Miami Beach Destaca fotógrafos Locales En La Nueva Campana, "My Miami Beach, Your Escape" Para Exhibir El Encanto De La Ciudad

"Miami Beach es el hogar de una variedad de artistas y fotógrafos talentosos y mientras trabajamos en conjunto con ellos para recibir nuestros amados turistas, era importante para nosotros demostrar una colección del trabajo autentico de nuestros locales," dice Steve Adkins, Presidente del MBVCA. "La campaña, "My Miami Beach, Your Escape" no solo nos permite apoyar los negocios locales de la ciudad, sino también a nuestra comunidad al exponer su trabajo y conectarlos con futuros turistas."

Las imágenes para la campaña de "My Miami Beach, Your Escape" fueron enviadas por medio de las redes sociales para ser consideradas después de un comunicado pidiendo a los fotografos locales que capturen ciertas imágenes que demuestren lo que Miami Beach significa para ellos. Las fotos elegidas y que actualmente son parte de la campaña fueron capturadas por Gabriela Adian, Patty Villa, Majo Grossi and Michael del Riego, quienes exitosamente deslumbraron con su manera tan única de manifestar la ciudad desde su perspectiva.

"Amo las vistas coloridas que puedes encontrar en South Beach. Me recuerda a la diversidad cultural que hace que Miami Beach sea uno de los mejores lugares para vivir en el mundo o para vacacionar," dijo Majo Grossi, una residente de Miami Beach.

Además de fotógrafos locales, la campaña de "My Miami Beach, Your Escape" estará destacando celebridades y personalidades que llaman Miami Beach su hogar y representan arte, el mundo culinario, cultura, bienestar, y el estilo de vida de los locales. Para mantenerse al día con la campaña y ver los próximos videos del talento local en las redes sociales, puedes seguir @ExperienceMiamiBeach en Facebook y en Instagram y @EMiamiBeach en Twitter.

"Miami Beach es una ciudad con una increíble reputación a nivel mundial por las playas, hoteles, y restaurantes. Pero lo que hace que este destino sea como ningún otro lugar en el mundo es su comunidad.," notes Grisette Marcos, Directora Ejecutiva, MBVCA. "Esta nueva campaña representa nuestra ciudad desde el lente de aquellos que llaman Miami Beach su hogar y estamos entusiasmados de compartir su talento a través de este proyecto."

Aquellos que estén inspirados por "My Miami Beach, Your Escape" y estén listos para planear su próximo escape pueden bajarse la aplicación oficial en http://www.miamibeachapi.com/.

SOBRE MIAMI BEACH

Miami Beach es un destino altamente premiado, entre los más recientes esta la edición 2020 de los Premios Travvy, presentado por travAlliancemedia, en el cual le otorgaron plata en las categorías de 'Mejor Oficina de Turismo de U.S. Y Canadá', 'Mejor Destino LGBTQ', y 'Mejor Destino de Lujo de U.S. y Canadá'. Esto se suma a las victorias obtenidas en la edición del 2019, 2018, y 2017 de los Premios Travvy en las categorías de 'Mejor Destino de Luna de Miel de U.S. y Canadá', 'Mejor Oficina de Turismo de U.S. Y Canadá', y 'Mejor Destino LGBTQ'. También fue nombrada recientemente la Junta de Turismo Líder de América del Norte de 2019 y 2018 por los World Travel Awards, y ganadora en los Premios Magellan por Travel Weekly en el 2018 en las categorías de 'Mejor Destino en General de Luna de Miel en U.S. y Canadá', 'Mejor Destino en General de Playa en U.S. y Canadá', y 'Mejor Destino en General de Spa en U.S. y Canadá'. Miami Beach es un destino favorito entre los viajeros de todo el mundo. Reconocido por su incomparable mundo culinario, su extravagante vida nocturna, su rica cultura, sus lujosas tiendas y hoteles, además de albergar museos únicos, la Sinfónica del Nuevo Mundo, el Ballet de la Ciudad de Miami, el Centro de Convenciones de Miami Beach, festivales internacionales y exhibiciones de arte, de bote, y de autos. No es de extrañar que la hermosa y diversa ciudad sea uno de los destinos vacacionales más populares del mundo. Con siete millas de impresionantes playas, Miami Beach es fácilmente accesible desde el Puerto de Miami y el Aeropuerto Internacional de Miami. La ciudad de Miami Beach ha sido nombrada una de las mejores ciudades del mundo por su 'accesibilidad a pie' y su fácil acceso en bicicleta y bote. Conocida por su cielo soleado durante todo el ano, la vibra del destino ha sido ranqueada por TripAdvisor como 'Mejor Destino de Renta para una Escapada de Invierno al Sol', 'Mejor Destino Romántico', 'Top 25 Playas del Mundo', y 'Top 25 Destinos en U.S'. No hay duda de que Miami Beach es como ningún otro lugar en el mundo. En el 2019, el MBVCA introdujo nuevas cuentas en Instagram y Facebook @ExperienceMiamiBeach y en Twitter @EMiamiBeach para ofrecerles a los turistas información y recomendaciones al instante.

