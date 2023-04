Met de overname van Rentouch verbetert Scaled Agile, Inc. multifunctionele teamplanning in SAFe® Studio

BOULDER, Colo., 21 april 2023 /PRNewswire/ -- Scaled Agile, Inc., leverancier van SAFe®, 's werelds toonaangevende systeem voor zakelijke flexibiliteit, kondigde vandaag de overname aan van Rentouch, een in Zwitserland gevestigd bedrijf gespecialiseerd in software voor het visualiseren van planningsevents van Agile in meerdere Agile-teams met SAFe. Met deze strategische overname zal het online platform SAFe® Studio van SAFe nog verder verbeteren om integrale SAFe-implementaties beter onder de knie te krijgen, beter toe te passen en beter te beheren.

Een bepalende ervaring in SAFe is een regelmatig, doorgaans driemaandelijks, plannings- en afstemmingsevent waarin meerdere Agile-teams leveringsdoelstellingen en afhankelijkheden beheren. Onder de naam PI Planning ("PI" is een afkorting van Planning Interval), is het event de sleutel tot de verbeterde bedrijfsresultaten waar SAFe bekend om staat. Het belangrijkste product van Rentouch, piplanning.io , is een SaaS-oplossing die ontworpen is om deze ervaring mogelijk te maken en te verbeteren voor organisaties die SAFe persoonlijk en virtueel toepassen. Piplanning.io wordt vertrouwd door Global 2000-organisaties en wordt gebruikt in meerdere sectoren, waaronder financiële dienstverlening, auto-industrie, overheid en telecommunicatie.

"Door de innovatieve software van piplanning.io in ons platform te integreren, kunnen we echt een ervaring bieden die alle zintuigen aanspreekt en samenwerking verbetert voor bedrijven wereldwijd die PI Planning gebruiken", aldus Chris James, CEO van Scaled Agile, Inc. "Deze overname sluit aan bij onze toewijding om de meest uitgebreide en gebruiksvriendelijke ervaring in SAFe Studio te bieden."

Piplanning.io heeft een revolutie teweeggebracht in de manier waarop teams samenwerken en werk beheren in SAFe. Met deze overname kan Scaled Agile, Inc. SAFe Studio verder verbeteren, door gebruikers een intuïtieve en naadloze manier te bieden om in real time iteraties te plannen, risico's te beheren en afhankelijkheden tussen teams zichtbaar te maken.

"We zijn verheugd om lid te worden van de Scaled Agile-familie en om bij te dragen aan het aanhoudende succes en de groei van SAFe", aldus Silvan Krähenbühl, CEO van Rentouch. "Onze gecombineerde expertise en technologieën zullen een ongeëvenaarde ervaring opleveren voor bedrijven die hun ervaringen met PI Planning willen verbeteren."

De komende maanden zal Scaled Agile, Inc. zich richten op de integratie van piplanning.io in SAFe Studio. In de tussentijd blijft piplanning.io ook los verkrijgbaar en blijft het een product, inclusief ondersteuning, van wereldklasse.

Over Scaled Agile, Inc.

Scaled Agile, Inc. is de leverancier van SAFe®, 's werelds meest vertrouwde systeem voor zakelijke flexibiliteit. Door middel van geïntegreerde oplossingen die teams helpen op betere manieren samen te werken, herdefinieert Scaled Agile de manier waarop 's werelds toonaangevende bedrijven klantwaarde identificeren en leveren, van opkomende kansen profiteren en bedrijfsresultaten verbeteren. Meer dan 20.000 bedrijven en overheidsinstanties vertrouwen op het wereldwijde partnernetwerk van SAFe en Scaled Agile om digitale innovatie te versnellen en te concurreren in een snel veranderende markt. Ga voor meer informatie naar scaledagile.com .

Over Rentouch

Rentouch is een Zwitsers bedrijf dat gespecialiseerd is in softwareoplossingen voor Agile planning. Rentouch staat bekend om zijn piplanning.io-software en heeft de manier veranderd waarop teams samenwerken en taken beheren met behulp van Agile- of Scrum-methodologieën. Ga voor meer informatie naar www.rentouch.ch .

SOURCE Scaled Agile, Inc.