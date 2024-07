MGI und HKBU arbeiten gemeinsam an fortschrittlicher Sequenzierungstechnologie zur Bekämpfung von Doping im Sport

PARIS, 26. Juli 2024 /PRNewswire/ -- MGI Tech Co. Ltd. („MGI"), ein Unternehmen, das sich der Entwicklung von Kernwerkzeugen und -technologien zur Förderung von Innovationen in den Biowissenschaften verschrieben hat, gab heute seine Zusammenarbeit mit dem renommierten Genetiker Professor Yannis Pitsiladis von der Hong Kong Baptist-Universität im Bereich der Sport- und Anti-Doping-Forschung bekannt. Durch den Einsatz der hochmodernen DNBSEQ-Sequenzer und Automatisierungsplattformen von MGI wird die Zusammenarbeit die Leistungsfähigkeit von Omics für den Nachweis von Drogen im Sport mit Bezug auf Blutdoping nutzen.

„Da schätzungsweise 6 % der Spitzensportler weltweit Dopingmittel einnehmen, sind ausgefeiltere Nachweismethoden erforderlich, um diese unethische Praxis zu unterbinden", so Prof. Pitsiladis, ein Pionier der Anti-Doping-Forschung und Mitglied der Medizinischen und Wissenschaftlichen Kommission des Internationalen Olympischen Komitees. „Hochdurchsatz-Sequenzierung könnte eine entscheidende Rolle bei der Aufdeckung von Blutdoping spielen, bei der verwendeten Methode und sogar bei der Frage, wann es stattgefunden hat. Die fortschrittlichen Sequenzierungstools von MGI tragen dazu bei, das zu optimieren, was früher ein arbeitsintensiver, kostspieliger und zeitaufwändiger Prozess war."

Zum Auftakt der Olympischen Sommerspiele 2024 in Paris wird Prof. Pitsiladis auf Einladung der World Olympians Association (WOA) seine Forschungsergebnisse vorstellen und an einer Podiumsdiskussion teilnehmen, die im Rahmen des zweitägigen Programms der Hong Kong Baptist-Universität während der Spiele am 29. Juli im OLY House Paris 2024 @ Caisse d'Epargne stattfindet. Darüber hinaus wird MGI seinen hochmodernen tragbaren Sequenzer DNBSEQ-E25, die Ultra-Hochgeschwindigkeitsplattform DNBSEQ-G99 und den automatisierten Pipettierroboter AlphaTool ausstellen, um Olympioniken aus aller Welt einen Einblick in die fortschrittlichen Technologien zu geben.

Am 22. Juli veröffentlichte Prof. Pitsiladis in Zusammenarbeit mit MGI und anderen internationalen Forschern einen perspektivischen Artikel mit dem Titel "Practical steps to develop a transcriptomic test for blood doping" (Praktische Schritte zur Entwicklung eines transkriptomischen Tests für Blutdoping) auf Translational Exercise Biomedicine. Der Artikel erläutert die Überlegungen zur Entwicklung eines transkriptomischen Tests für Blutdoping und soll internationale Forschungs- und Anti-Doping-Zentren dabei unterstützen, transkriptomische Tests in Übereinstimmung mit der World Anti-Doping Agency (der Welt-Anti-Doping-Agentur) einzuführen.

„Wir sind stolz darauf, wertvolle Forschung im Bereich der sportlichen Leistung und der Dopingkontrollen durch Omics zu fördern und unsere Technologien auf einer der wichtigsten Sportveranstaltungen zu präsentieren", sagte Duncan Yu, Vorstandsvorsitzender von MGI. „Intelligente Innovationen sind das Herzstück von MGI. Daher setzen wir unsere Technologien ein, um bedeutende Fortschritte zu ermöglichen und bahnbrechende Anwendungen in diesem Bereich zu unterstützen."

Informationen zu MGI

MGI Tech Co. Ltd. (oder ihre Tochtergesellschaften, zusammen MGI genannt) hat sich der Entwicklung von Kerninstrumenten und -technologien verschrieben, die Innovationen in der Biowissenschaft vorantreiben. Unser Schwerpunkt liegt auf Forschung und Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Instrumenten, Reagenzien und verwandten Produkten im Bereich der Biowissenschaften und Biotechnologie. Wir bieten Echtzeit- und Multi-Omics-Geräte und -Systeme für die Präzisionsmedizin, die Landwirtschaft, das Gesundheitswesen und verschiedene andere Branchen. MGI wurde 2016 gegründet und hat sich zu einem führenden Unternehmen in der Biowissenschaft entwickelt, das Kunden auf sechs Kontinenten bedient und weltweit Forschungs-, Produktions-, Schulungs- und Kundendiensteinrichtungen eingerichtet hat. MGI ist eines der wenigen Unternehmen, das in der Lage ist, eigenständig Gensequenzer in klinischer Qualität mit unterschiedlichen Durchsatzkapazitäten von Gbit bis Tb zu entwickeln und in Serie zu produzieren. Mit unvergleichlichem Fachwissen, innovativen Produkten und einem Engagement für globale Auswirkungen wird MGI auch in Zukunft den Weg der Biowissenschaften prägen. Weitere Informationen finden Sie unter https://en.mgi-tech.com/, LinkedIn, X, und YouTube.

