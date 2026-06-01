MICROIP、COMPUTEX 2026で「AI Vehicle System Business Group」とエッジAIの革新技術を初披露

ニュース提供

MICROIP

01 6月, 2026, 09:00 JST

台湾・台北、2026年6月1日 /PRNewswire/ -- MICROIP（TPEx：7796）は、AIソフトウェアおよびASIC設計サービスを専門とし、COMPUTEX 2026（6月2～5日、台北世界貿易センター1号館、ブースA1215a）で「AI Vehicle System Business Group」を初披露します。「AIと共に（AI Together）」というテーマに呼応し、今回の展示では、エッジAI、スマートモビリティー、クロスプラットフォームアプリケーションに焦点を当てます。

MICROIPの会長であるDr. James Yangは、「ソフトウェアがハードウェアを動かす（software driving hardware）」というコンセプトを強調し、ソフトウェア設計サービスがエッジAI市場をけん引すると述べました。同氏は、AI実装における中核的な課題は、ソフトウェア開発ワークフローと基盤となる異種ハードウェア間の「プロセスの分断」であり、緊密な統合が大きな商業価値を生み出す鍵になると強調しました。

Continue Reading
MICROIP will exhibit grandly at COMPUTEX 2026 in Taipei World Trade Center Hall 1 (Booth A1215a), debuting the "AI Vehicle System Business Group" and the AIVO and XEdgAI dual software platforms for the first time.
MICROIP will exhibit grandly at COMPUTEX 2026 in Taipei World Trade Center Hall 1 (Booth A1215a), debuting the "AI Vehicle System Business Group" and the AIVO and XEdgAI dual software platforms for the first time.

スマート車載安全技術と2つのAIプラットフォーム
新設のAI Vehicle System Business Groupは、自動キャリブレーション機能を備えた主力車載ハードウェアを展示します。このシステムは、360度マルチチャンネルAI認識に加え、前方車両および信号機の認識、後方車両および死角に関する警告、車内での運転者疲労検知を含む「3重の安全保護」を提供します。これらのソリューションは、スマートフリート管理および商用車の安全監視に最適です。

MICROIPは、2つのAIソフトウェアプラットフォームも実演します。ノーコードのドラッグアンドドロップ式ビジョンプラットフォームであるAIVOは、公共交通機関の監視、スマートドローン、工場のSOP検査における実用例を紹介します。ハードウェアの制約を解消するため、XEdgAIプラットフォームは、NVIDIA Jetson、Intel Core Ultra、Axelera AI Metisなどの主要チップへのシームレスな展開を可能にし、ベンダーロックインのリスクを軽減します。

ASIC設計とエコシステムパートナーシップ
チップ設計分野では、MICROIPの「CATS Customized ASIC Technology and Solutions」が高度なAI EDAツールを統合し、研究開発チームがチップの市場投入までの期間を6～9か月短縮できるよう支援します。MICROIPは、同イベントで「無料ASIC設計技術コンサルティングサービス（Free ASIC Design Technical Consulting Service）」を提供し、統合の実現可能性を評価するための専用PPA最適化分析を実施します。

チップから現場導入に至るエッジAI産業の発展を促進するため、MICROIPはグローバルエコシステムを拡大しています。MICROIPは、産業用PC大手のAAEONと提携し、RT-621Rラックマウントシャーシを使用した生産ラインのリアルタイム監視を実演します。さらに、MICROIPは、低消費電力AIモデルおよび戦術エッジ向けレーダー分類技術を開発するため、ニューロモーフィックAIチップの先駆者であるBrainChipと提携しました。

MICROIPについて
MICROIPは、台湾を拠点とし、ASIC設計サービス、AIソフトウェア、IPライセンス供与の分野をリードする企業です。同社は、CATS（Custom ASIC Technology & Solutions）およびCAPS（Cross-platform AI Processing Service）プラットフォームを通じて、実環境へのAI導入を加速し、開発サイクルを短縮しています。詳しくは、www.micro-ip.comをご覧ください。

SOURCE MICROIP

同じ情報源の記事

MICROIPがEEC 2026で「ソフトウェア主導のハードウェア」戦略を発表、ポーランドと提携し強靭なエッジAIとASICサプライチェーンを構築へ

MICROIPがEEC 2026で「ソフトウェア主導のハードウェア」戦略を発表、ポーランドと提携し強靭なエッジAIとASICサプライチェーンを構築へ

2026年の欧州経済会議（EEC 2026）において、MICROIPのJames Yang会長は「Poland-Taiwan Economic Cooperation Forum」のハイレベル対話に参加しました。Liu Yong-jian大使、HCG副会長のMichael...
MICROIP、CES 2026 にて AIVO Edge AI プラットフォームを紹介──輸送セキュリティ、農業、自律システムへのスケーラブルな展開を可能に

MICROIP、CES 2026 にて AIVO Edge AI プラットフォームを紹介──輸送セキュリティ、農業、自律システムへのスケーラブルな展開を可能に

台湾に拠点を置く ASIC 設計サービスおよび AI ソフトウェアソリューションの提供企業 MICROIP Inc. は本日、ラスベガスで開催中の CES 2026 において、AIVO（AI Vision Operation）Edge AI プラットフォーム を披露しました。AI...
このソースからのその他のリリース

閲覧する

コンピューターと電子機器

コンピューターと電子機器

AI

AI

The Latest Artificial Intelligence News

The Latest Artificial Intelligence News

運輸、トラック、鉄道

運輸、トラック、鉄道

同様のトピックのニュースリリース