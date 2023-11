Michter's désigné le whisky le plus apprécié au monde, première marque américaine à recevoir la plus haute distinction de l'industrie

Un moment décisif pour le whisky américain ; le Jugement de Paris, deuxième partie ?

LOUISVILLE, Kentucky, 1er novembre 2023 /PRNewswire/ -- Pour la première fois, une distillerie américaine a remporté la plus haute distinction en matière de whisky. Michter's, producteur de bourbon et de seigle basé à Louisville, dans le Kentucky, a éclipsé les plus grands noms d'Écosse, du Japon, d'Irlande et d'ailleurs pour se hisser à la première place de la liste 2023 des 50 whiskies les plus appréciés au monde publiée par Drinks International. Avec cette superbe reconnaissance, Michter's rejoint un cercle de gagnants composé de marques emblématiques telles que Yamazaki et Springbank.

Les résultats, qui sont établis par une académie d'acheteurs de boissons, de journalistes, de barmen et d'experts en whisky indépendants de plus de 20 pays, représentent le summum de la réussite dans le commerce mondial du whisky et certifient que le whisky américain est enfin reconnu pour son excellence par les connaisseurs du monde entier. De par son importance, et peut-être même sa valeur de choc, cette annonce retentissante rappelle le Jugement de Paris de 1976, lorsqu'un Napa Chardonnay et un Napa Cabernet Sauvignon l'ont emporté face à d'estimables vins de Bourgogne et de Bordeaux lors d'une dégustation à l'aveugle historique qui a anéanti les attentes des critiques et fait grimper en flèche l'image internationale du vin américain.

« Je ne pourrais être plus fière de ce que cela signifie non seulement pour Michter's, mais aussi pour la communauté du whisky américain dans son ensemble », a déclaré Andrea Wilson, maître de la maturation chez Michter's, ex-présidente de la Kentucky Distillers' Association et membre du Kentucky Bourbon Hall of Fame. « C'est la reconnaissance ultime de l'attention portée aux détails, de la discipline, de la rigueur et de la recherche de l'excellence qui caractérisent la production de whisky américain haut de gamme depuis de nombreuses années. Chez nous, nous avons toujours eu une grande confiance dans notre approche, mais lorsque vous voyagez à l'étranger, vous constatez que le bourbon est presque automatiquement placé au bas des rayons dans de nombreuses régions du monde, de sorte qu'il est vraiment passionnant de le voir atteindre un tel niveau d'estime. Cette reconnaissance est très importante pour notre équipe et nous ne pourrions pas être plus humbles pour célébrer ce moment du whisky américain avec nos amis de toute l'industrie », a poursuivi M. Wilson.

Pour Joseph J. Magliocco, président de Michter's et membre du Kentucky Bourbon Hall of Fame, la désignation de Michter's comme le whiskey le plus apprécié au monde vient couronner un parcours remarquable qui a débuté dans les années 1990, lorsque lui et ses deux frères ont acquis pour 245 dollars la marque Michter's, qui avait été abandonnée, obtenant ainsi les droits sur cette marque qu'il avait vendue comme emploi d'été à la fin des années 1970. « C'est un grand jour pour le whisky américain et un grand jour pour Michter's », a déclaré M. Magliocco. « Nous sommes très reconnaissants à l'Académie et à toutes les personnes qui se sont tant investies au fil des années pour rendre cela possible. Les mots me manquent pour exprimer à quel point nous sommes tous ravis et honorés chez Michter's. Depuis les premiers jours où j'ai découvert l'héritage de Michter's en Pennsylvanie jusqu'au temps que notre équipe a passé à ressusciter la marque dans le Kentucky, nous avons toujours espéré que les gens apprécieraient l'héritage de la marque et son dévouement pour la qualité. Mais si vous m'aviez dit qu'un jour Michter's serait reconnu comme le whisky le plus apprécié au monde, j'aurais pensé que vous aviez bu un verre de trop.

Selon Shay Waterworth, rédacteur en chef de Drinks International : « Michter's est officiellement le whisky préféré des professionnels. Non seulement la marque a une histoire fascinante, mais elle produit également certains des meilleurs whiskies du monde à l'heure actuelle, et il est clair que notre Académie mondiale est d'accord avec moi sur ce point. À chaque salon professionnel auquel je participe, je vois une foule de barmen, d'importateurs et d'acheteurs entourer le stand de Michter's, ce qui justifie encore davantage sa place au sommet de notre prestigieux classement. C'est également une bonne chose pour le secteur de voir son premier whisky américain figurer au sommet du classement des whiskies les plus appréciés au monde, et je félicite toute l'équipe de Michter's pour ce grand succès. »

Pour Dan McKee, maître distillateur de Michter's, ce moment décisif célèbre la passion et le dévouement de nombreuses personnes tout au long de notre parcours. Il a ajouté : « Je tiens à remercier l'Académie pour cet honneur extraordinaire au nom de toute notre équipe, passée et présente. Il couronne des décennies d'acharnement au travail et de transmission de connaissances de génération en génération, qui ont été nécessaires pour en arriver là. À chaque membre du personnel de Michter's, à tous nos partenaires commerciaux et à tous nos amis, je dirai que sans vous, rien n'aurait été possible. J'en suis extrêmement reconnaissant et honoré. »

La reconnaissance de Michter's comme le whiskey le plus apprécié au monde va-t-elle déclencher une appréciation encore plus générale du spiritueux américain ? La question reste ouverte, mais il s'agit certainement d'une étape décisive dans cette direction.

Au-delà de sa distillerie principale dans la section Shively de Louisville, les activités de Michter's s'étendent sur deux autres sites dans le Kentucky. À Springfield, Michter's cultive ses céréales sur sa propriété de 83 hectares, tandis qu'au centre-ville de Louisville, Michter's possède sa deuxième distillerie dans le bâtiment historique Fort Nelson. Située dans un emplacement de choix sur West Main Street en face de Louisville Slugger et sur le même pâté de maisons que le musée Frazier, la distillerie Michter's Fort Nelson est équipée du légendaire système d'alambic à chauffe directe de Michter's en Pennsylvanie. Des visites éducatives sont également proposées avec des dégustations de whisky alors que le bar de Fort Nelson propose des cocktails classiques préparés par David Wondrich, historien des cocktails et spiritueux.

Michter's a une longue et riche tradition de whiskeys américains traditionnels d'une qualité irréprochable. Avec chacune de ses offres de production limitée vieillie jusqu'à pleine maturité, la gamme de Michter's hautement appréciée comprend du bourbon, du rye, du sour mash et du whiskey américain.

