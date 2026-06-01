MICROIP Perkenal Julung Kali "AI Vehicle System Business Group" dan Inovasi AI Pinggiran di COMPUTEX 2026

TAIPEI, 1 Jun 2026 /PRNewswire/ -- MICROIP (TPEx: 7796) yang mengkhusus dalam perisian AI dan perkhidmatan reka bentuk ASIC, akan memperkenalkan "AI Vehicle System Business Group" di COMPUTEX 2026 (Reruai A1215a, Dewan 1 TWTC, 2–5 Jun). Selaras dengan tema "AI Together" ("AI Bersama-sama"), pameran itu memfokuskan AI pinggiran, mobiliti pintar dan aplikasi silang platform.

MICROIP will exhibit grandly at COMPUTEX 2026 in Taipei World Trade Center Hall 1 (Booth A1215a), debuting the "AI Vehicle System Business Group" and the AIVO and XEdgAI dual software platforms for the first time.

Menekankan konsep "perisian memacu perkakasan", Pengerusi Dr. James Yang menyatakan bahawa perkhidmatan reka bentuk perisian akan menerajui pasaran AI pinggiran. Beliau menegaskan bahawa cabaran utama dalam pelaksanaan AI ialah "pemecahan proses" antara aliran kerja pembangunan perisian dan perkakasan heterogen pendasar, lalu menjadikan integrasi mendalam sebagai kunci pencapaian nilai komersial yang besar.

Keselamatan Automotif Pintar & Dwiplatform AI

AI Vehicle System Business Group baharu akan mempamerkan perkakasan automotif andalan dengan ciri penentukuran automatik. Sistem itu menawarkan "perlindungan keselamatan tiga kali ganda" yang merangkumi pengecaman lampu isyarat kenderaan hadapan, amaran titik buta kenderaan belakang serta pengesanan keletihan pemandu dalam kabin, di samping pengecaman AI berbilang saluran 360 darjah. Penyelesaian ini amat sesuai untuk pengurusan pengangkutan pintar dan pemantauan keselamatan komersial.

MICROIP akan turut mendemonstrasikan dwiplatform perisian AI miliknya. AIVO, platform penglihatan seret-dan-lepas tanpa kod akan mempamerkan aplikasi dunia sebenar untuk pemantauan pengangkutan awam, dron pintar dan pemeriksaan SOP kilang. Bagi menghapuskan kekangan perkakasan, platform XEdgAI membolehkan pelaksanaan yang lancar dalam cip arus perdana seperti NVIDIA Jetson, Intel Core Ultra dan Axelera AI Metis, sekali gus mengurangkan risiko pergantungan kepada satu vendor.

Reka Bentuk ASIC & Kerjasama Ekosistem

Bagi reka bentuk cip, "CATS Customized ASIC Technology and Solutions" daripada MICROIP mengintegrasikan alat AI EDA termaju bagi membantu pasukan penyelidikan dan pembangunan (R&D) memendekkan tempoh pembangunan cip antara enam hingga sembilan bulan. Di acara tersebut, MICROIP akan menawarkan "Perkhidmatan Perundingan Teknikal Reka Bentuk ASIC Percuma" yang menyediakan analisis pengoptimuman PPA eksklusif untuk menilai potensi integrasi.

Bagi mendorong industri AI pinggiran daripada peringkat cip hingga pelaksanaan di lapangan, MICROIP memperluas ekosistem globalnya. MICROIP bekerjasama dengan pengeluar PC industri utama, AAEON bagi memperlihatkan pemantauan barisan pengeluaran pada masa nyata menggunakan casis lekap rak (rackmount) RT-621R. Selain itu, MICROIP turut bekerjasama dengan perintis cip AI neuromorfik, BrainChip bagi membangunkan model AI berkuasa rendah dan teknologi pengelasan radar pinggiran taktikal.

Latar Belakang MICROIP

MICROIP ialah peneraju berpangkalan di Taiwan bagi perkhidmatan reka bentuk ASIC, perisian AI dan pelesenan harta intelek (IP). Melalui platform CATS (Custom ASIC Technology & Solutions) dan CAPS (Cross-platform AI Processing Service), ia mempercepat pelaksanaan AI dalam aplikasi dunia sebenar serta memendekkan kitaran pembangunan. Layari www.micro-ip.com.

SOURCE MICROIP