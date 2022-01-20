Microsoft собирается приобрести Activision Blizzard и сделать игры доступными на любых устройствах

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Microsoft Corp.

Jan 20, 2022, 07:18 ET

Microsoft покупает компанию Activision Blizzard, чтобы сделать игры доступными на любых устройствах 

Легендарные игры, интерактивные развлечения и опыт Activision Blizzard в создании контента поспособствуют развитию игрового бизнеса Microsoft на мобильных устройствах, ПК, консолях и в облаке.  

Microsoft announced plans to acquire Activision Blizzard, a leader in game development and an interactive entertainment content publisher. The planned acquisition includes iconic franchises from the Activision, Blizzard and King studios like "Warcraft," "Diablo," "Overwatch," "Call of Duty" and "Candy Crush."
Microsoft announced plans to acquire Activision Blizzard, a leader in game development and an interactive entertainment content publisher. The planned acquisition includes iconic franchises from the Activision, Blizzard and King studios like "Warcraft," "Diablo," "Overwatch," "Call of Duty" and "Candy Crush."

РЕДМОНД (шт. Вашингтон, США) и САНТА-МОНИКА (шт. Калифорния, США), 20 января 2022 г. /PRNewswire/ -- На сегодняшний день игры являются любимым развлечением для трех миллиардов человек, а также самым крупным и быстрорастущим форматом интерактивной деятельности, особенно популярным среди молодежи. Сегодня компания Microsoft Corp. (Nasdaq: MSFT) объявила о планах приобрести крупного разработчика игр и издателя интерактивного контента Activision Blizzard Inc. (Nasdaq: ATVI). Сделка ускорит рост игрового бизнеса Microsoft на мобильных устройствах, ПК, консолях и в облаке и позволит компании сосредоточиться на развитии своей метавселенной.

Компания Microsoft планирует выкупить акции компании Activision Blizzard по цене 95,00 долл. США за штуку в рамках сделки с расчетом наличными на сумму 68,7 млрд долл. США, включая чистые денежные средства компании Activision Blizzard. После завершения сделки Microsoft станет третьей по величине в мире игровой компанией по доходам после Tencent и Sony. В сделку войдут такие легендарные франшизы Activision, Blizzard и King studios, как Warcraft, Diablo, Overwatch, Call of Duty и Candy Crush, а также международные киберспортивные соревнования в рамках профессиональной лиги видеоигр Major League Gaming. Студии компании расположены в нескольких странах по всему миру. Число сотрудников составляет около 10 тысяч человек. 

Бобби Котик (Bobby Kotick) продолжит работу в качестве главного исполнительного директора компании Activision Blizzard. Вместе со своей командой он продолжит и дальше совершенствовать культуру компании и развивать бизнес. После заключения сделки управление операциями компании Activision Blizzard будет осуществлять глава подразделения Microsoft Gaming Фил Спенсер (Phil Spencer).

«Игры — это самый динамичный и захватывающий формат развлечений, доступный на любой платформе. Игровая индустрия сыграет ключевую роль в развитии метавселенной, — отметил председатель и главный исполнительный директор компании Microsoft Сатья Наделла (Satya Nadella). — Мы вкладываем значительные средства в создание контента мирового уровня, развитие сообществ и облачных технологий, стремясь начать новую эру игр, где для авторов игр на первом месте находятся игроки, а сами игры безопасны, инклюзивны и доступны каждому».

«Игры Activision Blizzard пользуются популярностью среди геймеров по всему миру, и мы уверены, что у наших творческих команд впереди только самое лучшее, — заявил глава подразделения Microsoft Gaming Фил Спенсер. — Вместе мы создадим будущее, в котором каждый сможет сыграть в любимую игру на любом устройстве».

«Уже более 30 лет наши талантливые сотрудники создают одни из самых успешных игр, — сказал главный исполнительный директор компании Activision Blizzard Бобби Котик. — Опыт, достижения и популярные франшизы Activision Blizzard в сочетании с технологиями и возможностями компании Microsoft, ее амбициозными целями и общей приверженностью развитию игровой индустрии и инклюзивности обеспечат дальнейший успех в отрасли с быстрорастущей конкуренцией».

Игры для мобильных устройств составляют крупнейший сегмент рынка — почти 95% всех геймеров в мире предпочитают играть именно на мобильных устройствах. Талант и технологии, которые имеются в распоряжении Microsoft и Activision Blizzard, откроют доступ к таким успешным франшизам, как Halo и Warcraft, на любом устройстве. Достижения Activision Blizzard в сфере мобильных игр, к примеру, игра Candy Crush, открывают новые возможности для Microsoft в этом быстрорастущем сегменте.

Новое приобретение несет в себе множество преимуществ для принадлежащего Microsoft портфеля Game Pass за счет запуска игр Activision Blizzard. В Game Pass уже более чем 25 млн подписчиков. Сделка превратит Game Pass в один из самых привлекательных источников контента в отрасли благодаря почти 400 млн ежемесячных активных игроков Activision Blizzard в 190 странах и франшизам с общей стоимостью свыше 3 млрд долл. США. После закрытия сделки Microsoft получит 30 студий по разработке игр, а также дополнительные возможности в области киберспорта.

Сделка проводится в соответствии с обычными условиями и подлежит нормативной проверке и утверждению акционеров компании Activision Blizzard. Предполагается, что сделка будет завершена в 2023 финансовом году и увеличит прибыль на акцию не по GAAP после закрытия. Сделка уже одобрена советами директоров как компании Microsoft, так и компании Activision Blizzard.

Услуги советников и консультантов 
Goldman Sachs & Co. LLC выступает в роли финансового консультанта компании Microsoft, а Simpson Thacher & Bartlett LLP — в роли юрисконсульта. Allen & Company LLC выступает в роли финансового консультанта компании Activision Blizzard, а Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP — в роли юрисконсульта.

Сведения о вебкасте 

Председатель и главный исполнительный директор компании Microsoft Сатья Наделла (Satya Nadella), главный исполнительный директор компании Activision Blizzard Бобби Котик (Bobby Kotick), главный исполнительный директор подразделения Microsoft Gaming Фил Спенсер (Phil Spencer) и финансовый директор компании Microsoft Эми Худ (Amy Hood) проведут вебкаст по данной сделке для инвесторов и СМИ. Вебкаст начнется в 06:00 PST / 09:00 EST 18 января 2022 года.

Запись селекторного совещания будет опубликована по его завершении до 17:00 PST 28 января 2022 г. Для получения доступа к записи:

  • США: (877) 660-6853
  • Международный: +1 (201) 612-7415
  • Номер конференции: 13726291

Более подробная информация представлена в блоге главы подразделения Microsoft Gaming Фила Спенсера. Прилагаются соответствующие изображения. Для получения аудиозаписи вебкаста и записи в формате b-roll свяжитесь с нами по эл. почте: [email protected].

Факты об игровой индустрии

  • Размер рынка игр превышает 200 млрд долл. США. Игры являются крупнейшим и наиболее быстрорастущим форматом развлечений.
  • Только в 2021 году выпуск видеоигр увеличился на 64% по сравнению с 2020 годом. 51% игроков в США сообщают, что они проводят более семи часов в неделю, играя на консолях, ПК и мобильных устройствах.
  • Сегодня три миллиарда человек по всему миру увлечены видеоиграми. К 2030 году ожидается рост до 4,5 млрд.
  • Ежемесячно в игры на Xbox, ПК, мобильных телефонах и планшетах играют свыше 100 млн геймеров, включая более чем 25 млн членов Xbox Game Pass.

Информация о компании Microsoft 
Microsoft (Nasdaq "MSFT" @microsoft) осуществляет цифровую трансформацию в эпоху интеллектуальных облачных сред и вычислительных технологий. Миссия компании состоит в том, чтобы наделить каждого человека и каждую организацию на планете возможностями для достижения большего.

Информация о компании Activision Blizzard
Наша миссия — объединять пользователей со всего мира с помощью невероятных развлечений — никогда не была столь важна, как сейчас. Сотни миллионов участников сообществ, посвященных видеоиграм на основе наших франшиз, испытывают радость, острые ощущения и достигают большего благодаря продукции Activision Blizzard. Наша компания укрепляет социальные связи через призму веселья, а также заставляет игроков ставить перед собой цели и добиваться их в соревновательных условиях. Видеоигры, в отличие от социальных сетей и других развлекательных ресурсов, способны разрушить барьеры, препятствующие проявлению терпимости и понимания. В основе нашей культуры лежит признание различий, благодаря чему мы создаем продукцию для игроков разных уровней в 190 странах.

Компания входит в список Fortune 500, включена в индекс S&P 500 и отличается высокой доходностью ценных бумаг на протяжении более чем 30 лет. Устойчивый успех позволяет компании поддерживать инициативы в области корпоративной социальной ответственности, непосредственно связанные с нашими франшизами. В качестве примера можно привести нашу кампанию Call of Duty Endowment, проведение которой помогло найти работу более чем 90 тыс. ветеранов.

Более подробная информация о компании Activision Blizzard и о том, как мы объединяем пользователей со всего мира с помощью развлечений, представлена на веб-сайте компании: www.activisionblizzard.com 

Прогнозные заявления

В данном документе приводятся прогнозные заявления в соответствии с положениями о «безопасной гавани» Закона США о реформе судебного разбирательства по частным ценным бумагам 1995 г. в отношении предлагаемой сделки и объединения бизнеса между компаниями Microsoft и Activision Blizzard, включая заявления о преимуществах сделки, ожидаемые сроки ее завершения, а продукцию каждой из компаний и рынки ведения деятельности. Как правило, в прогнозных заявлениях используются такие слова и выражения, как «полагать», «проецировать», «прогнозировать», «закладывать в бюджет», «предсказывать», «продолжать», «ожидать», «предполагать», «оценивать», «намереваться, «стратегия», «будущее», «возможность», «план», «может», «должен», «будет», «продолжится», «вероятный результат» и т. д. (в том числе отрицательные версии подобных слов или выражений). Прогнозные заявления представляют собой прогнозы, проекции и иные заявления о будущих событиях на основе текущих ожиданий и предположений. Как следствие, такие заявления подвержены риску неопределенности. Ряд факторов может привести к тому, что фактические будущие события будут существенно отличаться от прогнозных заявлений в настоящей презентации, включая, помимо прочего: (i) риск того, что сделка не завершится своевременно или вообще не будет совершена, что может неблагоприятно повлиять на деятельность компании Activision Blizzard и стоимость ее обыкновенных акций, (ii) невыполнение условий для завершения сделки, в том числе утверждение акционерами компании Activision Blizzard соглашения о слиянии и получение разрешений правительственных и регулирующих органов, (iii) любые события, изменения или обстоятельства, которые могут привести к расторжению соглашения о слиянии, (iv) влияние объявления о сделке или незавершенности такой сделки на деловые отношения, операционную деятельность и бизнес компании Activision Blizzard в целом, (v) риски того, что предлагаемая сделка нарушит текущие планы и операции компании Activision Blizzard или компании Microsoft и создаст потенциальные трудности с удержанием сотрудников Activision Blizzard в результате сделки, (vi) риски, связанные с отвлечением внимания руководства от текущей операционной деятельности компании Activision Blizzard, (vii) исход любых судебных разбирательств, которые могут быть инициированы против компании Microsoft или компании Activision Blizzard в связи с соглашением о слиянии или сделке, (viii) способность компании Microsoft успешно интегрировать операции, линейки продуктов и технологии компании Activision Blizzard и (ix) способность компании Microsoft реализовать свои планы, прогнозы и иные намерения в отношении бизнеса компании Activision Blizzard после завершения предлагаемого слияния, а также реализовать дополнительные возможности для роста и внедрения инноваций. Помимо этого, см. документы, которые компании Microsoft и Activision Blizzard подали в Комиссию по ценным бумагам и биржам США в соответствии с Формами 10-K, 10-Q и 8-K. В данных материалах приводятся определения иных существенных рисков, которые могут привести к тому, что события и результаты будут существенно отличаться от указанных в текущих прогнозных заявлениях, изложенных в этом пресс-релизе, а также говорится о способах смягчения подобных рисков. Прогнозные заявления актуальны только на тот момент, когда они сделаны. При ознакомлении с прогнозными заявлениями не следует полагаться на их содержание. Компании Microsoft и Activision Blizzard не берут на себя никаких обязательств и не намерены обновлять или пересматривать данные прогнозные заявления, будь то в результате получения новой информации, в связи с будущими событиями или иным образом.

Дополнительная информация и ссылки 

В связи со сделкой компания Activision Blizzard, Inc. предоставит соответствующие материалы в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, в том числе информационное письмо к общему собранию акционеров для голосования по доверенности в Приложении 14A. После подачи документов в Комиссию по ценным бумагам и биржам США Activision Blizzard направит окончательную версию информационного письма к общему собранию акционеров для голосования по доверенности и доверенность на голосование всем акционерам, имеющим право голоса на специальном собрании, посвященном сделке. ИНВЕСТОРАМ И ДЕРЖАТЕЛЯМ ЦЕННЫХ БУМАГ КОМПАНИИ ACTIVISION BLIZZARD НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕТСЯ ОЗНАКОМИТЬСЯ С ДАННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ (ВКЛЮЧАЯ ЛЮБЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ИЛИ ДОПОЛНЕНИЯ К НИМ) И ИНЫМИ АКТУАЛЬНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ, СВЯЗАННЫМИ СО СДЕЛКОЙ, КОТОРЫЕ ACTIVISION BLIZZARD ПЕРЕДАСТ В КОМИССИЮ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ И БИРЖАМ США, СРАЗУ ПОСЛЕ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ. С предварительной и окончательной версиями информационного письма к общему собранию акционеров для голосования по доверенности и другими соответствующими материалами, связанными со сделкой (по мере их доступности), а также иными документами, направленными компанией Activision Blizzard в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, можно ознакомиться бесплатно на веб-сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США (http: //www.sec.gov) или на веб-сайте компании Activision Blizzard (https://investor.activision.com), а также по запросу: Activision Blizzard, Investor Relations, 3100 Ocean Park Boulevard, Santa Monica, California, 90405.

Activision Blizzard и некоторые из директоров и исполнительных директоров компании, а также другие члены руководства и сотрудники могут участвовать в голосовании по доверенности Activision Blizzard в отношении сделки. Сведения о директорах и исполнительных директорах Activision Blizzard и их владении обыкновенными акциями компании приводится в доверенности Activision Blizzard в Приложении 14A, поданной в Комиссию по ценным бумагам и биржам США 30 апреля 2021 года. Вся изменения в списке держателей ценных бумаг Activision Blizzard и объемах владения ими будут отражены в отчете об изменении прав собственности по Форме 4, поданном в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. Сведения о личности участников и их прямой или косвенной заинтересованности в сделке в виде ценных бумаг или иной форме будут отражены информационном письме к общему собранию акционеров для голосования по доверенности и других материалах, направленных в Комиссию по ценным бумагам и биржам США в связи со сделкой.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1728619/Microsoft_Activision_Blizzard.jpg  
Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/1702517/Microsoft_Company_Logo.jpg  

SOURCE Microsoft Corp.

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