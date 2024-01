Meta de Ano Novo da SANY: Empresa se compromete a criar um "centro de talentos" sustentável para um futuro melhor

XANGAI, 9 de janeiro de 2024 /PRNewswire/ -- SANY Group ("SANY") revelou sua meta de Ano Novo ao estabelecer um "Centro de Talentos" sustentável, marcando um passo rumo a um futuro proativo. Esta iniciativa é parte da dedicação da SANY em impulsionar o desenvolvimento sustentável mundial e inspirar ampla participação em suas iniciativas de bem-estar público.

SANY se compromete a criar um "centro de talentos" sustentável para um futuro melhor

"Ao iniciarmos o Ano Novo, a SANY estende nossos mais calorosos desejos a todos. Estamos dedicados a prover equipamentos e soluções a uma comunidade humana compartilhada, impulsionada pela inovação e pelo nosso compromisso com uma estratégia de talento. Ao adotar a globalização, a digitalização e a descarbonização, junto com um claro caminho de desenvolvimento sustentável, visamos fomentar a sustentabilidade mundial mediante ações decisivas. Damos as boas-vindas a mais pessoas que se unem a nós em formar um mundo melhor e mais sustentável", disse Xiang Wenbo, Presidente Rotativo do Grupo SANY.

Globalização, digitalização e descarbonização: A SANY lidera a transformação do setor rumo a um futuro inteligente

Em 2023, a SANY foi nomeada "Melhor Empregador da China" pelo terceiro ano consecutivo pela Forbes China, sendo o único fabricante chinês de equipamentos na lista. A SANY coloca a pesquisa e desenvolvimento (P&D) no centro de suas operações, alocando com consistência 5% de sua receita anual de vendas para P&D. Com uma equipe dinâmica de mais de 10.000 especialistas em P&D, a SANY avança continuamente nas fronteiras do setor de máquinas de construção da China.

A SANY organizou a competição de inovação do futuro líder e uma série de seminários, treinamentos, acampamentos e palestras para descobrir e cultivar talentos, bem como impulsionar o desenvolvimento empresarial com o poder da inovação.

Em 2023, a SANY expandiu seus negócios a 178 países e regiões e forneceu 300.000 unidades de equipamentos a 18.000 clientes. Nos primeiros três trimestres de 2023, as margens brutas dos produtos da SANY continuaram melhorando, com o lucro líquido atribuível aos acionistas de empresas cotadas alcançando 4,047 bilhões de yuans (US$ 565,52 milhões), um aumento de 12,5% ano a ano. Suas vendas internacionais totalizaram 22,466 bilhões de yuans (US$ 3,14 bilhões) no primeiro semestre de 2023, um crescimento de 35,87% quanto ao ano anterior e representaram 56,88% da receita total, mostrando que a maior parte das receitas e lucros da SANY provem do mercado internacional, um marco histórico em sua estratégia de globalização.

As três estratégias da SANY de Globalização, Digitalização e Descarbonização produziram impressionantes resultados, com seis de suas fábricas obtendo lugares na lista de Fábricas 5G de 2023. O grupo vem defendendo ativamente a descarbonização, avançou na eletrificação de seus produtos para atingir parcelas de mercado de liderança e se expandiu estrategicamente a novos setores energéticos, como solar, hidrogênio e armazenamento de energia.

Em 2023, a SANY liderou a mudança da indústria de equipamentos pesados à fabricação inteligente. Suas duas fábricas de faróis, únicas no setor pela sua certificação, definiram altos padrões A fábrica nº 18 de Changsha, operando sob o "Cenário Jardim", aumentou notavelmente a eficiência e reduziu custos. A SANY está agora desenvolvendo sua primeira fábrica de faróis no exterior, na Indonésia, ao aderir às normas da Indústria 4.0 e marcar um passo significativo em sua expansão mundial.

Em novembro de 2023, a SANY iniciou oficialmente a construção do projeto de sua sede na África do Sul, que está sendo posicionada como um centro regional de fabricação, bem como um centro de logística e desenvolvimento de talentos. Com um investimento de 300 milhões de rands (US$ 16,03 milhões), a base deverá ser concluída em um ano e terá capacidade de produzir 1.000 unidades de escavadeiras e outros equipamentos ao ano.

"Olhando para frente, a SANY vê a integração das infraestruturas tradicional e nova como a tendência inevitável ao desenvolvimento futuro. A nova eletrificação e as tecnologias de informação estão desencadeando novas exigências e oportunidades de crescimento, com o mercado externo ostentando maior potencial para os fabricantes chineses de máquinas de construção", disse o Sr. Xiang.

