Scaled Agile, Inc. Melhora o planejamento multifuncional da equipe no SAFe® Studio com a aquisição da Rentouch

BOULDER, Colorado, 20 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- AScaled Agile, Inc., provedora do SAFe®, o sistema líder mundial para negócios Agility, anunciou hoje a aquisição da Rentouch, uma empresa suíça especializada em software para visualizar eventos de planejamento ágil em várias equipes ágeis com o SAFe. Esta aquisição estratégica aprimorará o SAFe® Studio, a plataforma on-line da SAFe para aprendizado, aplicação e gerenciamento de implementações seguras em toda a empresa.

Uma experiência marcante no SAFe é um evento regular, tipicamente trimestral, de planejamento e alinhamento em que várias equipes ágeis gerenciam objetivos e dependências de entrega. Chamado de planejamento de PI ("PI" é a sigla de Intervalo de Planejamento), o evento é fundamental para os melhores resultados de negócios para os quais o SAFe é conhecido. A principal produto da Rentouch, o piplanning.io, é uma solução SaaS desenvolvida para habilitar e melhorar essa experiência para empresas que praticam SAFe presencialmente e virtualmente. O Piplanning.io tem a confiança de 2000 organizações globais e é usado em vários setores, incluindo serviços financeiros, automotivo, governamental e telecomunicações.

"Ao integrar o inovador software piplanning.io em nossa plataforma, poderemos oferecer uma experiência verdadeiramente imersiva e colaborativa para empresas que executam o PI Planning em todo o mundo", disse Chris James, CEO da Scaled Agile, Inc. "Esta aquisição está alinhada com nosso compromisso de oferecer a experiência mais abrangente e fácil de usar no SAFe Studio".

O Piplanning.io revolucionou a forma como as equipes colaboram e gerenciam o trabalho no SAFe. Com essa aquisição, a Scaled Agile, Inc. poderá aprimorar ainda mais o SAFe Studio, anunciado no mês passado, oferecendo aos usuários uma forma intuitiva e contínua de planejar iterações, gerenciar riscos e visualizar dependências entre as equipes em tempo real.

"Estamos entusiasmados em unir-nos à família Scaled Agile e contribuir para o sucesso e crescimento contínuos do SAFe", disse Silvan Krähenbühl, CEO da Rentouch. "Nossa experiência e tecnologias combinadas proporcionarão uma experiência incomparável para empresas que buscam melhorar suas experiências de planejamento de PI".

Nos próximos meses, a Scaled Agile, Inc. irá concentrar-se na integração do piplanning.io ao SAFe Studio. Enquanto isso, o piplanning.io continuará disponível separadamente e manterá seu produto e suporte de classe mundial.

Sobre a Scaled Agile, Inc.:

A Scaled Agile, Inc. é a fornecedora do SAFe®, o sistema mais confiável do mundo para negócios agility. Por meio de soluções integradas que ajudam as equipes a desbloquearem melhores maneiras de trabalhar, a Scaled Agile está redefinindo a forma como as principais organizações do mundo identificam e entregam valor ao cliente, capitalizam em oportunidades emergentes e melhoram os resultados dos negócios. Mais de 20.000 empresas e agências governamentais confiam no SAFe e na Rede de Parceiros Globais da Scaled Agile para acelerar a inovação digital e competir em um mercado em rápida transição. Saiba mais em scaledagile.com.

Sobre a Rentouch

A Rentouch é uma empresa suíça especializada em soluções de software para planejamento ágil. Conhecida por seu software piplanning.io, a Rentouch transformou a forma como as equipes colaboram e gerenciam tarefas usando metodologias ágeis ou Scrum. Para mais informações, acesse www.rentouch.ch.

FONTE Scaled Agile, Inc.

