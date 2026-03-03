Mibro Berekspansi ke Amerika Serikat dengan Smartwatch Olahraga yang Berbasiskan Performa

Berdiri pada 2015, Mibro memiliki lebih dari 500 staf riset dan pengembangan (R&D) yang berfokus pada satu gagasan utama: perangkat wearable pintar harus mendukung perkembangan pengguna, bukan sekadar mencatat data. Produk-produk Mibro memadukan desain fungsional, algoritma pelacakan olahraga yang canggih, serta perangkat keras berstandar tinggi. Hasilnya, Mibro menawarkan perangkat yang dirancang untuk mendukung gaya hidup aktif pengguna.

Dengan pendekatan, Mibro kini didukung basis pengguna global sebanyak 4,2 juta orang, terutama di Eropa. Di kawasan tersebut, Mibro bekerja sama dengan klub-klub olahraga dan atlet profesional untuk mengembangkan serta menguji teknologinya dalam kondisi latihan dan aktivitas luar ruang.

Dalam cabang olahraga padel yang tengah berkembang pesat di Eropa, teknologi analisis berbasiskan AI dari Mibro membantu pemain mengidentifikasi kelemahan dan meningkatkan teknik bermain padel. Sistem ini mampu mengenali enam jenis pukulan berbeda dengan tingkat akurasi 92,2%. Teknologi tersebut dikembangkan dan diuji dalam pertandingan padel di Spanyol dan Prancis, dan kini telah digunakan oleh klub profesional maupun amatir di kedua negara ini.

Kemampuan mengubah data performa olahraga menjadi analisis praktis ini menjadi dasar untuk dua produk utama yang dilansir di AS:

Mibro Explorer S–TI Standard: Jam tangan outdoor tangguh dengan daya tahan air hingga 100 meter dan 10 sertifikasi daya tahan berstandar militer, dirancang untuk kondisi ekstrem seperti menyelam hingga pendakian gunung.

Jam tangan tangguh dengan daya tahan air hingga 100 meter dan 10 sertifikasi daya tahan berstandar militer, dirancang untuk kondisi ekstrem seperti menyelam hingga pendakian gunung. Mibro GS Pro 2: Perangkat smartwatch unggulan untuk triathlon dan aktivitas yang melibatkan lebih dari satu cabang olahraga, dilengkapi pemantauan kebugaran menyeluruh dan daya tahan baterai hingga 20 hari.

Kedua produk ini mengusung komitmen yang sama terhadap jutaan pengguna di seluruh dunia: membantu orang tetap aktif dan merayakan setiap kemajuan. Produk tersedia melalui situs resmi Mibro dan gerai resmi Amazon.

Tentang Mibro

Mibro adalah merek perangkat wearable pintar yang dirancang untuk olahraga dan eksplorasi luar ruang. Berkantor pusat di Shanghai dengan pusat penjualan global di Shenzhen, Mibro mengembangkan perangkat yang cerdas, andal, dan mudah digunakan agar pengguna mampu melampaui batas kemampuan mereka. Informasi selengkapnya: https://www.mibrofit.com atau akun media sosial Mibro di Facebook dan Instagram.

