción de la sociedad. Si Esperando a Godot es un treno de esperanza en la era atómica, Putinoika es el "Invictus" que no sabíamos que estábamos esperando después de la pandemia global.

Editorial: Brown Ink, un nuevo sello de la editorial FlowerSong en Texas, dirigida por Frederick Luis Aldama Ilustradores: Rosaura Rodríguez y Omar Banuchi de Días Cómic de Jayuya, Puerto Rico Precio: $21.00 ISBN-10: 1963245784 ISBN-13: 978-1963245783 Fecha: 27 de septiembre de 2024 Formatos: Impreso y Digital Disponible a través de FlowerSong, Amazon, Barnes & Noble o cualquier librería en línea.

Icónica autora puertorriqueña Giannina Braschi

La Biblioteca del Congreso llama a la icónica autora puertorriqueña Giannina Braschi "vanguardista, influyente e incluso revolucionaria". PEN America reconoce a Braschi como "una de las voces más revolucionarias de América Latina en la actualidad". La autora boricua escribe poesía, ficción y filosofía política en español, spanglish e inglés. Sus obras maestras incluyen El imperio de los sueños, Yo-Yo Boing!, Estados Unidos de Banana y Putinoika. Su obra es el tema de la antología Poets Philosophers Lovers: On the Writings of Giannina Braschi, editada por Frederick Luis Aldama y Tess O'Dwyer. Braschi ha recibido premios y becas del National Endowment for the Arts, New York Foundation for the Arts, Ford Foundation, Instituto de Cultura Puertorriqueña, PEN America, la Academia Norteamericana de la Lengua Española (ANLE), Cambio 16 en España, y de su ciudad natal de San Juan de Puerto Rico.

Elogio del nuevo libro Putinoika

Si, como en la traducción de Ezra Pound de Aristóteles, la "rápida percepción de las relaciones" es realmente el "sello distintivo del genio", es en las salas iluminadas de los libros de Braschi donde la poesía se prueba y se estampa con tal marca. —Forrest Gander, poeta ganador del Premio Pulitzer Al igual que su personaje, Frenzy, es una provocadora que cree y promete su fidelidad solo a "todo lo que existe". —Forrest Gander, poeta ganador del Premio Pulitzer y Canciller Emérito, Academia de Poetas Estadounidenses.

"Un tour de force de poesía filosófica y filosofía poética, que ofrece una denuncia mordaz e hilarante de la América de Trump". —Madelena Gonzalez, Cátedra de Literatura Anglófona, Universidad de Aviñón

"¡La creación más audaz y electrizante de Braschi! Este emocionante viaje abarca desde la Grecia clásica hasta las noticias de primera plana, donde lo sobrenatural baila con lo mundano. Excéntrica, hilarante y profunda, Putinoika es la rara avis de la literatura moderna, un verdadero original que rompe convenciones y deja una marca indeleble en tu alma. Mientras Tony Kushner nos da Ángeles en América en medio de la epidemia de SIDA y la Perestroika, Braschi nos da Putinas en América en medio de la pandemia mundial con Putinoika. Su intrépida narración te arrastra." —Nuria Morgado, directora, Academia Norteamericana de la Lengua Española

"Este libro poderoso, divertido, profundo, sabio y enloquecido es un viaje salvaje. Es una bomba (¿un poema?, ¿una novela?, ¿una obra de teatro?, ¿una ficción? ¿ensayo?, ¿comedia?, ¿drama? todas las anteriores?). Es una meditación sobre la poesía, el arte, la pandemia, la política, Trump, su muro, las Putinas, la autora, Puerto Rico, Edipo y Baudelaire. Me reí hasta las lágrimas aquí y allá mientras el libro muestra uno de los retratos más crueles de nuestro tiempo. ¡Bravo! —Carmen Boullosa, novelista galardonada

