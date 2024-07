MGI et la HKBU collaborent sur une technologie de séquençage avancée pour lutter contre le dopage dans le sport

PARIS, 26 juillet 2024 /PRNewswire/ -- MGI Tech Co, Ltd. (« MGI »), une société engagée dans le développement d'outils et de technologies de base innovantes dans les sciences de la vie, a annoncé aujourd'hui sa collaboration avec un généticien de renom, le professeur Yannis Pitsiladis de l'Université baptiste de Hong Kong, dans le domaine de la recherche en matière de sport et de lutte antidopage. En utilisant les séquenceurs DNBSEQ et les plateformes d'automatisation de pointe de MGI, la collaboration visera à exploiter la capacité des omiques pour détecter les drogues dans le sport, notamment le dopage sanguin.

« On estime que 6 % des sportifs de haut niveau dans le monde ont recours au dopage. Des méthodes de détection plus sophistiquées sont donc nécessaires pour éradiquer cette pratique contraire à l'éthique », a déclaré le professeur Pitsiladis, pionnier de la recherche antidopage et membre de la Commission médicale et scientifique du Comité international olympique. « Le séquençage à haut débit pourrait jouer un rôle essentiel dans la détection du dopage sanguin, de la méthode utilisée et même du moment où il a eu lieu. Les outils de séquençage avancés de MGI permettent d'optimiser ce qui était autrefois un processus laborieux, coûteux et chronophage. »

À l'occasion des Jeux olympiques d'été de Paris 2024, le professeur Pitsiladis, invité par l'Association mondiale des olympiens (WOA), présentera ses recherches et participera à une table ronde dans le cadre du programme de deux jours de l'Université baptiste de Hong Kong pendant les Jeux, qui aura lieu le 29 juillet à l'OLY House de Paris 2024, au siège de la Caisse d'Épargne. En outre, MGI exposera son séquenceur portable de pointe DNBSEQ-E25, sa plateforme DNBSEQ-G99 à ultra-haute vitesse et son robot de pipetage automatisé AlphaTool lors de l'événement, offrant aux Olympiens du monde entier un aperçu des technologies de pointe.

Le 22 juillet, le professeur Pitsiladis, en collaboration avec MGI et d'autres chercheurs internationaux, a publié un article de perspective intitulé « Practical steps to develop a transcriptomic test for blood doping » dans le Translational Exercise Biomedicine. L'article présente les éléments à prendre en compte pour mettre au point un test transcriptomique pour la détection du dopage sanguin, afin d'aider les centres internationaux de recherche et de lutte contre le dopage à adopter des tests transcriptomiques conformes aux exigences de l'Agence mondiale antidopage.

« Nous sommes fiers de favoriser la recherche sur les performances sportives et les tests antidopage grâce aux technologies omiques et de présenter nos technologies lors de l'un des événements les plus importants du monde du sport », a déclaré Duncan Yu, président de MGI. « MGI mise sur l'innovation intelligente et s'engage à exploiter ses technologies pour permettre des avancées significatives et soutenir des applications révolutionnaires dans ce domaine. »

À propos de MGI

MGI Tech Co, Ltd. (ou ses filiales, collectivement dénommées MGI) s'engage à créer des outils et des technologies de base qui stimulent l'innovation dans le domaine des sciences de la vie. Nous nous focalisons sur la recherche, le développement, la fabrication et la vente d'instruments, de réactifs et de produits associés dans le domaine des sciences de la vie et de la biotechnologie. Nous fournissons des équipements et des systèmes numériques en temps réel, multi-omiques et à spectre complet pour la médecine de précision, l'agriculture, les soins de santé et divers autres secteurs. Fondée en 2016, MGI est devenue un leader dans le domaine des sciences de la vie, au service de clients sur les six continents et a établi des installations de recherche, de fabrication, de formation et de service après-vente dans le monde entier. MGI est l'une des rares entreprises capables de développer et de produire de manière autonome des séquenceurs de gènes de qualité clinique, offrant une gamme de capacités de débit allant des Go aux To. Grâce à son expertise inégalée, à ses produits de pointe et à son engagement pour un impact mondial, MGI continue d'influencer l'avenir des sciences de la vie. Pour en savoir plus, veuillez consulter https://en.mgi-tech.com/, LinkedIn, X, et YouTube.

