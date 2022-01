Microsoft adquirirá Activision Blizzard para llevar la alegría y la comunidad de los juegos a todos, en todos los dispositivos

Microsoft adquirirá Activision Blizzard por USD 95,00 por acción, en una transacción en efectivo valuada en USD 68.700 millones, incluido el efectivo neto de Activision Blizzard. Cuando la transacción se lleve a cabo, Microsoft se convertirá en la tercera empresa de juegos más grande del mundo por ingresos, después de Tencent y Sony. La adquisición planificada incluye icónicas franquicias de los estudios Activision, Blizzard y King, como "Warcraft", "Diablo", "Overwatch", "Call of Duty" y "Candy Crush", además de las actividades globales de deportes electrónicos a través de los juegos de las grandes ligas. La empresa tiene estudios en todo el mundo, con casi 10.000 empleados.

Bobby Kotick seguirá desempeñándose como director ejecutivo de Activision Blizzard, y él y su equipo seguirán enfocados en impulsar esfuerzos para fortalecer aún más la cultura de la empresa y acelerar el crecimiento comercial. Una vez que el acuerdo se cierre, el negocio de Activision Blizzard estará bajo la supervisión de Phil Spencer, director ejecutivo de Microsoft Gaming.

"Los juegos son la categoría más dinámica y emocionante del entretenimiento en todas las plataformas hoy en día, y desempeñarán un papel clave en el desarrollo de plataformas del metaverso", afirmó Satya Nadella, presidente y director ejecutivo de Microsoft. "Estamos invirtiendo mucho en contenido de clase mundial, la comunidad y la nube para dar inicio a una nueva era de juegos que prioriza a los jugadores y creadores y hace que los juegos sean seguros, inclusivos y accesibles para todos".

"A los jugadores de todo el mundo les encantan los juegos de Activision Blizzard, y creemos que los equipos creativos tienen lo mejor de su trabajo por venir", afirmó Phil Spencer, director ejecutivo de Microsoft Gaming. "Juntos construiremos un futuro en el que las personas puedan jugar los juegos que desean, prácticamente en cualquier lugar que deseen".

"Durante más de 30 años, nuestros equipos increíblemente talentosos han creado algunos de los juegos más exitosos", afirmó Bobby Kotick, director ejecutivo de Activision Blizzard. "La combinación del talento de clase mundial y extraordinarias franquicias de Activision Blizzard con la tecnología, la distribución, el acceso al talento, la visión ambiciosa y el compromiso compartido con los juegos y la inclusión de Microsoft ayudarán a garantizar nuestro éxito continuo en una industria cada vez más competitiva".

Los teléfonos móviles son el segmento más grande del mercado de los juegos, y casi el 95 % de todos los jugadores del mundo disfrutan de los juegos en sus dispositivos móviles. A través de grandes equipos y una excelente tecnología, Microsoft y Activision Blizzard les permitirán a los jugadores disfrutar de las franquicias más multisensoriales, como "Halo" y "Warcraft", prácticamente en cualquier lugar que deseen. Y, con juegos como "Candy Crush", el negocio de Activision Blizzard para teléfonos móviles representa una presencia y oportunidad significativas para Microsoft en este segmento de rápido crecimiento.

La adquisición también fortalece la cartera de Game Pass de Microsoft con planes para lanzar juegos de Activision Blizzard en Game Pass, que ha alcanzado un nuevo hito de más de 25 millones de suscriptores. Con los casi 400 millones de jugadores activos al mes de Activision Blizzard en 190 países y franquicias que valen tres mil millones de dólares, esta adquisición convertirá a Game Pass en una de las líneas de contenido de juegos más atractivas y diversas de la industria. Cuando se concrete la operación, Microsoft tendrá 30 estudios internos de desarrollo de juegos, junto con capacidades adicionales de producción de publicaciones y deportes electrónicos.

La transacción está sujeta a las condiciones habituales de cierre y la revisión regulatoria y aprobación de Activision Blizzard. Se espera que el acuerdo se cierre en el ejercicio fiscal 2023 y se sumará a las ganancias por acción no GAAP al cierre. La transacción fue aprobada por las juntas directivas de Microsoft y Activision Blizzard.

Datos rápidos sobre los juegos

Con un valor de más de USD 200.000 millones, la industria de los juegos es la forma de entretenimiento más grande y de más rápido crecimiento.

Solo en 2021, el número total de lanzamientos de videojuegos aumentó un 64 % en comparación con 2020, y el 51 % de los jugadores en los Estados Unidos informó pasar más de 7 horas por semana jugando en una consola, PC y teléfono móvil.

Hoy en día, 3.000 millones de personas juegan a nivel mundial, y se prevé que esa cantidad aumente a 4.500 millones para 2030.

Más de 100 millones de jugadores, incluidos más de 25 millones de miembros de Xbox Game Pass, juegan juegos de Xbox en consolas, PC, teléfonos móviles y tabletas cada mes.

Acerca de Microsoft

Microsoft (Nasdaq "MSFT" @microsoft) hace posible la transformación digital para la era de una nube inteligente y un borde de red inteligente. Su misión es empoderar a todas las personas y organizaciones del planeta para que impulsen sus logros.

Acerca de Activision Blizzard

Nuestra misión de conectar y atraer al mundo a través del entretenimiento épico nunca ha sido más importante. A través de comunidades creadas a través de nuestras franquicias de videojuegos, hacemos posible que cientos de millones de personas experimenten alegría, entusiasmo y logros. Hacemos posibles las conexiones sociales a través de la diversión, y fomentamos el propósito y el significado a través de juegos competitivos. Los videojuegos, a diferencia de cualquier otra red social o de entretenimiento, tienen la capacidad de derribar barreras que pueden inhibir la tolerancia y la comprensión. Celebrar las diferencias es el eje de nuestra cultura y garantiza que podamos crear juegos para jugadores de diversos orígenes en los 190 países en los que se juegan nuestros juegos.

Como miembro de Fortune 500 y empresa componente del S&P 500, tenemos una extraordinaria trayectoria en la obtención de ganancias superiores para los accionistas durante más de 30 años. Nuestro éxito sostenido le ha permitido a la empresa apoyar iniciativas de responsabilidad social corporativa que están directamente vinculadas con nuestras franquicias. Por ejemplo, nuestra donación de Call of Duty ha ayudado a encontrar empleo para más de 90.000 veteranos.

Obtenga más información sobre Activision Blizzard y cómo conectamos e interactuamos con el mundo a través de entretenimiento épico en el sitio web de la empresa, www.activisionblizzard.com.

