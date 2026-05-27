Metabolon amplía el acceso global a la metabolómica con el kit de perfilado metabolómico Metabolon Verus™

Al democratizar la metabolómica para investigadores de todo el mundo, el nuevo kit integra la metodología metabolómica de Metabolon, rigurosa y escalable, en flujos de trabajo diseñados para obtener información biológica integral.

MORRISVILLE, N.C., 27 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Metabolon, Inc., líder mundial en soluciones de metabolómica que impulsan una amplia gama de aplicaciones en investigación en ciencias de la vida, diagnóstico, desarrollo terapéutico y medicina de precisión, anunció hoy el kit de perfilado metabolómico Metabolon Verus™, el primer kit metabolómico de Metabolon diseñado para extender las capacidades líderes de Metabolon más allá de los servicios centralizados y a laboratorios de todo el mundo.

Experimente el comunicado de prensa multicanal interactivo completo aquí: https://www.multivu.com/metabolon/9368651-en-metabolon-expands-global-access-metabolomics-metabolon-verus-metabolomics-profiling-kit

Con motivo de la 74ª Conferencia ASMS sobre Espectrometría de Masas, se anuncia el kit de perfilado metabolómico Metabolon Verus™. Este kit está diseñado para ayudar a los investigadores a generar datos metabolómicos estandarizados y reproducibles internamente, acelerando así el acceso a información biológica mediante flujos de trabajo optimizados, procesamiento automatizado de datos y acceso directo a la Plataforma Bioinformática Integrada (IBP) de Metabolon.

Si bien los avances en espectrometría de masas continúan ampliando la capacidad de detectar un gran número de características moleculares con alta sensibilidad y precisión, la metabolómica aún se enfrenta a un desafío fundamental: la reproducibilidad. La variabilidad en la extracción, el rendimiento del instrumento, el procesamiento de datos, la anotación y la interpretación han ralentizado la adopción generalizada de la metabolómica en los entornos de investigación y han dificultado que los científicos traduzcan los resultados metabolómicos en información biológica y clínica útil.

Con más de 25 años de liderazgo en metabolómica, el kit de perfilado metabolómico Metabolon Verus™ está diseñado para abordar directamente estas barreras. Al permitir que los laboratorios ejecuten los métodos validados de Metabolon in situ mediante un flujo de trabajo estandarizado y escalable, el nuevo kit ayuda a los clientes a superar las limitaciones tradicionales en cuanto a acceso, consistencia e interpretabilidad. El kit combina el rigor del marco de calidad de Metabolon con la flexibilidad necesaria para respaldar tanto estudios pequeños como programas de investigación de alto rendimiento. El resultado es una solución descentralizada que amplía el acceso global a la metabolómica con estándares de Metabolon, al tiempo que respalda el crecimiento escalable en la investigación académica, laboratorios centrales, CROs y entornos biofarmacéuticos.

"La metabolómica siempre ha sido muy prometedora, pero su adopción generalizada se ha visto limitada por la falta de estandarización, reproducibilidad e interpretación accesible", afirmó Ro Hastie, consejero delegado de Metabolon. "Con el kit de perfilado metabolómico Metabolon Verus™, extendemos nuestra probada experiencia en metabolómica a laboratorios de todo el mundo, lo que permite a los investigadores generar datos de alta calidad a nivel local, al tiempo que se benefician de los flujos de trabajo estandarizados y el rigor científico que han caracterizado a Metabolon durante más de 25 años".

Diseñado para laboratorios con capacidad de LC-MS, el kit de perfilado metabolómico Metabolon Verus™ ofrece un flujo de trabajo integral y optimizado que abarca la preparación de muestras, el control de calidad, la adquisición de datos, la anotación automatizada y la interpretación biológica en una única plataforma estandarizada. El flujo de trabajo está diseñado para reducir la variabilidad entre operadores, mejorar la consistencia entre estudios y centros, y proporcionar datos de alta calidad en un plazo que permite ciclos de investigación más rápidos.

Una de las principales ventajas del kit de perfilado metabolómico Metabolon Verus™ es su enfoque no solo en la generación de datos, sino también en su interpretación. Los resultados se obtienen a través de la plataforma bioinformática integrada de Metabolon, donde los investigadores pueden acceder de inmediato a herramientas estadísticas, análisis de vías metabólicas, visualización de datos y funciones de colaboración que simplifican la interpretación y agilizan la toma de decisiones. La plataforma también permite la integración con otros tipos de datos ómicos, como transcriptómica, proteómica, metagenómica y conjuntos de datos clínicos, lo que permite a los equipos obtener una visión más completa y conectada biológicamente de sus estudios.

Las principales ventajas del kit de perfilado metabolómico Metabolon Verus™ incluyen:

Estandarización y reproducibilidad mediante flujos de trabajo validados y controles de calidad integrados, diseñados para garantizar la coherencia entre operadores, laboratorios y estudios.

Escalabilidad para proyectos que abarcan desde estudios de investigación a pequeña escala hasta programas de alto rendimiento, sin necesidad de modificar los flujos de trabajo ni comprometer la calidad de los datos.

Acceso descentralizado que permite a laboratorios de todo el mundo aprovechar las décadas de experiencia y el conocimiento histórico en metabolómica de Metabolon en sus propios entornos mediante la anotación automatizada de compuestos, líder en la industria.

Entrega más rápida de datos de calidad gracias a operaciones optimizadas, procesamiento automatizado de datos y un flujo de trabajo diseñado para reducir los plazos de investigación.

Información biológica integrada a través de la plataforma bioinformática de Metabolon, que incluye compatibilidad con otros datos ómicos para un análisis más amplio a nivel de sistemas.

El anuncio del kit de perfilado metabolómico Metabolon Verus™ refleja el compromiso continuo de Metabolon con el avance de la metabolómica como un componente reproducible, escalable y orientado a la obtención de información valiosa para la investigación moderna en ciencias de la vida. Metabolon presentará el kit de perfilado metabolómico Metabolon Verus™ en ASMS, donde los asistentes están invitados a visitar el stand n° 820 de Metabolon y participar en el seminario-desayuno para obtener más información sobre la nueva solución, ver cómo el flujo de trabajo está diseñado para respaldar un análisis metabolómico interno confiable y conversar con expertos de Metabolon sobre cómo el nuevo kit puede acelerar la investigación.

Para obtener más información sobre el kit de perfilado metabolómico Metabolon Verus™, visite https://metabolon.com/kits

Acerca de la metabolómica

La metabolómica, el estudio a gran escala de todas las moléculas pequeñas en un sistema biológico, es la única tecnología ómica que proporciona una lectura funcional completa del estado actual de dicho sistema. La metabolómica ayuda a los investigadores a comprender más allá de la variación genética individual, capturando el impacto combinado de factores genéticos y externos, como fármacos, dieta, estilo de vida y microbioma, en la salud humana. Al medir miles de señales químicas discretas que forman vías biológicas en el organismo, la metabolómica puede revelar biomarcadores importantes, lo que permite una mejor comprensión del mecanismo de acción, la farmacodinámica y el perfil de seguridad de un fármaco, así como las respuestas individuales a la terapia.

Acerca de Metabolon

Metabolon, Inc. Metabolon es líder mundial en metabolómica, con la misión de proporcionar datos bioquímicos e información que amplíen y aceleren el impacto de la investigación en ciencias de la vida y complementen otras tecnologías ómicas. Con más de 25 años de experiencia, más de 15.000 proyectos, más de 4.000 publicaciones y las certificaciones ISO 9001:2015, CLIA y CAP, Metabolon ha desarrollado técnicas científicas, tecnológicas y bioinformáticas líderes en la industria. El Panel de Descubrimiento Global de Metabolon se basa en la mayor biblioteca de referencia de metabolómica propia del mundo. Los datos líderes en la industria y la experiencia en ciencia traslacional de Metabolon ayudan a clientes y socios a abordar algunas de las preguntas más desafiantes y urgentes en ciencias de la vida, acelerando la investigación y mejorando el éxito del desarrollo. La empresa ofrece soluciones multiómicas escalables y personalizables, que incluyen metabolómica y lipidómica, que satisfacen las necesidades de los clientes desde el descubrimiento hasta los ensayos clínicos y la gestión del ciclo de vida del producto. Para obtener más información, visite www.metabolon.com y síganos en LinkedIn y Twitter.

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