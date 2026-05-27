Metabolon élargit l'accès mondial à la métabolomique grâce au kit de profilage métabolomique Metabolon Verus™

Démocratisant la métabolomique pour les chercheurs du monde entier, ce nouveau kit introduit la métabolomique analytiquement rigoureuse et évolutive de Metabolon dans des flux de travail conçus pour obtenir des informations biologiques intégrées

MORRISVILLE, Caroline du Nord, 27 mai 2026 /PRNewswire/ -- Metabolon, Inc, leader mondial dans la fourniture de solutions métabolomiques faisant progresser une grande variété d'applications en matière de recherche en sciences de la vie, de diagnostic, de développement thérapeutique et de médecine de précision, a présenté aujourd'hui le kit de profilage métabolomique Metabolon Verus™, le premier kit métabolomique de Metabolon conçu pour étendre les capacités de pointe du marché de Metabolon au-delà des services centralisés et les mettre à disposition des laboratoires du monde entier.

Retrouvez le communiqué de presse multicanal interactif ici : https://www.multivu.com/metabolon/9368651-en-metabolon-expands-global-access-metabolomics-metabolon-verus-metabolomics-profiling-kit

Annoncé en amont de la 74e conférence de l'ASMS sur la spectrométrie de masse, le kit de profilage métabolomique Metabolon Verus™ est conçu pour aider les chercheurs à générer des données métabolomiques standardisées et reproductibles en interne tout en accélérant l'accès aux connaissances biologiques grâce à des flux de travail rationalisés, au traitement automatisé des données et à l'accès direct à la plateforme bioinformatique intégrée (IBP) de Metabolon.

Alors que les progrès dans le domaine de la spectrométrie de masse continuent d'accroître la capacité à détecter un grand nombre de caractéristiques moléculaires avec une sensibilité et une précision élevées, la métabolomique reste confrontée à un défi majeur : la reproductibilité. La variabilité de l'extraction, des performances des instruments, du traitement des données, de l'annotation et de l'interprétation a ralenti l'adoption de la métabolomique dans les milieux de la recherche et a rendu plus difficile pour les scientifiques de traduire les résultats de la métabolomique en informations biologiques et cliniques exploitables.

S'appuyant sur plus de 25 ans de leadership en métabolomique, le kit de profilage métabolomique Metabolon Verus™ est formulé pour attaquer ces obstacles de front. En permettant aux laboratoires d'appliquer sur place les méthodes validées de Metabolon grâce à un flux de travail standardisé et évolutif, le nouveau kit aide les clients à surmonter les limitations de longue date en matière d'accès, de cohérence et d'interprétabilité. Ce kit combine la rigueur du cadre de qualité de Metabolon avec la flexibilité nécessaire pour soutenir à la fois les petites études et les programmes de recherche de plus grande envergure. Il en résulte une solution décentralisée qui élargit l'accès mondial à la métabolomique selon les normes de Metabolon tout en soutenant une croissance évolutive dans la recherche universitaire, les installations de base, les organismes de recherche sous contrat (CRO) et les environnements biopharmaceutiques.

« La métabolomique est depuis longtemps très prometteuse, mais son adoption à grande échelle a été limitée par un manque de normalisation, de reproductibilité et d'interprétation accessible », a déclaré Ro Hastie, PDG de Metabolon. « Avec le kit de profilage métabolomique Metabolon Verus™, nous apportons notre expertise métabolomique éprouvée aux laboratoires du monde entier, ce qui permet aux chercheurs de générer des données de haute qualité au niveau local tout en bénéficiant des flux de travail standardisés et de la rigueur scientifique qui définissent Metabolon depuis plus de 25 ans ».

Conçu pour les laboratoires disposant de capacités LC-MS, le kit de profilage métabolomique Metabolon Verus™ assure un flux de travail rationalisé de bout en bout qui prend en charge la préparation des échantillons, le contrôle qualité, l'acquisition des données, l'annotation automatisée et l'interprétation biologique au sein d'une seule et même plateforme standardisée. Le flux de travail est conçu pour réduire la variabilité d'un opérateur à l'autre, améliorer la cohérence entre les études et les sites, et fournir des données de haute qualité dans un délai permettant d'accélérer les cycles de recherche.

L'un des principaux atouts du kit de profilage métabolomique Metabolon Verus™ est qu'il met l'accent non seulement sur la génération de données, mais aussi sur leur interprétation. Les résultats sont fournis par la plateforme bioinformatique intégrée de Metabolon, où les chercheurs peuvent accéder immédiatement à des outils statistiques, à l'analyse des voies métaboliques, à la visualisation des données et à des fonctions de collaboration qui simplifient l'interprétation et accélèrent la prise de décision. La plateforme permet également d'intégrer d'autres types de données omiques, y compris la transcriptomique, la protéomique, la métagénomique et les ensembles de données cliniques, ce qui permet aux équipes d'obtenir une vision plus complète et biologiquement intégrée de leurs études.

Les principaux avantages du kit de profilage métabolomique Metabolon Verus™ sont les suivants :

Normalisation et reproductibilité grâce à des flux de travail validés et à des contrôles qualité intégrés conçus pour assurer la cohérence entre les opérateurs, les laboratoires et les études.

grâce à des flux de travail validés et à des contrôles qualité intégrés conçus pour assurer la cohérence entre les opérateurs, les laboratoires et les études. Évolutivité pour des projets allant de petites études de recherche à des programmes de grande dimension, sans nécessiter de modifications du flux de travail ni compromettre la qualité des données.

pour des projets allant de petites études de recherche à des programmes de grande dimension, sans nécessiter de modifications du flux de travail ni compromettre la qualité des données. Accès décentralisé permettant aux laboratoires du monde entier de tirer parti des décennies d'expertise en métabolomique et des connaissances historiques de Metabolon dans leur propre environnement grâce à une annotation automatisée des composés à la pointe de l'industrie.

de Metabolon dans leur propre environnement grâce à une annotation automatisée des composés à la pointe de l'industrie. Retour plus rapide de données de qualité grâce à des opérations simplifiées, à un traitement automatisé des données et à un flux de travail conçu pour soutenir des délais de recherche plus courts.

grâce à des opérations simplifiées, à un traitement automatisé des données et à un flux de travail conçu pour soutenir des délais de recherche plus courts. Aperçu biologique intégré grâce à la plateforme bioinformatique de Metabolon, intégrant la compatibilité avec d'autres données omiques pour une analyse plus large au niveau des systèmes.

L'annonce du kit de profilage métabolomique Metabolon Verus™ reflète l'engagement continu de Metabolon à faire progresser la métabolomique en tant que composante reproductible, évolutive et axée sur les connaissances de la recherche moderne en sciences de la vie. Metabolon présentera le kit de profilage métabolomique Metabolon Verus™ à l'ASMS, où les participants sont invités à visiter le stand de Metabolon nº 820 et le séminaire du petit-déjeuner afin d'en savoir plus sur la nouvelle solution, la façon dont le flux de travail est conçu pour soutenir une métabolomique interne fiable, et de parler avec les experts de Metabolon sur la façon dont le nouveau kit peut accélérer la recherche.

Pour en savoir plus sur le kit de profilage métabolomique Metabolon Verus™, consultez le site https://metabolon.com/kits.

À propos de la métabolomique

La métabolomique, l'étude à grande échelle de toutes les petites molécules dans un système biologique, est la seule technologie omique qui fournit une lecture fonctionnelle complète de l'état actuel d'un système biologique. La métabolomique permet aux chercheurs de voir au-delà des variations génétiques individuelles, en comprenant l'impact combiné des facteurs génétiques et externes, tels que les médicaments, l'alimentation, le mode de vie et le microbiome, sur la santé humaine. En mesurant des milliers de signaux chimiques discrets qui forment des voies biologiques dans le corps, la métabolomique peut révéler des biomarqueurs importants, permettant de mieux comprendre le mécanisme d'action, la pharmacodynamie et le profil de sécurité d'un médicament, ainsi que d'obtenir des réponses individuelles à la thérapie.

À propos de Metabolon

Metabolon, Inc. est le leader mondial de la métabolomique et a pour mission de fournir des données biochimiques et des informations qui élargissent et accélèrent l'impact de la recherche en sciences de la vie et complètent d'autres technologies « omiques ». Forte de plus de 25 ans d'expérience, ayabt plus de 15 000 projets et plus de 4 000 publications à son actif, ainsi que les certifications ISO 9001:2015, CLIA et CAP, Metabolon a développé des techniques scientifiques, technologiques et bioinformatiques à la pointe de l'industrie. Le Global Discovery Panel de Metabolon est alimenté par la plus grande bibliothèque de référence métabolomique propriétaire au monde. Les données de pointe de Metabolon et son expertise en science translationnelle aident les clients et les partenaires à répondre à certaines des questions les plus difficiles et les plus urgentes dans le domaine des sciences de la vie, accélérant ainsi la recherche et améliorant le succès du développement. L'entreprise propose des solutions multiomiques évolutives et personnalisables, y compris la métabolomique et la lipidomique, qui répondent aux besoins des clients depuis la découverte jusqu'à la gestion du cycle de vie des produits en passant par les essais cliniques. Pour plus d'informations, veuillez consulter www.metabolon.com et nous suivre sur LinkedIn et Twitter.

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