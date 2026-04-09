METLEN Energy & Metals: resultados financieros de 2025

ATENAS, Grecia y LONDRES, 9 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- METLEN Energy & Metals PLC ( LSE Listing: MTLN, RIC: MTLN.L, Bloomberg: MTLN.LN | Athens Listing: MTLN, RIC: MTLNr.AT, Bloomberg: MTLN.GA, ADR: MYTHY US) anuncia hoy los resultados de 2025.

Los ingresos ascendieron a 7.107 millones de euros, un 25 % más que los 5.683 millones de euros de 2024, lo que refleja el sólido crecimiento de METLEN.

un 25 % más que los 5.683 millones de euros de 2024, lo que refleja el sólido crecimiento de METLEN. El beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) se situó en 753 millones de euros, frente a los 1.080 millones de euros de 2024, debido principalmente al impacto de las pérdidas en el subsector de M Power Projects (MPP) (ahora parte de Energías Renovables, Almacenamiento y Transición Energética – MRES ET).

frente a los 1.080 millones de euros de 2024, debido principalmente al impacto de las pérdidas en el subsector de M Power Projects (MPP) (ahora parte de Energías Renovables, Almacenamiento y Transición Energética – MRES ET). El beneficio neto después de participaciones minoritarias se situó en 314 millones de euros, frente a los 615 millones de euros de 2024, con un beneficio por acción (BPA) de 2,20 euros, frente a los 4,46 euros del año anterior.

frente a los 615 millones de euros de 2024, con frente a los 4,46 euros del año anterior. Dividendo propuesto de 1,00 € por acción

En agosto de 2025, METLEN comenzó a cotizar en la Bolsa de Londres y posteriormente se incluyó en los índices FTSE 100 y MSCI UK, lo que representa un hito importante que subraya su crecimiento sostenido, la sólida confianza de los inversores y su mayor presencia en los mercados de capitales internacionales.

Al comentar los resultados financieros, Evangelos Mytilineos, presidente ejecutivo, declaró:

"El año 2025 estuvo marcado por la incertidumbre geopolítica, las tensiones comerciales y la volatilidad en los mercados mundiales de energía y metales. Para METLEN, 2025 fue un año histórico, ya que la compañía cotizó en la Bolsa de Valores de Londres y posteriormente se incluyó en los índices FTSE 100 y MSCI UK, lo que marcó el inicio de una nueva etapa centrada en el crecimiento, la expansión internacional y un mayor acceso a los mercados de capitales globales. A esto le siguió una nueva transformación corporativa —la tercera en menos de una década— que refleja la continua evolución de nuestro negocio.

A pesar de este entorno operativo complejo y cambiante, así como de las presiones a las que se enfrenta el subsector MPP, METLEN obtuvo un sólido rendimiento en todos sus negocios principales.

Las inversiones estratégicas presentadas en nuestro Día de los Mercados de Capitales (CMD) de abril de 2025 avanzan según lo previsto. Junto con nuestras actividades ya establecidas, estamos reforzando nuestro perfil de crecimiento a través de nuevos pilares estratégicos, como los metales críticos (por ejemplo, el galio), la metalurgia circular y la expansión de nuestro negocio de defensa. Se espera que todo ello fortalezca las sinergias entre nuestros negocios y respalde el logro de nuestros objetivos estratégicos y financieros a medio plazo.

METLEN opera en un entorno global dinámico donde los acontecimientos geopolíticos y la volatilidad del mercado pueden influir en el rendimiento de una empresa. Los períodos de mayor incertidumbre, incluidos los posibles conflictos en regiones clave productoras de energía como el Golfo Pérsico, suelen aumentar la volatilidad en los mercados de energía y materias primas, creando tanto riesgos como potencial de crecimiento para las empresas bien gestionadas. La cartera diversificada de METLEN, su marco de gestión de riesgos disciplinado y sus estrategias de cobertura activas están diseñadas para mitigar los riesgos a la baja, al tiempo que permiten a METLEN capitalizar las condiciones favorables del mercado. Durante dichos períodos, los precios más altos de las materias primas y las mejores condiciones comerciales pueden impulsar el crecimiento de los ingresos tanto en el sector energético como en el de los metales."

CIFRAS FINANCIERAS CLAVE

Cantidades en m. € 2025 2024 Δ % Ingresos 7.107 5.683 25 % EBITDA1 753 1.080 -30 % EATam1,2 314 615 -49 % EPS 2,20 4,46 -51 % Márgenes (%)



Δ(bps) EBITDA 10,6 % 19,0 % -843 EATam 4,3 % 10,8 % -640

1. no GAAP/medidas de rendimiento alternativas (APM)

2. Ganancias después de impuestos después de las minorías

Los ingresos alcanzaron los 7.107 millones de euros en 2025, un 25 % más que los 5.683 millones de euros de 2024, impulsados principalmente por el rendimiento récord del sector de M Renewables y un aumento de más del doble en los ingresos del sector de Infraestructuras y Concesiones.

El EBITDA disminuyó un 30 % hasta los 753 millones de euros, en comparación con los 1.080 millones de euros de 2024, a pesar del sólido desempeño del negocio principal, que continúa mostrando un fuerte impulso de crecimiento. La disminución del EBITDA refleja las pérdidas relacionadas con la ejecución de proyectos previamente indicadas, principalmente asociadas al proyecto Protos en el Reino Unido, que provocó sobrecostes y retrasos en el cronograma.

METLEN realizó una revisión exhaustiva de todos los proyectos MPP y ha registrado pérdidas por sobrecostes hasta la fecha, así como sobrecostes proyectados y posibles reclamaciones que puedan surgir en el futuro en virtud de las obligaciones contractuales de METLEN.

En consonancia con su trayectoria de protección de los intereses de sus accionistas, METLEN completó con éxito la monetización parcial e irrevocable de una reclamación legal en 2025 por 130 millones de euros. METLEN posee varias reclamaciones legales similares derivadas de sus operaciones habituales y puede monetizar parte de estas reclamaciones, conservando el potencial de ganancias tras la resolución final. Las ganancias derivadas de la venta de dichas reclamaciones se reconocen en Otros Resultados Operativos.

Ajustando por las importantes pérdidas inesperadas de proyectos y la monetización parcial de las reclamaciones, el EBITDA de METLEN habría superado los 1.000 millones de euros.

M Renewables, Storage and Energy Transition Platform (M RES ET) registró una disminución interanual de la rentabilidad de aproximadamente el 78% debido a las pérdidas relacionadas con el MPP mencionadas anteriormente. Las energías renovables (tanto en Grecia como a nivel internacional) mantuvieron su sólida trayectoria de crecimiento, con un aumento de la rentabilidad de aproximadamente el 45% interanual (siguiendo un incremento similar en 2024 con respecto a 2023). Se espera que este crecimiento sostenido continúe, respaldado por un modelo de negocio autofinanciado y con un uso eficiente del capital, así como por una cartera geográficamente diversificada, que en conjunto proporcionan una ventaja competitiva sobre los operadores de energías renovables más tradicionales.

La empresa de energía totalmente integrada (que comprende la generación de energía, el suministro de electricidad y gas natural) registró otro sólido desempeño, en línea con el de 2024, reforzando aún más su posición como proveedor líder de energía integrada en Grecia. METLEN continuó fortaleciendo su presencia tanto en generación como en suministro. A finales de año, su cuota de mercado en el suministro eléctrico superó el 21 % en Grecia, mientras que su generación representó aproximadamente el 19 % de la producción total griega, beneficiándose de las ventajas estratégicas de la integración vertical en el sector energético. El crecimiento de la cuota de mercado en el suministro se vio impulsado por precios competitivos, respaldados por la operación de la flota térmica más eficiente de Grecia, con márgenes de beneficio que se mantuvieron consistentemente por encima del 20 %.

La rentabilidad del sector de metales se vio limitada por el aumento de los costes de la electricidad, lo que repercutió negativamente en los márgenes. METLEN está transitando hacia una matriz energética más ecológica y de menor coste, respaldada tanto por su propia producción de energía renovable como por la de terceros, lo que optimiza aún más su estructura de costes. Se prevé que el aumento de la penetración de las energías renovables en la matriz energética de METLEN genere costes estructuralmente más bajos y estables, reduciendo significativamente la exposición a la volatilidad de los precios de la energía. Este rendimiento se verá reforzado por las sinergias estratégicas entre los sectores energético y metalúrgico de METLEN. En particular, la planta de aluminio funciona como una 'batería virtual', aprovechando los periodos de bajos precios de la electricidad derivados del exceso de oferta del mercado. Estas ventajas operativas y estratégicas posicionan a METLEN entre los productores de aluminio más competitivos a nivel mundial, a pesar de los elevados costes energéticos persistentes en Europa y los consiguientes desafíos de producción.

El sector de Infraestructuras y Concesiones experimentó un aumento del EBITDA, duplicando su valor hasta alcanzar los 100 millones de euros, frente a los 50 millones de euros de 2024, lo que refleja una sólida ejecución y una mayor actividad. La cartera de proyectos contratados y próximos a adjudicarse se acerca a los 2.000 millones de euros, lo que proporciona una clara visibilidad de los ingresos futuros. Las perspectivas para el sector de la construcción griego siguen siendo muy favorables, impulsadas por el fuerte dinamismo de los proyectos de infraestructuras públicas y privadas, así como de los planes de concesión.

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Perspectivas

Se espera que METLEN alcance sus objetivos a medio plazo, descritos en CMD de abril de 2025. La Dirección de METLEN ofrecerá un análisis más detallado de los resultados financieros, las perspectivas, la evolución del negocio y la estrategia de METLEN durante la teleconferencia programada para el jueves 9 de abril de 2026 a las 9:00 am BST.

Para acceder a la "Presentación de resultados financieros de 2025", haga clic aquí.

Acerca de METLEN:

METLEN Energy & Metals Plc (METLEN) es una empresa industrial y energética internacional, líder en los sectores de metales y energía, centrada en el crecimiento sostenible y la economía circular. METLEN se ha consolidado como referente en metalurgia verde competitiva a nivel europeo y mundial, operando la única planta de producción de bauxita, alúmina y aluminio primario totalmente integrada en la Unión Europea, con instalaciones portuarias propias. En el sector energético, METLEN ofrece soluciones energéticas integradas mediante la implementación de proyectos de generación de energía térmica y renovable, distribución y comercialización de electricidad, así como inversiones en infraestructura de red, almacenamiento de baterías y otras tecnologías verdes. METLEN opera en cinco continentes y en más de 40 países, empleando a más de 8.500 personas en todo el mundo e implementando un modelo totalmente sinérgico en todos sus sectores.

Información financiera destacada de METLEN

METLEN cotiza principalmente en la Bolsa de Londres y secundariamente en la Bolsa de Atenas, y forma parte del índice FTSE 100. En 2025, METLEN registró unos ingresos consolidados de 7.110 millones de euros y un EBITDA de 753 millones de euros, con un beneficio neto de 314 millones de euros. La deuda neta ajustada se situó en 2.100 millones de euros, con un ratio Deuda Neta/EBITDA de 3,1x, lo que refleja una sólida resiliencia financiera. METLEN está calificada por las principales agencias internacionales de sostenibilidad y ESG, ocupando la única posición griega en el índice Dow Jones Best-in-Class Emerging Market, y ha sido reconocida por MSCI, Sustainalytics, ISS Quality Score, ISS Corporate Score, S&P Global ESG, LSEG, CDP, FTSE Russell, ESG Book, EcoVadis, Bloomberg e IdealRatings.

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