Michter's uitgeroepen tot 's werelds meest gewaardeerde whisky, het eerste Amerikaanse merk ooit dat de hoogste onderscheiding in de sector heeft ontvangen

LOUISVILLE, Ky., 1 november 2023 /PRNewswire/ -- Voor de eerste keer ooit heeft een Amerikaanse distilleerderij de hoogste onderscheiding voor whisky in ontvangst mogen nemen. Michter's, een in Louisville, Kentucky gevestigde bourbon- en roggeproducent, overschaduwde de grootste namen uit Schotland, Japan, Ierland en daarbuiten en eindigde op de eerste plaats in de onlangs uitgebrachte World's Most Admired Whiskies top 50-lijst van 2023, gepubliceerd door Drinks International. Met deze verbluffende erkenning sluit Michter's zich aan bij een reeks winnaars van iconische merknamen, waaronder Yamazaki en Springbank.

De resultaten, die zijn vastgesteld door een Academie van onafhankelijke wereldwijde drankeninkopers, journalisten, barmannen en whisky-experts uit meer dan 20 landen, vertegenwoordigen het toppunt van prestatie in de mondiale whiskyhandel en bevestigen dat Amerikaanse whisky eindelijk door kenners van over de hele wereld wordt erkend vanwege zijn perfectie. Deze sensationele bekendmaking grijpt in de betekenis, en misschien zelfs in de schokkende waarde ervan, terug op het oordeel van Parijs in 1976, toen een Napa chardonnay en een Napa cabernet sauvignon beter gewaardeerd werden dan gewaardeerde tegenhangers uit Bourgondië en Bordeaux in een baanbrekende blinde proeverij die kritische verwachtingen de grond inboorde en ervoor zorgde dat het imago van Amerikaanse wijn internationaal enorm steeg.

"Ik zou niet trotser kunnen zijn op wat dit niet alleen voor Michter's, maar voor de Amerikaanse whiskygemeenschap als geheel betekent", aldus Andrea Wilson, Michter's Master of Maturation, voormalig voorzitter van de Kentucky Distillers' Association en lid van de Kentucky Bourbon Hall of Fame. "Het is de ultieme erkenning van de aandacht voor detail, discipline, nauwkeurigheid en focus op perfectie waardoor de hoogwaardige Amerikaanse whiskyproductie al jarenlang gekenmerkt wordt. In eigen land hebben we altijd enorm in onze aanpak geloofd, maar als je dan naar het buitenland reist en bourbon in veel delen van de wereld bijna automatisch op de onderste plank ziet staan, is het echt sensationeel om te zien dat het zo hoog gewaardeerd wordt. Dit betekent zoveel voor ons team en we kunnen dit moment in Amerikaanse whisky alleen in alle bescheidenheid vieren met onze vrienden uit de hele industrie", vervolgde Wilson.

Voor Michter's President en mede-Kentucky Bourbon Hall of Fame-lid Joseph J. Magliocco vormt de onderscheiding van Michter's tot 's werelds meest gewaardeerde whisky een opmerkelijke reeks die begon in de jaren negentig toen hij en zijn twee broers voor USD 245 het failliete handelsmerk Michter's in handen kregen, waardoor hij de rechten verwierf op het merk dat hij eind jaren zeventig ooit als vakantiebaantje had verkocht. "Dit is een geweldige dag voor Amerikaanse whisky en een geweldige dag voor Michter's", aldus Magliocco. "Onze enorme dank gaat uit naar de Academie en alle mensen die door de jaren heen zoveel hebben gedaan om dit mogelijk te maken. Ik kan niet onder woorden brengen hoe blij en hoe vereerd wij allemaal bij Michter's zijn. Vanaf het eerste moment dat ik meer over het erfgoed van Michter's in Pennsylvania te weten kwam en de tijd die daarop volgde dat ons team heeft besteed om het merk in Kentucky nieuw leven in te blazen, hebben we altijd gehoopt dat mensen het erfgoed en toewijding aan kwaliteit van het merk zouden waarderen. Maar als je me had verteld dat Michter's op een dag zou worden uitgeroepen tot 's werelds meest gewaardeerde whisky, dan had ik gedacht dat je er één te veel gedronken had."

Shay Waterworth, redacteur van Drinks International, zei het volgende: "Michter's is officieel de favoriete whisky van de handel. Het merk heeft niet alleen een fascinerend achtergrondverhaal, het maakt momenteel ook enkele van de beste whisky's ter wereld en onze wereldwijde Academie is het duidelijk met mij eens. Tijdens elke beurs die ik bijwoon, zie ik een menigte barmannen, importeurs en inkopers de stand van Michter's omringen, wat de plaats aan de top van onze gewaardeerde ranglijst verder rechtvaardigt. Het is ook geweldig voor de handel om zijn eerste Amerikaanse whisky bovenop de meest gewaardeerde whisky's ter wereld te zien staan. Mijn felicitaties gaan uit naar het hele Michter's-team voor dit geweldige succes."

Volgens Michter's Master Distiller Dan McKee viert dit historische moment ook de passie en toewijding van veel mensen. Hij zei het volgende: "Ik wil de Academie bedanken voor deze buitengewone eer namens ons hele team van weleer en van nu. Het weerspiegelt de tientallen jaren van hard werken en het doorgeven van kennis van generatie op generatie die nodig waren om dit punt te bereiken. Van iedereen bij Michter's tot al onze handelspartners en vrienden: zonder jullie zou dit niet mogelijk geweest zijn. Ik ben enorm dankbaar en vereerd."

Zal de benoeming van Michter's tot 's werelds meest gewaardeerde whisky in de rest van de wereld leiden tot nog meer waardering voor de inheemse geest van Amerika? Dat valt nog te bezien, maar het is zeker een belangrijke stap in die richting.

Naast de belangrijkste distilleerderij in het Shively-gedeelte van Louisville, strekken Michter's activiteiten zich uit tot twee andere locaties in Kentucky. In Springfield verbouwt Michter's op een landgoed van 205 hectare graan, terwijl Michter's in het centrum van Louisville zijn tweede distilleerderij heeft in het historische Fort Nelson-gebouw. Michter's Fort Nelson Distillery, gelegen op een toplocatie aan West Main Street, tegenover Louisville Slugger en in hetzelfde blok als het Frazier Museum, beschikt over het legendarische pot still-systeem van Michter's Pennsylvania Distillery. Het heeft ook educatieve rondleidingen met whisky-proeverijen, evenals The Bar in Fort Nelson, met klassieke cocktails samengesteld door sterke drank, en cocktailhistoricus David Wondrich.

Michter's heeft een lange en rijke geschiedenis in het aanbieden van traditionele Amerikaanse whisky's van onberispelijke kwaliteit. Elk product uit het beperkte aanbod van Michter's wordt gerijpt tot het perfect op dronk is. De veelgeprezen portfolio omvat bourbon, rye of roggewhiskey, sour mash whiskey en American whiskey.

Voor meer informatie over de lijst van Drinks International met meestgewaardeerde whisky's, inclusief het volledige rapport van 2023, kunt u terecht op: https://drinksint.com/news/fullstory.php/aid/10895/Michter_92s_named_World_s_Most_Admired_Whisky_2023.html

