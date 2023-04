Scaled Agile, Inc. verbessert funktionsübergreifende Teamplanung in SAFe® Studio durch Rentouch-Akquisition

BOULDER, Colo., 20. April 2023 /PRNewswire/ -- Scaled Agile, Inc., Anbieter von SAFe ®, das weltweit führende System für Business Agility, gab heute die Übernahme von Rentouch bekannt, einem in der Schweiz ansässigen Unternehmen, das sich auf Software zur Visualisierung von agilen Planungsereignissen über mehrere agile Teams hinweg mit SAFe spezialisiert hat. Diese strategische Akquisition wird SAFe ® Studio, die Online-Plattform von SAFe zum Erlernen, Anwenden und Verwalten von unternehmensweiten SAFe-Implementierungen, erweitern.

Eine entscheidende Erfahrung in SAFe ist ein regelmäßiges, in der Regel vierteljährliches Planungs- und Abgleichsereignis, bei dem mehrere agile Teams Lieferziele und Abhängigkeiten verwalten. Die PI-Planung ("PI" ist die Abkürzung für Planning Interval) ist der Schlüssel zu den verbesserten Geschäftsergebnissen, für die SAFe bekannt ist. Rentouchs Vorzeigeprodukt piplanning.io ist eine SaaS-Lösung, die diese Erfahrung für Organisationen, die SAFe persönlich und virtuell praktizieren, ermöglicht und verbessert. piplanning.io genießt das Vertrauen von Global-2000-Organisationen und wird in zahlreichen Branchen eingesetzt, darunter Finanzdienstleistungen, Automobilindustrie, Behörden und Telekommunikation.

"Durch die Integration der innovativen Software von piplanning.io in unsere Plattform können wir Unternehmen, die PI Planning auf der ganzen Welt einsetzen, eine wirklich immersive und kollaborative Erfahrung bieten", so Chris James, CEO von Scaled Agile, Inc. "Diese Akquisition passt zu unserer Verpflichtung, die umfassendste und benutzerfreundlichste Erfahrung in SAFe Studio zu bieten."

piplanning.io hat die Art und Weise revolutioniert, wie Teams in SAFe zusammenarbeiten und ihre Arbeit verwalten. Mit dieser Übernahme wird Scaled Agile, Inc. in der Lage sein, SAFe Studio, die im letzten Monat angekündigt wurde, weiter zu verbessern, indem es Benutzern eine intuitive und nahtlose Möglichkeit bietet, Iterationen zu planen, Risiken zu verwalten und Abhängigkeiten zwischen Teams in Echtzeit zu visualisieren.

„Wir sind begeistert, der Scaled Agile-Familie beizutreten und zum anhaltenden Erfolg und Wachstum von SAFe beizutragen", sagte Silvan Krähenbühl, CEO von Rentouch. "Unser kombiniertes Fachwissen und unsere Technologien werden Unternehmen, die ihre Erfahrungen mit der PI-Planung verbessern möchten, ein unübertroffenes Erlebnis bieten."

In den kommenden Monaten wird sich Scaled Agile, Inc. auf die Integration von piplanning.io in SAFe Studio konzentrieren. In der Zwischenzeit wird piplanning.io weiterhin separat erhältlich sein und sein erstklassiges Produkt und seinen Support beibehalten.

Informationen zu Scaled Agile, Inc.

Scaled Agile, Inc. ist der Anbieter von SAFe®, dem weltweit vertrauenswürdigsten System für geschäftliche Agilität. Durch integrierte Lösungen, die Teams dabei helfen, bessere Arbeitsweisen zu entwickeln, definiert Scaled Agile die Art und Weise neu, wie die weltweit führenden Organisationen Kundenwert identifizieren und liefern, neue Chancen nutzen und Geschäftsergebnisse verbessern. Mehr als 20.000 Unternehmen und Behörden verlassen sich auf SAFe und das globale Partnernetzwerk von Scaled Agile, um digitale Innovationen zu beschleunigen und in einem sich schnell verändernden Markt zu bestehen. Weitere Informationen finden Sie auf scaledagile.com.

Informationen zu Rentouch

Rentouch ist ein in der Schweiz ansässiges Unternehmen, das sich auf Softwarelösungen für die agile Planung spezialisiert hat. Rentouch ist für seine Software piplanning.io bekannt und hat die Art und Weise, wie Teams zusammenarbeiten und Aufgaben mit Hilfe von Agile- oder Scrum-Methoden verwaltet, verändert. Weitere Informationen finden Sie auf www.rentouch.ch.

SOURCE Scaled Agile, Inc.