MICROIP présentera son « AI Vehicle System Business Group » et ses innovations d'IA au COMPUTEX 2026

TAIPEI, 2 juin 2026 /PRNewswire/ -- MICROIP (TPEx : 7796), le spécialiste des logiciels d'IA et des services de conception d'ASIC, dévoilera son « AI Vehicle System Business Group » au COMPUTEX 2026 (stand A1215a, TWTC hall 1, du 2 au 5 juin). Faisant écho au thème « AI Together », la présentation se concentre sur l'intelligence artificielle, la mobilité intelligente et les applications multiplateformes.

MICROIP will exhibit grandly at COMPUTEX 2026 in Taipei World Trade Center Hall 1 (Booth A1215a), debuting the "AI Vehicle System Business Group" and the AIVO and XEdgAI dual software platforms for the first time.

Mettant l'accent sur le concept du « logiciel stimulant le matériel », le président du conseil James Yang a noté que les services de conception de logiciels dirigeront le marché de l'IA périphérique. Il a souligné que le principal défi de la mise en œuvre de l'IA est la « fragmentation des process » entre les flux de développement de logiciels et le matériel hétérogène sous-jacent, ce qui fait de l'intégration profonde la clé d'une valeur commerciale substantielle.

Sécurité automobile intelligente et doubles plateformes d'IA

Le nouvel AI Vehicle System Business Group présentera des équipements automobiles phares à étalonnage automatique. Le système offre une « triple protection de sécurité », y compris la reconnaissance des feux de circulation à l'avant du véhicule, l'alerte d'angle mort à l'arrière du véhicule et la détection de la fatigue du conducteur dans l'habitacle, ainsi que la reconnaissance multicanal à 360 degrés par l'IA. Ces solutions sont idéales pour la gestion intelligente des flottes et la surveillance de la sécurité commerciale.

MICROIP présentera également ses deux plateformes logicielles d'IA. AIVO, une plateforme de vision de type glisser/déposer sans code, présentera des applications concrètes pour la surveillance des transports publics, les drones intelligents et les inspections SOP en usine. Visant à éliminer les limitations matérielles, la plateforme XEdgAI permet quant à elle un déploiement optimal sur des puces courantes telles que NVIDIA Jetson, Intel Core Ultra et Axelera AI Metis, réduisant ainsi les risques de dépendance vis-à-vis des fournisseurs.

Conception d'ASIC et partenariats avec l'écosystème

Pour la conception de puces, les « CATS Customized ASIC Technology and Solutions » de MICROIP intègrent des outils IA EDA de pointe pour aider les équipes de R&D à raccourcir le délai de mise sur le marché des puces de 6 à 9 mois. Lors de l'événement, MICROIP proposera un service de conseil technique gratuit pour la conception d'ASIC, offrant une analyse exclusive de l'optimisation du PPA afin d'évaluer les possibilités d'intégration.

Pour propulser l'industrie de l'IA de pointe de la puce au déploiement sur le terrain, MICROIP étend actuellement son écosystème mondial. MICROIP s'est associé à AAEON, leader dans le domaine des PC industriels, pour démontrer la surveillance en temps réel des lignes de production à l'aide du châssis rackable RT-621R. En outre, MICROIP a conclu un partenariat avec BrainChip, pionnier des puces d'IA neuromorphiques, afin de développer des modèles d'IA à faible consommation d'énergie et une technologie de classification des radars de bord tactique.

À propos de MICROIP

Basé à Taïwan, MICROIP est un chef de file des services de conception d'ASIC, des logiciels IA et des licences de propriété intellectuelle. Grâce à ses plateformes CATS (Custom ASIC Technology & Solutions) et CAPS (Cross-platform AI Processing Service), la société accélère le déploiement de l'IA dans le monde réel et raccourcit les cycles de développement. Visitez www.micro-ip.com.

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