Metabolon erweitert den weltweiten Zugang zur Metabolomik mit dem Metabolon Verus™ Metabolomics Profiling Kit

Das neue Kit macht die Metabolomik für Forscher weltweit zugänglich und integriert die analytisch fundierte, skalierbare Metabolomik von Metabolon in Arbeitsabläufe, die auf ganzheitliche biologische Erkenntnisse ausgelegt sind

MORRISVILLE, N.C., 27. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Metabolon, inc., der weltweit führende Anbieter von Metabolomik-Lösungen zur Förderung einer Vielzahl von Anwendungen in den Bereichen Life-Science-Forschung, Diagnostik, Therapieentwicklung und Präzisionsmedizin, hat heute das Metabolon Verus™ Metabolomics Profiling Kit vorgestellt – das erste Metabolomik-Kit von Metabolon, das darauf ausgelegt ist, die marktführenden Kompetenzen des Unternehmens über zentralisierte Dienstleistungen hinaus auf Labore weltweit auszuweiten.

Erleben Sie hier die interaktive Multichannel-Pressemitteilung in vollem Umfang: https://www.multivu.com/metabolon/9368651-en-metabolon-expands-global-access-metabolomics-metabolon-verus-metabolomics-profiling-kit

Anlässlich der 74th ASMS Conference on Mass Spectrometry wird das Metabolon Verus™ Metabolomics Profiling Kit vorgestellt. Es wurde entwickelt, um Forschern dabei zu helfen, standardisierte und reproduzierbare Metabolomikdaten intern zu generieren und gleichzeitig den Weg zu biologischen Erkenntnissen durch optimierte Arbeitsabläufe, automatisierte Datenverarbeitung und direkten Zugriff auf die Integrated Bioinformatics Platform (IBP) von Metabolon zu beschleunigen.

Während Fortschritte in der Massenspektrometrie die Möglichkeiten zum Nachweis einer Vielzahl molekularer Merkmale mit hoher Empfindlichkeit und Präzision weiter ausbauen, steht die Metabolomik nach wie vor vor einer zentralen Herausforderung: Reproduzierbarkeit. Die Uneinheitlichkeit bei der Probenentnahme, der Geräteleistung, der Datenverarbeitung, der Annotation und der Interpretation hat die breitere Einführung der Metabolomik in verschiedenen Forschungsbereichen verlangsamt und es Wissenschaftlern erschwert, die Ergebnisse der Metabolomik in umsetzbare biologische und klinische Erkenntnisse zu überführen.

Auf der Grundlage von mehr als 25 Jahren Erfahrung als Marktführer im Bereich der Metabolomik wurde das Metabolon Verus™ Metabolomics Profiling Kit entwickelt, um diese Hindernisse direkt anzugehen. Da das neue Kit es Laboren ermöglicht, die validierten Methoden von Metabolon vor Ort im Rahmen eines standardisierten, skalierbaren Arbeitsablaufs anzuwenden, hilft es den Kunden, langjährige Einschränkungen hinsichtlich Zugang, Konsistenz und Interpretierbarkeit zu überwinden. Das Kit verbindet die Stringenz des Qualitätsrahmens von Metabolon mit der Flexibilität, die erforderlich ist, um sowohl kleinere Studien als auch Forschungsprogramme mit hohem Durchsatz zu unterstützen. Das Ergebnis ist eine dezentrale Lösung, die den weltweiten Zugang zur Metabolomik nach Metabolon-Standard erweitert und gleichzeitig ein skalierbares Wachstum in der akademischen Forschung, in zentralen Einrichtungen, bei Auftragsforschungsinstituten (CROs) und in der Biopharma-Branche unterstützt.

„Die Metabolomik ist seit langem ein vielversprechendes Gebiet, doch ihre breitere Anwendung wurde bislang durch einen Mangel an Standardisierung, Reproduzierbarkeit und einer leicht verständlichen Interpretation behindert", sagte Ro Hastie, CEO von Metabolon. „Mit dem Metabolon Verus™ Metabolomics Profiling Kit bringen wir unser bewährtes Know-how im Bereich der Metabolomik in Labore auf der ganzen Welt und ermöglichen es Forschern, vor Ort hochwertige Daten zu generieren und gleichzeitig von den standardisierten Arbeitsabläufen und der wissenschaftlichen Genauigkeit zu profitieren, die Metabolon seit mehr als 25 Jahren auszeichnen."

Das Metabolon Verus™ Metabolomics Profiling Kit wurde für Labore mit LC-MS-Kapazitäten entwickelt und bietet einen optimierten End-to-End-Workflow, der Probenvorbereitung, Qualitätskontrolle, Datenerfassung, automatisierte Annotation und biologische Interpretation auf einer einzigen standardisierten Plattform vereint. Der Arbeitsablauf ist darauf ausgelegt, Abweichungen zwischen den einzelnen Anwendern zu verringern, die Konsistenz über Studien und Standorte hinweg zu verbessern und qualitativ hochwertige Daten innerhalb eines Zeitrahmens zu liefern, der schnellere Forschungszyklen ermöglicht.

Eine wesentliche Stärke des Metabolon Verus™ Metabolomics Profiling Kit liegt darin, dass es sich nicht nur auf die Datenerfassung, sondern auch auf die Datenauswertung konzentriert. Die Ergebnisse werden über die integrierte Bioinformatik-Plattform von Metabolon bereitgestellt, über die Forscher sofort auf statistische Werkzeuge, Stoffwechselweganalysen, Datenvisualisierungen und Funktionen für die Zusammenarbeit zugreifen können, die die Interpretation vereinfachen und die Entscheidungsfindung beschleunigen. Die Plattform unterstützt zudem die Integration mit anderen Omics-Datentypen, darunter Transkriptomik, Proteomik, Metagenomik und klinische Datensätze, wodurch Teams ein umfassenderes und biologisch zusammenhängendes Bild ihrer Studien erstellen können.

Zu den wichtigsten Vorteilen des Metabolon Verus™ Metabolomics Profiling Kit gehören:

Standardisierung und Reproduzierbarkeit durch validierte Arbeitsabläufe und integrierte Qualitätskontrollen, die darauf ausgelegt sind, die Konsistenz zwischen Anwendern, Laboren und Studien zu gewährleisten.

durch validierte Arbeitsabläufe und integrierte Qualitätskontrollen, die darauf ausgelegt sind, die Konsistenz zwischen Anwendern, Laboren und Studien zu gewährleisten. Skalierbarkeit für Projekte, die von kleineren Forschungsstudien bis hin zu Hochdurchsatzprogrammen reichen, ohne dass Änderungen am Arbeitsablauf erforderlich sind oder die Datenqualität beeinträchtigt wird.

für Projekte, die von kleineren Forschungsstudien bis hin zu Hochdurchsatzprogrammen reichen, ohne dass Änderungen am Arbeitsablauf erforderlich sind oder die Datenqualität beeinträchtigt wird. Dezentralisierter Zugang, der es Laboren weltweit ermöglicht, die jahrzehntelange Erfahrung von Metabolon im Bereich der Metabolomik sowie dessen historisches Wissen in ihren eigenen Umgebungen mithilfe einer branchenführenden automatisierten Annotation von Verbindungen zu nutzen.

sowie in ihren eigenen Umgebungen mithilfe einer branchenführenden automatisierten Annotation von Verbindungen zu nutzen. Schnellere Bereitstellung hochwertiger Daten durch optimierte Abläufe, automatisierte Datenverarbeitung und einen Arbeitsablauf, der auf kürzere Forschungszeiträume ausgelegt ist.

durch optimierte Abläufe, automatisierte Datenverarbeitung und einen Arbeitsablauf, der auf kürzere Forschungszeiträume ausgelegt ist. Integrierte biologische Erkenntnisse durch die Bioinformatik-Plattform von Metabolon, einschließlich der Kompatibilität mit anderen Omics-Daten für eine umfassendere Analyse auf Systemebene.

Die Vorstellung des Metabolon Verus™ Metabolomics Profiling Kit unterstreicht das anhaltende Engagement von Metabolon, die Metabolomik als reproduzierbaren, skalierbaren und ergebnisorientierten Bestandteil der modernen Life-Science-Forschung voranzutreiben. Metabolon wird auf der ASMS das Metabolon Verus™ Metabolomics Profiling Kit vorstellen. Die Teilnehmer sind herzlich eingeladen, den Metabolon-Stand Nr. 820 sowie das Frühstücksseminar zu besuchen, um mehr über die neue Lösung zu erfahren, sich anzusehen, wie der Arbeitsablauf für eine zuverlässige hauseigene Metabolomik ausgelegt ist, und mit Metabolon-Experten darüber zu sprechen, wie das neue Kit die Forschung beschleunigen kann.

Um mehr über das Metabolon Verus™ Metabolomics Profiling Kit zu erfahren, besuchen Sie https://metabolon.com/kits

Informationen zu Metabolomics

Metabolomics, die groß angelegte Untersuchung aller kleinen Moleküle in einem biologischen System, ist die einzige Omics-Technologie, die einen vollständigen Überblick über den aktuellen Funktionszustand eines biologischen Systems bietet. Die Metabolomik hilft Forschern, über individuelle genetische Variationen hinauszublicken und die kombinierten Auswirkungen genetischer und externer Faktoren wie Medikamente, Ernährung, Lebensstil und Mikrobiom auf die menschliche Gesundheit zu erfassen. Durch die Messung Tausender diskreter chemischer Signale, die biologische Stoffwechselwege im Körper bilden, kann die Metabolomik wichtige Biomarker aufdecken, die ein besseres Verständnis des Wirkmechanismus, der Pharmakodynamik und des Sicherheitsprofils eines Arzneimittels sowie der individuellen Reaktionen auf die Therapie ermöglichen.

Informationen zu Metabolon

Metabolon, Inc. ist weltweit führend im Bereich der Metabolomik und hat es sich zur Aufgabe gemacht, biochemische Daten und Erkenntnisse bereitzustellen, die den Einfluss der Life-Science-Forschung erweitern und beschleunigen sowie andere „Omics"-Technologien ergänzen. Mit mehr als 25 Jahren Erfahrung, über 15.000 Projekten, mehr als 4.000 Veröffentlichungen sowie Zertifizierungen nach ISO 9001:2015, CLIA und CAP hat Metabolon branchenführende wissenschaftliche, technologische und bioinformatische Verfahren entwickelt. Das Global Discovery Panel von Metabolon basiert auf der weltweit größten proprietären Metabolomik-Referenzbibliothek. Die branchenführenden Daten und die Expertise im Bereich der translationalen Wissenschaft von Metabolon unterstützen Kunden und Partner dabei, einige der schwierigsten und drängendsten Fragen in den Biowissenschaften anzugehen, wodurch die Forschung beschleunigt und der Entwicklungserfolg gesteigert wird. Das Unternehmen bietet skalierbare, individuell anpassbare Multiomics-Lösungen, einschließlich Metabolomics und Lipidomics, die die Kundenbedürfnisse von der Entdeckung über klinische Studien bis hin zum Produktlebenszyklusmanagement unterstützen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.metabolon.com und folgen Sie uns auf LinkedIn und Twitter.

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