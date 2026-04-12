METLEN Energy & Metals : résultats financiers 2025

ATHÈNES, Grèce et LONDRES, 12 avril 2026 /PRNewswire/ -- METLEN Energy & Metals PLC (cotation à la LSE : MTLN, RIC : MTLN.L, Bloomberg : MTLN.LN | cotation à la Bourse d'Athènes : MTLN, RIC : MTLNr.AT, Bloomberg : MTLN.GA, ADR : MYTHY US) annonce aujourd'hui ses résultats de l'exercice 2025.

Le chiffre d'affaires a augmenté pour s'établir à 7 107 millions d'euros , soit une hausse de 25 % par rapport aux 5 683 millions d'euros en 2024, reflétant la forte dynamique de croissance de METLEN.

à , soit une hausse de 25 % par rapport aux 5 683 millions d'euros en 2024, reflétant la forte dynamique de croissance de METLEN. Le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement (BAIIA) s'est établi à 753 millions d'euros , contre 1 080 millions d'euros en 2024, reflétant principalement l'impact des pertes dans le sous-secteur M Power Projects (MPP) (qui fait désormais partie de Renewables, Storage & Energy Transition - MRES ET).

s'est établi à , contre 1 080 millions d'euros en 2024, reflétant principalement l'impact des pertes dans le sous-secteur M Power Projects (MPP) (qui fait désormais partie de Renewables, Storage & Energy Transition - MRES ET). Le bénéfice net après minorités s'est élevé à 314 millions d'euros , contre 615 millions d'euros en 2024, avec un bénéfice par action (BPA) de 2,20 euros , contre 4,46 euros l'année précédente.

, contre 615 millions d'euros en 2024, avec , contre 4,46 euros l'année précédente. Proposition de dividende de 1,00 € par action

En août 2025, METLEN a été admis à la Bourse de Londres et a ensuite été incluse dans les indices FTSE 100 et MSCI UK, marquant ainsi une étape importante qui souligne sa croissance soutenue, la forte confiance des investisseurs et sa présence accrue sur les marchés financiers internationaux.

Evangelos Mytilineos, président exécutif du conseil, déclare au sujet des résultats financiers :

« L'année 2025 a été marquée par l'incertitude géopolitique, les tensions commerciales et la volatilité des marchés mondiaux de l'énergie et des métaux.

Pour METLEN, 2025 a été une année historique, avec son entrée à la Bourse de Londres, puis dans les indices FTSE 100 et MSCI UK, marquant ainsi le début d'un nouveau chapitre axé sur la croissance, l'expansion internationale et l'amélioration de l'accès aux marchés de capitaux mondiaux. Ces accomplissements ont été suivis d'une nouvelle transformation de l'entreprise, la troisième en moins de dix ans, qui reflète l'évolution continue de nos activités.

Malgré cet environnement opérationnel à la fois complexe et fluide, ainsi que les pressions subies par le sous-secteur MPP, METLEN a réalisé de bonnes performances dans tous ses secteurs de base.

Les investissements stratégiques présentés lors de la Journée des marchés des capitaux en avril 2025 progressent comme prévu. Parallèlement à nos activités établies, nous renforçons notre profil de croissance grâce à de nouveaux piliers stratégiques, notamment les métaux critiques (comme le gallium), la métallurgie circulaire et le développement de nos activités de défense, qui devraient tous renforcer les synergies entre nos entreprises et nous aider à atteindre nos objectifs stratégiques et financiers à moyen terme.

METLEN opère dans un environnement mondial dynamique où les développements géopolitiques et la volatilité du marché peuvent influencer les performances d'une entreprise. Les périodes d'incertitude accrue, y compris les conflits potentiels dans les principales régions productrices d'énergie telles que le golfe Persique, augmentent généralement la volatilité des marchés de l'énergie et des matières premières, créant à la fois des risques et un potentiel haussier pour les entreprises bien gérées. Le portefeuille diversifié de METLEN, son cadre discipliné de gestion des risques et ses stratégies actives de couverture sont conçus pour atténuer les risques baissiers tout en permettant à METLEN de tirer parti des conditions favorables du marché. Au cours de telles périodes, la hausse des prix des matières premières et l'amélioration des conditions commerciales peuvent favoriser la croissance des revenus dans les secteurs de l'énergie et des métaux ».

CHIFFRES CLÉS FINANCIERS

Montants en millions € 2025 2024 Δ % Chiffre d'affaires 7 107 5 683 25 % BAIIA1 753 1 080 -30 % EATam1,2 314 615 -49 % BPA 2,20 4,46 -51 % Marges (%)



Δ (pb) BAIIA 10,6 % 19,0 % -843 EATam 4,3 % 10,8 % -640

1. Mesures de performance non PCGR/alternatives (APM)

2. Résultat après impôts après minorités

Le chiffre d'affaires a atteint 7 107 millions d'euros en 2025, soit une augmentation de 25 % par rapport aux 5 683 millions d'euros de 2024, principalement grâce à une performance record du secteur des énergies renouvelables et à un chiffre d'affaires qui a plus que doublé dans le secteur de l'infrastructure et des concessions.

Le BAIIA a baissé de 30 % pour s'établir à 753 millions d'euros, contre 1 080 millions d'euros en 2024, malgré les bonnes performances de l'activité principale qui continue à afficher une forte dynamique de croissance. La baisse du BAIIA reflète les pertes liées à l'exécution de projets déjà déclarées, principalement associées au projet Protos au Royaume-Uni, qui a entraîné des dépassements de coûts et des retards dans le calendrier.

METLEN a procédé à un examen approfondi de tous les projets MPP et a enregistré des pertes pour les dépassements de coûts à ce jour, ainsi que pour les dépassements de coûts prévus et les réclamations potentielles qui pourraient survenir à l'avenir dans le cadre des obligations contractuelles de METLEN.

Fidèle à sa tradition de préservation des intérêts des actionnaires, METLEN a mené à bien la monétisation partielle irrévocable d'une revendication légale en 2025 pour un montant de 130 millions d'euros. METLEN a déposé un certain nombre de revendications légales similaires découlant de ses activités ordinaires et peut monétiser une partie de ces revendications tout en conservant l'avantage à la résolution finale. Les gains provenant de la vente de ces créances sont comptabilisés dans les autres produits d'exploitation.

Si l'on tient compte des pertes importantes et inattendues liées aux projets et de la monétisation partielle des revendications, le BAIIA de METLEN aurait dépassé un milliard d'euros.

M Renewables, Storage and Energy Transition Platform (M RES ET) a enregistré une baisse de rentabilité de 78 % en glissement annuel en raison des pertes susmentionnées liées au MPP. Les énergies renouvelables (en Grèce et à l'international) ont poursuivi leur forte trajectoire de croissance, avec une augmentation de la rentabilité d'environ 45 % en glissement annuel (après une augmentation similaire en 2024 par rapport à 2023). Cette croissance soutenue devrait se poursuivre, grâce à un modèle d'entreprise autofinancé et économe en capital et à un portefeuille géographiquement diversifié qui, ensemble, constituent un avantage concurrentiel par rapport aux opérateurs d'énergie renouvelable plus traditionnels.

Le secteur des service publics énergétiques entièrement intégrés (qui comprend la production d'énergie, la fourniture d'électricité et de gaz naturel) a de nouveau généré une performance solide, globalement similaire à 2024, renforçant ainsi sa position de principal fournisseur d'énergie intégré en Grèce. METLEN a continué à renforcer sa présence dans les domaines de la production et de la fourniture. À la fin de l'année, la part de marché de METLEN en matière de fourniture d'électricité dépassait 21 % en Grèce, tandis que sa production représentait environ 19 % de la production grecque totale, bénéficiant des avantages stratégiques de l'intégration verticale dans le secteur de l'énergie. La croissance de la part de marché de l'approvisionnement a été soutenue par une tarification compétitive, étayée par l'exploitation du parc thermique le plus efficace de Grèce, avec des marges commerciales constamment maintenues au-dessus de 20 %.

La rentabilité dans le secteur des métaux a été limitée par la hausse des coûts de l'électricité, qui a pesé sur les marges. METLEN est en train de passer à un mix électrique plus vert et progressivement moins coûteux, grâce à sa propre production d'énergie renouvelable et à celle de tiers, ce qui lui permet d'optimiser sa structure de coûts. L'augmentation de la pénétration des énergies renouvelables dans le mix électrique de METLEN devrait se traduire par des coûts structurellement plus bas et plus stables, ce qui réduira sensiblement l'exposition à la volatilité des prix de l'énergie. Cette performance sera encore renforcée par les synergies stratégiques entre les secteurs de l'énergie et des métaux de METLEN. En particulier, l'usine d'aluminium fonctionne comme une « batterie virtuelle », profitant des périodes où les prix de l'électricité sont bas en raison d'une offre excédentaire sur le marché. Ces avantages opérationnels et stratégiques placent METLEN parmi les producteurs d'aluminium les plus compétitifs au niveau mondial, malgré la persistance des coûts énergétiques élevés en Europe et les difficultés de production qui en découlent.

Dans le secteur des infrastructures et des concessions, le BAIIA a doublé pour atteindre 100 millions d'euros, contre 50 millions d'euros en 2024, reflétant une forte exécution et une activité accrue. Le carnet de commandes des projets ayant fait l'objet d'un contrat ou en passe d'être attribués approche les deux milliards d'euros, ce qui donne une bonne visibilité sur les revenus futurs. Les perspectives du secteur grec de la construction restent très favorables, soutenues par la dynamique des projets d'infrastructures publiques et privées, ainsi que par les programmes de concession.

Pour de plus amples renseignements, cliquez ici.

Perspectives

METLEN devrait atteindre ses objectifs à moyen terme, tels que décrits durant la Journée des marchés des capitaux, en avril 2025. Une analyse plus approfondie des résultats financiers, des perspectives, de l'évolution commerciale et de la stratégie de METLEN sera fournie par la direction de METLEN lors de la téléconférence prévue le jeudi 4 septembre 2026, à 9h00 BST.

Pour la « Présentation des résultats financiers 2025 », veuillez cliquer sur ici.

À propos de METLEN :

METLEN Energy & Metals Plc (METLEN) est une société industrielle et énergétique internationale, occupant une position de leader dans les secteurs des métaux et de l'énergie, axée sur la croissance durable et l'économie circulaire. METLEN s'est imposée comme une référence en matière de métallurgie « verte » compétitive, tant au niveau européen que mondial, en exploitant la seule unité de production de bauxite, d'alumine et d'aluminium primaire entièrement intégrée dans l'Union européenne, avec des installations portuaires privées. Dans le secteur de l'énergie, METLEN fournit des solutions énergétiques intégrées grâce à la mise en œuvre de projets de production d'énergie thermique et renouvelable, à la distribution et au commerce de l'électricité, ainsi qu'à des investissements dans les infrastructures de réseau, le stockage de batteries et d'autres technologies vertes. METLEN opère sur les cinq continents et dans plus de 40 pays, employant plus de 8 500 personnes dans le monde et mettant en œuvre un modèle entièrement synergique dans tous ses secteurs.

Faits saillants financiers de METLEN

METLEN a sa cotation primaire sur la Bourse de Londres et sa cotation secondaire sur la Bourse d'Athènes. La société fait partie de l'indice FTSE 100. En 2025, METLEN a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 7,11 milliards d'euros, un BAIIA de 753 millions d'euros et un bénéfice net de 314 millions d'euros. La dette nette ajustée s'élève à 2,10 milliards d'euros, avec un ratio dette nette/BAIIA de 3,1x, ce qui témoigne d'une forte résilience financière. METLEN est évalué par les principales agences internationales de développement durable et d'ESG, occupant la seule place d'une entreprise grecque dans l'indice Dow Jones Best-in-Class Emerging Market, et se distinguant dans les classements MSCI, Sustainalytics, ISS Quality score, ISS Corporate Score, S&P Global ESG, LSEG, CDP, FTSE Russell, ESG Book, EcoVadis, Bloomberg et IdealRatings.

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