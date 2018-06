Microsoft Office de cara nova

A partir de hoje, milhões de pessoas que usam o Office em casa e no trabalho começarão a ver algumas mudanças que são bem-vindas, projetadas para proporcionar equilíbrio de poder e simplicidade. Essas atualizações são exclusivas do Office.com e do Office 365, as versões sempre atualizadas dos aplicativos e serviços da Microsoft:

Menu simplificado. Uma nova versão atualizada do menu de opções foi projetada para ajudar os usuários a se concentrarem em seu trabalho e colaborar naturalmente com outras pessoas. Aqueles que preferem dedicar mais espaço de tela aos comandos ainda poderão expandir o menu para a visualização clássica de três linhas.

Uma nova versão atualizada do menu de opções foi projetada para ajudar os usuários a se concentrarem em seu trabalho e colaborar naturalmente com outras pessoas. Aqueles que preferem dedicar mais espaço de tela aos comandos ainda poderão expandir o menu para a visualização clássica de três linhas. Novos ícones e cores. Nos aplicativos, você começará a ver novos ícones e cores criados como gráficos escalonáveis , para que projetem linhas nítidas e limpas em telas de qualquer tamanho. Essas mudanças foram projetadas para modernizar o design do Office e torná-lo mais inclusivo e acessível.

Nos aplicativos, você começará a ver novos ícones e cores criados como gráficos escalonáveis para que projetem linhas nítidas e limpas em telas de qualquer tamanho. Essas mudanças foram projetadas para modernizar o design do Office e torná-lo mais inclusivo e acessível. Busca. A busca se tornará um elemento muito mais importante da experiência do usuário, fornecendo acesso a comandos, conteúdo e pessoas. Com a "busca de consulta zero", basta posicionar o cursor sobre a caixa de busca e surgirão recomendações oferecidas pela inteligência artificial (IA) e pelo Microsoft Graph.

Essas alterações de design estão focadas no seguinte:

Clientes. Estamos usando um processo de inovação orientado para o cliente para cocriar o design dos aplicativos do Office. Esse processo consiste em três fases: pesquisa e análise inicial do cliente, concepção e cocriação, e validação e refinamento.

Estamos usando um processo de inovação orientado para o cliente para cocriar o design dos aplicativos do Office. Esse processo consiste em três fases: pesquisa e análise inicial do cliente, concepção e cocriação, e validação e refinamento. Contexto. Os clientes adoram o poder do Office, mas não precisam de todos os recursos ao mesmo tempo. Queremos que os novos designs entendam o contexto com o qual você está trabalhando, para que possa se concentrar em seu conteúdo. Isso significa exibir os comandos mais relevantes, com base no trabalho que você está fazendo, e facilitar a conexão e a colaboração com outras pessoas.

Os clientes adoram o poder do Office, mas não precisam de todos os recursos ao mesmo tempo. Queremos que os novos designs entendam o contexto com o qual você está trabalhando, para que possa se concentrar em seu conteúdo. Isso significa exibir os comandos mais relevantes, com base no trabalho que você está fazendo, e facilitar a conexão e a colaboração com outras pessoas. Controle. Reconhecemos que as habilidades e rotinas estabelecidas são poderosas, e que a maneira como alguém usa os aplicativos depende, frequentemente, de partes específicas da interface do usuário. Portanto, queremos que os usuários finais tenham o controle, permitindo que alternem alterações significativas na experiência do usuário.

No último ano, a Microsoft concluiu uma extensa pesquisa com clientes e passou muitos meses trabalhando lado a lado com eles para orientar as mudanças no projeto. Como resultado, os clientes se beneficiarão de uma experiência mais simplificada, mantendo todo o poder do Office e um espírito de design mais inclusivo, capacitando todos a criar, se comunicar e colaborar. A equipe também aumentou seu foco não apenas no que as pessoas pensam do produto, mas em como elas se sentem usando o produto.

"Por meio da coleta de feedback de milhares de usuários, descobrimos que as pessoas reagem mais positivamente quando se sentem no controle, produtivas e seguras", disse Trish Miner, principal pesquisadora de design da Microsoft.

E, para garantir que continuemos ouvindo, aprendendo e respondendo rapidamente ao feedback dos clientes, a empresa está incluindo uma pesquisa no produto, para verificar como os recursos fazem as pessoas se sentirem. "A boa notícia é que ao entendermos essas correlações entre o design de recursos e como as pessoas se sentem ao usá-los, poderemos desenvolver tecnologias mais empáticas", disse Miner.

A atualização do design começará a ser lançada para clientes corporativos e consumidores a partir de junho. Mais informações sobre o novo design do Office podem ser encontradas no site https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/blog/2018/06/13/power-and-simplicity-updates-to-the-office-365-user-experience/.

A Microsoft (Nasdaq "MSFT" @microsoft) permite a transformação digital para a era da nuvem e da vantagem inteligentes. Sua missão é capacitar cada pessoa e cada organização do planeta para conseguir mais.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/24227/microsoft_corp_logo226_9217jpg.jpg

FONTE Microsoft Corp.

SOURCE Microsoft Corp.

Related Links

http://www.microsoft.com