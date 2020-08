Michter's lance son whisky Toasted Barrel Finish Rye

« L'accueil que nos whiskys portés à maturation en fûts toastés ont reçu est le fruit d'un travail extrêmement minutieux, effectué par notre équipe de production dirigée par le maître distillateur Dan McKee et la maître de la maturation Andrea Wilson. Malgré la pénurie persistante de tous nos stocks de whisky, nous voulions vraiment proposer une partie de notre rye pour ce lancement spécial », a déclaré Joseph J. Magliocco, président de Michter's.

Le whisky Michter's Toasted Barrel Finish Rye est fabriqué en portant à pleine maturation le Michter's US*1 Single Barrel Kentucky Straight Rye au taux naturel d'alcool sortant du fût, puis en le faisant vieillir dans un deuxième fût personnalisé, fabriqué selon les spécifications établies par Andrea Wilson, la maître de la maturation de Michter's. Celle-ci a commenté : « Pour cette édition 2020, nous avons sélectionné des fûts de rye vieillis à la qualité maximale. Nous avons ensuite déversé le contenu de chaque fût et l'avons placé dans un deuxième fût simple, assemblé à partir de bois séché naturellement et à l'air libre pendant 24 mois. Le deuxième fût a été toasté à cet effet pour en extraire les caractères permettant de créer une expérience précieuse avec le whisky rye, qui soit un vrai péché mignon ». Le degré éprouvé des fûts toastés de rye mis en bouteille pour cette édition est de 109,2. Le maître distillateur Dan McKee a déclaré : « C'est un whisky que l'on peut véritablement siroter et savourer ».

Le prix de détail conseillé pour le Michter's US*1 Toasted Barrel Finish Rye est de 85 $ pour une bouteille de 750 ml aux États-Unis.

Outre sa principale distillerie située à Shively, dans les faubourgs de Louisville, Michter's exerce également ses activités dans deux autres sites du Kentucky. À Springfield, Michter's cultive des céréales sur son domaine agricole de 145 acres, tandis qu'au centre-ville de Louisville, Michter's possède sa deuxième distillerie dans le bâtiment historique de Fort Nelson. Située dans un emplacement de choix sur West Main Street, en face du magasin Louisville Slugger et dans le même pâté de maisons que le Frazier Museum, la distillerie Michter's de Fort Nelson présente le légendaire système d'alambic charentais de la distillerie Michter's Pennsylvania. Lorsqu'elle est ouverte, elle propose également des visites éducatives avec dégustation de whisky ainsi que le bar de Fort Nelson, qui sert des cocktails classiques concoctés par l'historien des spiritueux et des cocktails David Wondrich.

Michter's fabrique des whiskys très appréciés, en édition limitée, qui font l'objet de répartitions parce que la demande est supérieure à l'offre. Michter's est renommée pour son rye en fût unique, son bourbon en petite quantité, son bourbon en fût unique et son whisky américain en petite quantité. Pour en savoir, veuillez consulter le site www.michters.com et nous suivre sur Instagram, Facebook et Twitter.

