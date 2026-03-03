Mibro s'implante aux États-Unis avec des montres intelligentes sport axées sur la performance

SHENZHEN, Chine, 3 mars 2026 /PRNewswire/ -- Le fabricant de dispositifs connectés Mibro fait son entrée sur le marché américain avec deux montres intelligentes axées sur le sport, fort d'une expérience acquise aux côtés d'athlètes et de clubs sportifs en Europe.

Le lancement aux États-Unis marque la plus grande étape de l'expansion mondiale de Mibro, qui cible les athlètes américains, les amateurs d'activités de plein air et les utilisateurs quotidiens de produits de fitness sous son slogan « Live Smart, Go Active ».

Mibro Pro2 and Mibro Explorer S

Fondée en 2015, Mibro emploie plus de 500 personnes travaillant dans le domaine de la recherche et du développement, unies autour d'une seule idée : les dispositifs connectés devraient aider les gens à s'améliorer, et non se contenter d'enregistrer des mesures. Ses produits mettent cette idée en pratique, en associant conception réfléchie, algorithmes avancés de suivi sportif et matériaux d'élite. Le résultat : des compagnons de tous les jours conçus pour suivre les personnes qui les portent.

Cette approche a permis de constituer une base mondiale de 4,2 millions d'utilisateurs, en particulier en Europe, où la marque collabore avec des clubs de premier plan et des athlètes individuels pour développer et valider sa technologie dans des conditions réelles d'entraînement et de plein air.

Au padel, sport de raquette en plein essor sur le continent, l'analyse pilotée par l'IA de Mibro aide les joueurs compétitifs à identifier leurs faiblesses et à affiner leur technique en reconnaissant six types de coups distincts avec une précision de reconnaissance de 92,2 %. Développée et validée lors de vrais matchs, sur de vrais terrains et avec de vrais joueurs en Espagne et en France, cette technologie est désormais utilisée par des clubs professionnels et amateurs dans les deux pays.

Cette capacité éprouvée à transformer les données brutes sur les performances en informations de coaching pratiques est désormais à la base des deux produits qui seront lancés aux États-Unis :

Mibro Explorer S-TI Standard : une montre d'extérieur robuste offrant une résistance à l'eau de 100 mètres et dix certifications de durabilité de niveau militaire, conçue pour des conditions extrêmes, de la plongée à l'alpinisme.

Mibro GS Pro 2 : une montre intelligente sport phare conçue pour le triathlon et l'entraînement multisport, avec un suivi complet de la condition physique et une autonomie de 20 jours.

Ces deux produits sont porteurs de la même promesse que celle faite par la marque à des millions de personnes à travers le monde : aider les gens à rester actifs et à célébrer chaque étape franchie. Ils sont disponibles dès maintenant sur le site officiel de Mibro et dans la boutique officielle de l'entreprise sur Amazon.

À propos de Mibro

Mibro est une marque de dispositifs connectés pour le sport et l'exploration en plein air. Basée à Shanghai et disposant d'un centre de vente mondial à Shenzhen, la marque développe des dispositifs intelligents, fiables et conviviaux conçus qui aident les gens à repousser leurs limites. Pour plus d'informations, visitez le site https://www.mibrofit.com ou suivez l'entreprise sur Facebook et Instagram.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2922777/Mibro_Pro2_and_Mibro_Explorer_S.jpg