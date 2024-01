SANY se fixe un objectif pour cette nouvelle année : la société s'engage à développer un « centre de talents » durable pour un avenir meilleur

SHANGHAI, 10 janvier 2024 /PRNewswire/ -- Le groupe SANY a dévoilé son objectif pour la nouvelle année ; développer un « centre de talents » durable, marquant ainsi une étape vers un avenir proactif. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de l'engagement de SANY à promouvoir le développement durable à l'échelle mondiale et à susciter une large participation à ses initiatives d'assistance publique.

SANY Commits to Building a Sustainable "Talent Hub" for a Better Tomorrow

« À l'aube de la nouvelle année, SANY adresse ses vœux les plus chaleureux à tous. Nous sommes déterminés à fournir des équipements et des solutions pour une communauté humaine de partage, grâce à l'innovation et à notre engagement en faveur d'une stratégie basée sur les talents. En embrassant la mondialisation, la numérisation et la décarbonisation, ainsi qu'une voie claire de développement durable, nous visons à favoriser la durabilité mondiale par des actions décisives. Nous invitons d'autres personnes à nous rejoindre pour façonner un monde meilleur et plus durable », a déclaré Xiang Wenbo, président tournant du groupe SANY.

Mondialisation, numérisation et décarbonisation : SANY mène la transformation de l'industrie vers un avenir intelligent

En 2023, le groupe SANY a été nommé « Meilleur employeur de Chine » pour la troisième année consécutive par Forbes China. Il est le seul fabricant d'équipements chinois à figurer sur cette liste. SANY place la recherche et le développement (R&D) au cœur de ses activités, en y consacrant systématiquement 5 % de son chiffre d'affaires annuel. Avec une équipe dynamique de plus de 10 000 spécialistes en R&D, SANY ne cesse de repousser les frontières de l'industrie chinoise des machines de construction.

SANY a organisé le concours d'innovation des futurs leaders et une série de séminaires, de formations et de conférences afin de découvrir et de cultiver les talents et de stimuler le développement de l'entreprise grâce à la puissance de l'innovation.

En 2023, SANY a étendu ses activités à 178 pays et régions du monde et a fourni 300 000 unités d'équipement à 18 000 clients. Au cours des trois premiers trimestres de 2023, les marges brutes des produits de SANY ont continué à s'améliorer, le bénéfice net attribuable aux actionnaires des sociétés cotées atteignant 4,047 milliards de yuans (565,52 millions de dollars), soit une augmentation de 12,5 % en glissement annuel. Ses ventes internationales se sont élevées à 22,466 milliards de yuans (3,14 milliards de dollars) au premier semestre 2023, soit une croissance de 35,87 % en glissement annuel et ont représenté 56,88 % du revenu total, ce qui montre que la plupart des revenus et des bénéfices de SANY proviennent du marché international, une étape historique dans sa stratégie de mondialisation.

Les trois stratégies de SANY, à savoir la mondialisation, la numérisation et la décarbonisation, ont donné des résultats impressionnants, six de ses usines figurant sur la liste des usines 5G de 2023. Le groupe a activement défendu la décarbonisation, fait progresser l'électrification de ses produits pour atteindre des parts de marché de premier plan et s'est stratégiquement développé dans de nouveaux secteurs énergétiques tels que l'énergie solaire, l'hydrogène et le stockage de l'énergie.

En 2023, SANY a été le fer de lance de la transition de l'industrie de l'équipement lourd vers la fabrication intelligente. Ses deux usines phares, uniques dans le secteur pour leur certification, ont établi des normes élevées. L'usine nº 18 de Changsha, qui opère dans le cadre du « Garden Scenario », a notamment amélioré son efficacité et réduit ses coûts. SANY développe actuellement sa première usine phare à l'étranger en Indonésie, en adhérant aux normes de l'industrie 4.0, marquant ainsi une étape importante dans son expansion mondiale.

En novembre 2023, SANY a officiellement commencé la construction de son projet de siège en Afrique du Sud, qui se positionne comme un centre de fabrication régional, ainsi qu'une plaque tournante pour la logistique et le développement des talents. Avec un investissement de 300 millions de rands (16,03 millions de dollars), la base devrait être achevée dans un an et sera capable de produire 1 000 unités d'excavateurs et d'autres produits d'équipement par an.

« SANY considère l'intégration des infrastructures traditionnelles et nouvelles comme la tendance inévitable du développement futur. Les nouvelles technologies de l'électrification et de l'information suscitent de nouvelles demandes et de nouvelles opportunités de croissance, le marché étranger présentant un plus grand potentiel pour les fabricants chinois d'engins de construction », a déclaré M. Xiang.

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/2314333/video.mp4