Scaled Agile, Inc. améliore la planification d'équipe interfonctionnelle dans SAFe® Studio avec l'acquisition de Rentouch

BOULDER, Colorado, 21 avril 2023 /PRNewswire/ -- Scaled Agile, Inc., fournisseur de SAFe®, le premier système mondial d'agilité commerciale, a annoncé aujourd'hui son acquisition de Rentouch, une entreprise basée en Suisse spécialisée dans les logiciels de visualisation d'événements de planification Agile au sein de plusieurs équipes Agile avec SAFe. Cette acquisition stratégique améliorera SAFe® Studio, la plateforme en ligne de SAFe pour l'apprentissage, l'application et la gestion des implémentations SAFe à l'échelle de l'entreprise.

Une expérience déterminante de SAFe est un événement de planification et d'alignement régulier, généralement trimestriel, au cours duquel plusieurs équipes Agile gèrent les objectifs de livraison et les dépendances. Appelé PI Planning (« PI » pour intervalle de planification en anglais), l'événement est essentiel à l'amélioration des résultats opérationnels pour lesquels SAFe est connu. Le produit phare de Rentouch, piplanning.io , est une solution SaaS conçue pour permettre et améliorer cette expérience pour les organisations pratiquant SAFe en présentiel et en virtuel. Les organisations du Global 2000 font confiance à piplanning.io et l'utilisent dans divers secteurs, notamment les services financiers, l'automobile, le gouvernement et les télécommunications.

« En intégrant le logiciel novateur piplanning.io à notre plateforme, nous serons en mesure d'offrir une expérience véritablement immersive et collaborative aux entreprises qui utilisent le PI Planning dans le monde entier, a déclaré Chris James, directeur général de Scaled Agile, Inc. Cette acquisition s'inscrit dans notre engagement à offrir l'expérience la plus complète et la plus ergonomique dans SAFe Studio. »

Piplanning.io a révolutionné la façon dont les équipes collaborent et gèrent leur travail dans SAFe. Grâce à cette acquisition, Scaled Agile, Inc. sera en mesure d'améliorer davantage SAFe Studio , comme annoncé le mois dernier, en offrant aux utilisateurs un moyen intuitif et fluide de planifier les itérations, de gérer les risques et de visualiser les dépendances dans les équipes en temps réel.

« Nous sommes ravis de rejoindre la famille Scaled Agile et de contribuer au succès et à la croissance de SAFe, a déclaré Silvan Krähenbühl, directeur général de Rentouch. Notre expertise et nos technologies combinées fourniront une expérience inégalée pour les entreprises qui cherchent à améliorer leurs expériences de PI Planning. »

Au cours des prochains mois, Scaled Agile, Inc. se concentrera sur l'intégration de piplanning.io dans SAFe Studio. Entre-temps, piplanning.io continuera d'être disponible séparément et maintiendra son produit et son support de classe mondiale.

À propos de Scaled Agile, Inc.

Scaled Agile, Inc. est le fournisseur de SAFe®, le système le plus fiable au monde pour favoriser la souplesse opérationnelle. Grâce à des solutions intégrées qui aident les équipes à trouver de meilleures méthodes de travail, Scaled Agile redéfinit la façon dont les plus grandes organisations du monde identifient et apportent de la valeur à leurs clients, capitalisent sur les opportunités émergentes et améliorent leurs résultats. Plus de 20 000 entreprises et organismes gouvernementaux comptent sur le réseau mondial de partenaires SAFe et Scaled Agile pour accélérer l'innovation numérique et soutenir la concurrence dans un marché en évolution rapide. Pour en savoir plus, visitez le site scaledagile.com .

À propos de Rentouch

Rentouch est une société suisse spécialisée dans les solutions logicielles pour la planification Agile. Connue pour son logiciel piplanning.io, Rentouch a transformé la façon dont les équipes collaborent et gèrent les tâches en utilisant des méthodologies Agile ou Scrum. Pour plus d'informations, consultez www.rentouch.ch .

