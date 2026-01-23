MGI Tech unterstützt die Universität Lissabon bei der Untersuchung der Auswirkungen von Saharastaub auf die portugiesische Landwirtschaft - Weinberge sind dabei ein wichtiges Fallbeispiel

Staubereignisse haben sich bis um das Zwölffache erhöht und Millionen von Mikroorganismen in portugiesische Böden transportiert

Die Sequenzierungstechnologie ermöglicht die Erkennung von Risiken und eröffnet biotechnologische Möglichkeiten, um in der Landwirtschaft die Widerstandsfähigkeit und Qualität zu steigern

LISBON, Portugal, 23. Januar 2026 /PRNewswire/ -- MGI Tech Co., Ltd, ein auf die Entwicklung von zentralen Tools und Technologien zur Förderung von Innovationen in den Biowissenschaften spezialisiertes Unternehmen, unterstützt die Fakultät für Naturwissenschaften der Universität Lissabon mit Hilfe fortschrittlicher Sequenzierungstechnologie bei der Identifizierung und Überwachung von durch Saharastaub transportierten Mikroorganismen. Das Ziel besteht darin, zu verstehen, wie diese Bioaerosole — die aufgrund des Klimawandels immer häufiger auftreten — die portugiesischen Agrarböden verändern und die Qualität und Produktivität der Weinberge in den portugiesischen Weinbauregionen beeinflussen. Gleichzeitig sollen Möglichkeiten zur Verbesserung der Produktivität, Qualität und Nachhaltigkeit der Pflanzen identifiziert werden.

From Dust to Harvest Professor_Ricardo_Dias__University_of_Lisbon

Portugal, insbesondere der Süden, liegt an einer der Hauptablagerungsrouten für Saharastaub. Dieser Staub transportiert Millionen von Mikroorganismen, die durch DNA-Analysen identifiziert werden können und die das Mikrobiom von Böden und Pflanzen erheblich verändern sowie die Bodenfruchtbarkeit, Krankheitsresistenz, Traubenqualität und Ernteerträge beeinflussen können — entscheidende Faktoren für die Nachhaltigkeit und Wettbewerbsfähigkeit des Agrarsektors. Die gewonnenen Erkenntnisse sollen in nachhaltige Praktiken für ein breiteres Spektrum an Nutzpflanzen und landwirtschaftlichen Ökosystemen einfließen.

Mit Unterstützung der hochempfindlichen Sequenzierungstechnologie von MGI Tech, einschließlich der DNBSEQ-G99-Plattform, die Millionen von Mikroorganismen in Echtzeit mit hoher Empfindlichkeit analysieren kann, kartiert die ULisboa die mikrobielle Zusammensetzung von Staub, Böden und Pflanzen, was eine frühzeitige Risikovorhersage und die Identifizierung biotechnologischer Möglichkeiten ermöglicht.

„Die Auswirkungen von Staub sind bidirektional: Er kann Risiken mit sich bringen, die die Produktivität gefährden, aber er transportiert auch Mikroorganismen mit biotechnologischem Potenzial. Wir müssen beide Seiten beobachten und verstehen, um die Widerstandsfähigkeit der portugiesischen Landwirtschaft zu schützen und zu verbessern", erklärt Prof. Ricardo Dias, Forscher an der Universität Lissabon.

Dieses Wissen ebnet den Weg für die Entwicklung von Lösungen für die Präzisionslandwirtschaft, darunter die Identifizierung nützlicher Mikroorganismen, die frühzeitige Erkennung von Krankheitserregern und die Schaffung mikrobieller Konsortien, die die Widerstandsfähigkeit von Weinbergen verbessern können.

„Dank G99 konnten wir während des Sturms Célia in Portugal eine Bakteriengattung identifizieren, die das Potenzial hat, als natürlicher Dünger zu wirken, was den unmittelbaren Wert dieser Art der Überwachung verdeutlicht", erklärt Prof. Ricardo Dias. „Wir haben auch nicht-einheimische Mikrobenkonsortien getestet, die die Widerstandsfähigkeit der Weinberge erhöhen, die Traubenqualität verbessern und den Bedarf an Pestiziden reduzieren. Dank dieser Innovation in Zusammenarbeit mit MGI beginnt die Widerstandsfähigkeit nicht erst, wenn sich der Staub gelegt hat – sie beginnt bereits bei der Analyse."

„Unsere Partnerschaft mit der Universität Lissabon verdeutlicht, wie Sequenzierung Staub in Daten verwandeln kann – beginnend in Weinbergen, aber letztendlich zum Aufbau eines Systems mikrobieller Intelligenz für die Landwirtschaft insgesamt", erklärte Duncan Yu, Vorstandsvorsitzender von MGI.

In einem Jahr, in dem Portugal laut CEEV im Jahr 2024 einen Rückgang der Weinproduktion um 8 % verzeichnete und aufgrund des Klimawandels und einer deutlichen Zunahme der Saharastaubintrusionen mit wachsenden Herausforderungen konfrontiert ist, stellt dieses Projekt einen bedeutenden Fortschritt für den Schutz der nationalen Weinwirtschaft dar. Die Integration der Genomik in die Landwirtschaft eröffnet neue Möglichkeiten zur Überwachung, Bewirtschaftung und Verbesserung von Böden und Nutzpflanzen und stärkt die Position des Landes an der Spitze der landwirtschaftlichen Innovation und Klimaresilienz.

Informationen zur Fakultät für Naturwissenschaften der Universität Lissabon | CIÊNCIAS ULisboa:

CIÊNCIAS feierte 2011 ihr 100-jähriges Bestehen. Ihre Geschichte lässt sich bis zur Gründung der ersten Universität Portugals, der Universität Lissabon, im Jahr 1288 zurückverfolgen.

Sie gilt als eine der renommiertesten Lehr- und Forschungseinrichtungen in Portugal, insbesondere in den Naturwissenschaften und verwandten Bereichen. Diese Anerkennung beruht auf der Qualität der Studiengänge, darunter 17 Bachelor-, 40 Master- und 21 Doktoratsstudiengänge, die sich in einer Beschäftigungsquote von 98 % widerspiegeln.

Die Fakultät beherbergt 13 Forschungszentren, die von der Stiftung für Wissenschaft und Technologie anerkannt sind, und zeichnet sich durch ihr Engagement für Exzellenz in Forschung und Innovation aus. Dieses Engagement zeigt sich in ihrer Pro-Kopf-Leistung, die die beste der Universität Lissabon ist. Das auf dem Campus gelegene Innovationszentrum Tec Labs beherbergt 35 Start-ups, darunter 6 internationale Unternehmen mit Schwerpunkt auf Wissenschaft und Gesundheit.

Der Campus CIÊNCIAS erstreckt sich über 1,5 Hektar Grünfläche und verfügt über Forschungseinrichtungen außerhalb des Campus, wie beispielsweise das Anwesen Ribeira Abaixo in der Serra de Grândola und das Meereslabor Guia in Cascais. Nachhaltigkeit hat Priorität und wird durch das Living Laboratory for Sustainability gefördert, das soziale und ökologische Innovationsprojekte wie HortaFCUL, FCULResta oder Ciências e Harmonia umfasst.

Täglich besuchen etwa 5.000 Personen den Campus, der von 6.000 Studierenden, 650 Professoren und Forschern sowie mehr als 200 Mitarbeitern der Einrichtung frequentiert wird.

Informationen zu MGI

MGI Tech Co. Ltd. (oder seine Tochtergesellschaften, zusammen als MGI bezeichnet) hat sich der Entwicklung von Kerninstrumenten und Technologien verschrieben, die Innovationen in der Biowissenschaft vorantreiben. Unser Schwerpunkt liegt auf Forschung und Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Instrumenten, Reagenzien und verwandten Produkten im Bereich der Biowissenschaften und Biotechnologie.

Wir bieten Echtzeit- und Multi-Omics-Geräte und -Systeme für die Präzisionsmedizin, die Landwirtschaft, das Gesundheitswesen und verschiedene andere Branchen. MGI wurde 2016 gegründet und hat sich zu einem führenden Unternehmen in der Biowissenschaft entwickelt, das Kunden auf sechs Kontinenten bedient und weltweit Forschungs-, Produktions-, Schulungs- und Kundendiensteinrichtungen eingerichtet hat.

MGI ist eines der wenigen Unternehmen, das in der Lage ist, eigenständig Gensequenzer in klinischer Qualität mit unterschiedlichen Durchsatzkapazitäten von Gbit bis Tb zu entwickeln und in Serie zu produzieren. Mit unvergleichlichem Fachwissen, innovativen Produkten und einem Engagement für globale Auswirkungen wird MGI auch in Zukunft den Weg der Biowissenschaften prägen.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://global-mgitech.com/, LinkedIn, X und YouTube.

