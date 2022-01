Společnost Microsoft chystá akvizici společnosti Activision Blizzard, díky které nabídne herní zábavu a komunitu všem a na všech zařízeních

REDMOND, Washington a SANTA MONICA, Kalifornie, 20. ledna 2022 /PRNewswire/ -- Hraní her je v současnosti největší a nejrychleji rostoucí formou zábavy. Hry dnes aktivně hrají tři miliardy lidí a tento růst ještě urychluje nová generace, která nadšení pro interaktivní zábavu zcela propadla. Společnost Microsoft Corp. (Nasdaq: MSFT ) dnes oznámila plány na akvizici společnosti Activision Blizzard Inc. (Nasdaq: ATVI ), lídra v oblasti vývoje her a vydavatele interaktivního zábavního obsahu. Tato akvizice urychlí růst herního obchodu společnosti Microsoft v oblasti mobilních zařízení, počítačů, konzolí a cloudu, a vytvoří základy pro vznik herního metaverza.

Společnost Microsoft získá společnost Activision Blizzard za 95,00 USD za akcii v rámci hotovostní transakce v hodnotě celkem 68,7 miliardy USD, včetně čisté hotovosti společnosti Activision Blizzard. Po dokončení této transakce se Microsoft stane třetí největší herní společností na světě podle tržeb, hned za společnostmi Tencent a Sony. Plánovaná akvizice zahrnuje legendární herní série společností Activision, Blizzard a King, jako jsou „Warcraft", „Diablo", „Overwatch", „Call of Duty" a „Candy Crush", a také celosvětové aktivity organizace Major League Gaming v oblasti elektronických sportů. Společnost vlastní vývojářská studia po celém světě a zaměstnává téměř 10.000 zaměstnanců.

Funkci generálního ředitele společnosti Activision Blizzard bude i nadále zastávat Bobby Kotick a spolu se svým týmem se bude nadále soustředit na další posilování firemní kultury a urychlení obchodního růstu této společnosti. Po dokončení transakce bude společnost Activision Blizzard podléhat Philu Spencerovi, generálnímu řediteli divize Microsoft Gaming.

„Hry jsou dnes nejdynamičtější a nejzajímavější kategorií zábavy na všech platformách a budou hrát klíčovou roli při vývoji platforem pro naše metaverzum," prohlásil Satya Nadella, předseda představenstva a generální ředitel společnosti Microsoft. „Významným způsobem investujeme do prvotřídního obsahu, komunity a cloudu, abychom tak dali vzniknout novému období herní zábavy, které klade hlavní důraz na hráče a herní vývojáře a nabízí bezpečné, inkluzivní a přístupné hry skutečně všem."

„Hráči po celém světě hry společnosti Activision Blizzard zbožňují a my věříme, že její tvůrčí týmy budou nastavenou laťku posouvat ještě mnohem výše," konstatoval Phil Spencer, generální ředitel divize Microsoft Gaming. „Společně vytvoříme budoucnost, ve které budou moci lidé hrát prakticky kdekoliv právě takové hry, které hrát chtějí."

„Již více než 30 let vytvářejí naše obrovsky nadané týmy jedny z nejúspěšnějších her," řekl Bobby Kotick, generální ředitel společnosti Activision Blizzard. „Kombinace špičkových talentů společnosti Activision Blizzard a jejích výjimečných herních sérií s technologiemi, distribucí, přístupem k nadaným tvůrcům, ambiciózní vizí a společným závazkem v oblasti hraní her a inkluzivity, kterými disponuje společnost Microsoft, nám pomůže dosáhnout ve stále konkurenčnějším odvětví pokračujících úspěchů."

Největší herní segment představují mobilní zařízení – téměř 95 % všech hráčů na světě hraje hry právě na mobilních zařízeních. Díky svým výjimečným týmům a technologiím umožní společnosti Microsoft a Activision Blizzard hráčům vychutnat si ty nejpoutavější herní série, jako jsou „Halo" nebo „Warcraft", prakticky kdekoliv. A díky hrám jako Candy Crush představují aktivity společnosti Activision Blizzard v oblasti mobilních zařízení pro Microsoft v tomto rychle rostoucím segmentu významného hráče, disponujícího ojedinělými příležitostmi.

Akvizice také posílí portfolio služby Game Pass společnosti Microsoft. Ta do služby Game Pass, která dosáhla nového rekordu v podobě více než 25 milionů předplatitelů, plánuje zařadit také hry společnosti Activision Blizzard. Se svými téměř 400 miliony aktivních hráčů ve 190 zemích měsíčně a třemi herními sériemi v hodnotě miliardy dolarů, kterými disponuje společnost Activision Blizzard, bude díky této akvizici Game Pass představovat jednu z nejpřitažlivějších a nejrozmanitějších knihoven herního obsahu v tomto oboru. Po uzavření dohody bude Microsoft provozovat celkem 30 interních vývojářských herních studií, a bude disponovat také dalšími vydavatelskými a produkčními kapacitami pro oblast elektronických sportů.

Na transakci se vztahují obvyklé podmínky pro její uzavření a také pro dokončení kontroly ze strany regulačních orgánů a schválení akcionářů společnosti Activision Blizzard. Očekává se, že transakce bude dokončena ve fiskálním roce 2023 a po dokončení bude mít akreční vliv na zisk na akcii, který se nehodnotí podle metodiky GAAP. Transakci schválily správní rady společností Microsoft i Activision Blizzard.

Jako finanční poradce společnosti Microsoft působí společnost Goldman Sachs & Co. LLC a společnost Simpson Thacher & Bartlett LLP se ujala role jejího právního poradce. Jako finanční poradce společnosti Activision Blizzard se na transakci podílí společnost Allen & Company LLC, a právním poradcem je společnost Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP.

Předseda představenstva a generální ředitel společnosti Microsoft Satya Nadella, Bobby Kotick, generální ředitel společnosti Activision Blizzard, Phil Spencer, generální ředitel divize Microsoft Gaming, a Amy Hoodová, finanční ředitelka společnosti Microsoft, uspořádala dne 18. ledna 2022 v 6:00 hodin pacifického času / 9:00 hodin východního času o této transakci webové vysílání pro investory a média.

Další informace najdete v příspěvku na blogu Phila Spencera, generálního ředitele společnosti Microsoft Gaming.

Stručná fakta o hrách

Herní průmysl je s hodnotou přes 200 miliard dolarů největší a nejrychleji rostoucí formou zábavy.

Jen v roce 2021 vzrostl celkový počet vydaných videoher oproti roku 2020 o 64 % a 51 % hráčů ve Spojených státech uvedlo, že hraním na konzolích, PC nebo mobilních zařízeních stráví více než 7 hodin týdně.

Hry dnes hrají 3 miliardy lidí na celém světě a očekáváme, že do roku 2030 se jejich počet zvýší na 4,5 miliardy.

Hry pro Xbox na konzolích, počítačích, mobilních telefonech a tabletech hraje každý měsíc více než 100 milionů hráčů, včetně více než 25 milionů členů služby Xbox Game Pass.

O společnosti Microsoft

Společnost Microsoft (Nasdaq „MSFT" @microsoft) zajišťuje digitální transformaci pro éru inteligentního cloudu a inteligentního koncového řešení. Jejím posláním je zvýšit možnosti každého člověka i organizace na světě.

O společnosti Activision Blizzard

Náš cíl, kterým je propojení a zapojení lidí celého světa prostřednictvím nepřekonatelné zábavy nebylo nikdy důležitější, než je tomu nyní. Prostřednictvím komunit, které se soustředí kolem našich herních sérií, umožňujeme stovkám milionů lidí zažít pocity radosti, vzrušení a úspěchu. Prostřednictvím zábavy umožňujeme navazování sociálních kontaktů a za pomoci soutěžních her podporujeme také nacházení skutečného poslání a smyslu těchto aktivit. Videohry, na rozdíl od jiných společenských nebo zábavních médií, mají schopnost překonávat zábrany, které mohou bránit rozvoji tolerance a porozumění. Základem naší kultury je vzdávání pocty rozmanitosti, díky čemuž máme možnost vytvářet hry pro hráče v nejrůznějším prostředí v celkem 190 zemích, kde se naše hry hrají.

Jakožto společnost, která se nachází na žebříčku Fortune 500 a je zařazena na index S&P 500, za sebou máme mimořádné výsledky, díky kterým dosahujeme již více než 30 let vynikajících výnosů pro akcionáře. Náš trvalý úspěch umožnil společnosti podporovat iniciativy společenské odpovědnosti, které jsou přímo spojeny s našimi herními sériemi. Například náš nadační fond Call of Duty pomohl najít zaměstnání pro více než 90.000 veteránů.

Další informace o společnosti Activision Blizzard a o tom, jak prostřednictvím nepřekonatelné zábavy propojujeme a zapojujeme svět, najdete na webových stránkách společnosti na adrese www.activisionblizzard.com

Výhledová prohlášení

Tato prezentace obsahuje určitá výhledová prohlášení ve smyslu ustanovení „bezpečného přístavu" dle zákona Spojených států amerických o reformě soukromých soudních sporů týkajících se cenných papírů z roku 1995, a to ve vztahu k navrhované transakci a obchodnímu spojení mezi společnostmi Microsoft a Activision Blizzard, včetně prohlášení týkajících se výhod transakce, předpokládaného načasování transakce a produktů a trhů obou společností. Tato výhledová prohlášení obecně obsahují výrazy jako „věřit", „plánovat", „předpokládat", „vyčlenit rozpočet", „předpovídat", „pokračovat", „očekávat", „předvídat", „odhadovat", „zamýšlet", „strategie", „budoucnost", „příležitost", „plán", „může", „mohl by", „měl by", „bude", „by", „bude", „bude pokračovat", „výsledkem pravděpodobně bude" a další podobné výrazy (nebo záporné varianty takových slov nebo výrazů). Výhledová prohlášení jsou předpovědi, projekce a jiná prohlášení o budoucích událostech, která vycházejí ze současných očekávání a předpokladů, a proto jich dotýkají možná rizika a nejistoty. Mnoho faktorů může způsobit, že se skutečné budoucí události budou podstatně lišit od výhledových prohlášení v této prezentaci, mimo jiné: (i) riziko, že transakce nebude dokončena včas nebo vůbec, což může mít nepříznivý dopad na obchodní činnost společnost Activision Blizzard a na cenu kmenových akcií společnosti Activision Blizzard, (ii) nesplnění podmínek pro dokončení transakce, včetně přijetí smlouvy o fúzi akcionáři společnosti Activision Blizzard a získání určitých vládních a regulačních souhlasů, (iii) výskyt jakékoli události, změny nebo jiné okolnosti, která by mohla vést k ukončení smlouvy o fúzi, (iv) vliv oznámení nebo pozastavení transakce na obchodní činnost společnosti Activision Blizzard, obchodní výsledky a na obchodní činnost obecně, (v) rizika, že navrhovaná transakce naruší současné plány a činnost společnosti Activision Blizzard nebo společnosti Microsoft, a možné potíže společnosti Activision Blizzard s udržením zaměstnanců v důsledku transakce, (vi) rizika spojená s odvedením pozornosti vedení společnosti Activision Blizzard od jakékoliv probíhající obchodní činnosti, (vii) výsledek jakéhokoli soudního řízení, které může být zahájeno proti společnosti Microsoft nebo proti společnosti Activision Blizzard v souvislosti se smlouvou o fúzi nebo s transakcí, (viii) schopnost společnosti Microsoft úspěšně integrovat činnosti, produktové řady a technologie společnosti Activision Blizzard, a (ix) schopnost společnosti Microsoft realizovat své plány, prognózy a další očekávání týkající se obchodní činnosti společnosti Activision Blizzard po dokončení navrhované fúze a realizovat další příležitosti k růstu a inovacím. Kromě toho si přečtěte dokumenty, které společnosti Microsoft a Activision Blizzard předkládají Komisi pro cenné papíry a burzy (SEC) ve formulářích 10-K, 10-Q a 8-K. V těchto dokumentech jsou uvedena a zohledněna další důležitá rizika a nejistoty, které mohou způsobit, že se skutečné události a výsledky budou podstatně lišit od těch, které jsou obsaženy ve výhledových prohlášeních uvedených v této tiskové zprávě. Výhledová prohlášení se vztahují pouze k datu, kdy byla učiněna. Upozorňujeme čtenáře, aby se na výhledová prohlášení příliš nespoléhali, a společnosti Microsoft a Activision Blizzard nepřebírají žádnou povinnost a nemají v úmyslu tato výhledová prohlášení aktualizovat nebo revidovat, ať už v důsledku nových informací, budoucích událostí nebo jiných okolností.

Další informace a jejich umístění

V souvislosti s touto transakcí předloží společnost Activision Blizzard, Inc. příslušné materiály Komisi pro cenné papíry a burzy (SEC), včetně prohlášení o zmocnění podle přílohy 14A. Společnost Activision Blizzard zašle neprodleně po podání konečného prohlášení o plné moci Komisi pro cenné papíry a burzy (SEC) konečné prohlášení o plné moci a kartu plné moci každému akcionáři oprávněnému hlasovat na mimořádné valné hromadě týkající se transakce. INVESTOŘI A DRŽITELÉ CENNÝCH PAPÍRŮ SPOLEČNOSTI ACTIVISION BLIZZARD JSOU VYZVÁNI K TOMU, ABY SI TYTO MATERIÁLY PŘEČETLI (VČETNĚ JEJICH PŘÍPADNÝCH ZMĚN NEBO DODATKŮ), STEJNĚ JAKO VEŠKERÉ DALŠÍ RELEVANTNÍ DOKUMENTY SOUVISEJÍCÍ S TRANSAKCÍ, KTERÉ SPOLEČNOST ACTIVISION BLIZZARD PŘEDLOŽÍ ORGÁNU SEC, JAKMILE BUDOU K DISPOZICI, PROTOŽE BUDOU OBSAHOVAT DŮLEŽITÉ INFORMACE O SPOLEČNOSTI ACTIVISION BLIZZARD A TRANSAKCI. Konečné prohlášení o zmocnění, předběžné prohlášení o zmocnění a další příslušné materiály v souvislosti s transakcí (až budou k dispozici), jakož i veškeré další dokumenty, které společnost Activision Blizzard předložila Komisi pro cenné papíry a burzy (SEC), lze bezplatně získat na internetových stránkách SEC (http://www.sec.gov) nebo na internetových stránkách společnosti Activision Blizzard (https://investor.activision.com) nebo písemně na adrese Activision Blizzard, Investor Relations, 3100 Ocean Park Boulevard, Santa Monica, California, 90405.

Společnost Activision Blizzard a někteří její ředitelé a výkonní pracovníci a další členové vedení a zaměstnanci mohou být v souvislosti s touto transakcí považováni za účastníky získávání plných mocí od akcionářů společnosti Activision Blizzard. Informace o členech představenstva a výkonných pracovnících společnosti Activision Blizzard a jejich vlastnictví kmenových akcií společnosti Activision Blizzard jsou uvedeny v prohlášení o pověření společnosti Activision Blizzard na seznamu 14A, které bylo podáno u SEC dne 30. dubna 2021. V rozsahu, v jakém se vlastnictví cenných papírů společnosti Activision Blizzard změnilo od doby, kdy byly částky uvedeny v prohlášení společnosti Activision Blizzard, byly nebo budou tyto změny zohledněny v prohlášeních o změně vlastnictví na formuláři 4 podaném Komisi pro cenné papíry a burzy. Informace o totožnosti účastníků a jejich přímých či nepřímých zájmech na transakci, ať už prostřednictvím držby cenných papírů nebo jinak, budou uvedeny v prohlášení o pověření a dalších materiálech, které budou v souvislosti s transakcí předloženy Komisi pro cenné papíry a burzy.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1728619/Microsoft_Activision_Blizzard.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1702517/Microsoft_Company_Logo.jpg

