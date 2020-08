Release van Michter's Toasted Barrel Finish Rye

Michter's Toasted Barrel Finish Rye wordt gemaakt door volledig gerijpte Michter's US*1 Single Barrel Kentucky Straight Rye op vatsterkte te nemen en deze verder te laten rijpen in een speciaal tweede vat dat is gemaakt volgens de specificaties van Michter's meester van rijping Andrea Wilson. Haar aanbeveling "voor deze release in 2020 was dat we roggevaten zouden selecteren die tot piekkwaliteit waren gerijpt om vervolgens de inhoud van elk enkel vat over te gieten in een tweede vat dat is gemaakt van natuurlijk gerijpt, aan de lucht gedroogd hout. Het tweede vat werd speciaal geroosterd om karakters te extraheren om een rijke en decadente roggewhisky-beleving te creëren." De gemiddelde vatsterkte voor de geroosterde roggevaten die zijn gebotteld voor deze release is 109,2. Meesterstoker Dan McKee zegt: "Dit is een whisky waar je echt van kunt nippen en van kunt genieten."

De adviesprijs van Michter's US*1 Toasted Barrel Finish Rye is USD 85 voor een fles van 750 ml in de VS.

Naast de hoofddistilleerderij in Shively-regio bij Louisville zijn Michter's bedrijfsactiviteiten uitgebreid naar twee andere locaties in Kentucky. In Springfield verbouwt het boerenbedrijf van Michter's graan op een grondgebied van circa 0,59 km2, en in het centrum van Louisville is de tweede distilleerderij van Michter's gevestigd in het historische gebouw van Fort Nelson. Michter's Fort Nelson distilleerderij is gesitueerd op een toplocatie aan West Main Street tegenover Louisville Slugger en in hetzelfde blok als het Frazier museum. De distilleerderij beschikt over het legendarische systeem op basis van een rechtstreeks verhitte distilleerketel uit de distilleerderij van Michter's in Pennsylvania. Wanneer de locatie open is, zijn er ook rondleidingen met whiskyproeverijen en is ook The Bar open bij Fort Nelson met klassieke cocktails die zijn geselecteerd door David Wondrich, historicus op het gebied van sterke dranken en cocktails.

Michter's maakt hoog aangeschreven, beperkt geproduceerde whisky's die onderhevig zijn aan verdeling omdat de vraag de voorraad heeft overschreden. Michter's staat bekend om zijn enkelvatsrogge, whisky's in kleine oplage, enkelvatswhisky's en Amerikaanse whisky in kleine oplage. Ga voor meer informatie naar www.michters.com en volg ons op Instagram, Facebook en Twitter.

