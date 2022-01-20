Microsoft собирается приобрести Activision Blizzard и сделать игры доступными на любых устройствах

РЕДМОНД (шт. Вашингтон, США) и САНТА-МОНИКА (шт. Калифорния, США), 20 января 2022 г. /PRNewswire/ -- На сегодняшний день игры являются любимым развлечением для трех миллиардов человек, а также самым крупным и быстрорастущим форматом интерактивной деятельности, особенно популярным среди молодежи. Сегодня компания Microsoft Corp. (Nasdaq: MSFT ) объявила о планах приобрести крупного разработчика игр и издателя интерактивного контента Activision Blizzard Inc. (Nasdaq: ATVI ). Сделка ускорит рост игрового бизнеса Microsoft на мобильных устройствах, ПК, консолях и в облаке и позволит компании сосредоточиться на развитии своей метавселенной.

Компания Microsoft планирует выкупить акции компании Activision Blizzard по цене 95,00 долл. США за штуку в рамках сделки с расчетом наличными на сумму 68,7 млрд долл. США, включая чистые денежные средства компании Activision Blizzard. После завершения сделки Microsoft станет третьей по величине в мире игровой компанией по доходам после Tencent и Sony. В сделку войдут такие легендарные франшизы Activision, Blizzard и King studios, как Warcraft, Diablo, Overwatch, Call of Duty и Candy Crush, а также международные киберспортивные соревнования в рамках профессиональной лиги видеоигр Major League Gaming. Студии компании расположены в нескольких странах по всему миру. Число сотрудников составляет около 10 тысяч человек.

Бобби Котик (Bobby Kotick) продолжит работу в качестве главного исполнительного директора компании Activision Blizzard. Вместе со своей командой он продолжит и дальше совершенствовать культуру компании и развивать бизнес. После заключения сделки управление операциями компании Activision Blizzard будет осуществлять глава подразделения Microsoft Gaming Фил Спенсер (Phil Spencer).

«Игры — это самый динамичный и захватывающий формат развлечений, доступный на любой платформе. Игровая индустрия сыграет ключевую роль в развитии метавселенной, — отметил председатель и главный исполнительный директор компании Microsoft Сатья Наделла (Satya Nadella). — Мы вкладываем значительные средства в создание контента мирового уровня, развитие сообществ и облачных технологий, стремясь начать новую эру игр, где для авторов игр на первом месте находятся игроки, а сами игры безопасны, инклюзивны и доступны каждому».

«Игры Activision Blizzard пользуются популярностью среди геймеров по всему миру, и мы уверены, что у наших творческих команд впереди только самое лучшее, — заявил глава подразделения Microsoft Gaming Фил Спенсер. — Вместе мы создадим будущее, в котором каждый сможет сыграть в любимую игру на любом устройстве».

«Уже более 30 лет наши талантливые сотрудники создают одни из самых успешных игр, — сказал главный исполнительный директор компании Activision Blizzard Бобби Котик. — Опыт, достижения и популярные франшизы Activision Blizzard в сочетании с технологиями и возможностями компании Microsoft, ее амбициозными целями и общей приверженностью развитию игровой индустрии и инклюзивности обеспечат дальнейший успех в отрасли с быстрорастущей конкуренцией».

Игры для мобильных устройств составляют крупнейший сегмент рынка — почти 95% всех геймеров в мире предпочитают играть именно на мобильных устройствах. Талант и технологии, которые имеются в распоряжении Microsoft и Activision Blizzard, откроют доступ к таким успешным франшизам, как Halo и Warcraft, на любом устройстве. Достижения Activision Blizzard в сфере мобильных игр, к примеру, игра Candy Crush, открывают новые возможности для Microsoft в этом быстрорастущем сегменте.

Новое приобретение несет в себе множество преимуществ для принадлежащего Microsoft портфеля Game Pass за счет запуска игр Activision Blizzard. В Game Pass уже более чем 25 млн подписчиков. Сделка превратит Game Pass в один из самых привлекательных источников контента в отрасли благодаря почти 400 млн ежемесячных активных игроков Activision Blizzard в 190 странах и франшизам с общей стоимостью свыше 3 млрд долл. США. После закрытия сделки Microsoft получит 30 студий по разработке игр, а также дополнительные возможности в области киберспорта.

Сделка проводится в соответствии с обычными условиями и подлежит нормативной проверке и утверждению акционеров компании Activision Blizzard. Предполагается, что сделка будет завершена в 2023 финансовом году и увеличит прибыль на акцию не по GAAP после закрытия. Сделка уже одобрена советами директоров как компании Microsoft, так и компании Activision Blizzard.

Услуги советников и консультантов

Goldman Sachs & Co. LLC выступает в роли финансового консультанта компании Microsoft, а Simpson Thacher & Bartlett LLP — в роли юрисконсульта. Allen & Company LLC выступает в роли финансового консультанта компании Activision Blizzard, а Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP — в роли юрисконсульта.

Сведения о вебкасте

Председатель и главный исполнительный директор компании Microsoft Сатья Наделла (Satya Nadella), главный исполнительный директор компании Activision Blizzard Бобби Котик (Bobby Kotick), главный исполнительный директор подразделения Microsoft Gaming Фил Спенсер (Phil Spencer) и финансовый директор компании Microsoft Эми Худ (Amy Hood) проведут вебкаст по данной сделке для инвесторов и СМИ. Вебкаст начнется в 06:00 PST / 09:00 EST 18 января 2022 года.

Запись селекторного совещания будет опубликована по его завершении до 17:00 PST 28 января 2022 г. Для получения доступа к записи:

США: (877) 660-6853

Международный: +1 (201) 612-7415

Номер конференции: 13726291

Более подробная информация представлена в блоге главы подразделения Microsoft Gaming Фила Спенсера. Прилагаются соответствующие изображения. Для получения аудиозаписи вебкаста и записи в формате b-roll свяжитесь с нами по эл. почте: [email protected].

Факты об игровой индустрии

Размер рынка игр превышает 200 млрд долл. США. Игры являются крупнейшим и наиболее быстрорастущим форматом развлечений.

Только в 2021 году выпуск видеоигр увеличился на 64% по сравнению с 2020 годом. 51% игроков в США сообщают, что они проводят более семи часов в неделю, играя на консолях, ПК и мобильных устройствах.

Сегодня три миллиарда человек по всему миру увлечены видеоиграми. К 2030 году ожидается рост до 4,5 млрд.

Ежемесячно в игры на Xbox, ПК, мобильных телефонах и планшетах играют свыше 100 млн геймеров, включая более чем 25 млн членов Xbox Game Pass.

Информация о компании Microsoft

Microsoft (Nasdaq "MSFT" @microsoft) осуществляет цифровую трансформацию в эпоху интеллектуальных облачных сред и вычислительных технологий. Миссия компании состоит в том, чтобы наделить каждого человека и каждую организацию на планете возможностями для достижения большего.

Информация о компании Activision Blizzard

Наша миссия — объединять пользователей со всего мира с помощью невероятных развлечений — никогда не была столь важна, как сейчас. Сотни миллионов участников сообществ, посвященных видеоиграм на основе наших франшиз, испытывают радость, острые ощущения и достигают большего благодаря продукции Activision Blizzard. Наша компания укрепляет социальные связи через призму веселья, а также заставляет игроков ставить перед собой цели и добиваться их в соревновательных условиях. Видеоигры, в отличие от социальных сетей и других развлекательных ресурсов, способны разрушить барьеры, препятствующие проявлению терпимости и понимания. В основе нашей культуры лежит признание различий, благодаря чему мы создаем продукцию для игроков разных уровней в 190 странах.

Компания входит в список Fortune 500, включена в индекс S&P 500 и отличается высокой доходностью ценных бумаг на протяжении более чем 30 лет. Устойчивый успех позволяет компании поддерживать инициативы в области корпоративной социальной ответственности, непосредственно связанные с нашими франшизами. В качестве примера можно привести нашу кампанию Call of Duty Endowment, проведение которой помогло найти работу более чем 90 тыс. ветеранов.

Более подробная информация о компании Activision Blizzard и о том, как мы объединяем пользователей со всего мира с помощью развлечений, представлена на веб-сайте компании: www.activisionblizzard.com

Прогнозные заявления

В данном документе приводятся прогнозные заявления в соответствии с положениями о «безопасной гавани» Закона США о реформе судебного разбирательства по частным ценным бумагам 1995 г. в отношении предлагаемой сделки и объединения бизнеса между компаниями Microsoft и Activision Blizzard, включая заявления о преимуществах сделки, ожидаемые сроки ее завершения, а продукцию каждой из компаний и рынки ведения деятельности. Как правило, в прогнозных заявлениях используются такие слова и выражения, как «полагать», «проецировать», «прогнозировать», «закладывать в бюджет», «предсказывать», «продолжать», «ожидать», «предполагать», «оценивать», «намереваться, «стратегия», «будущее», «возможность», «план», «может», «должен», «будет», «продолжится», «вероятный результат» и т. д. (в том числе отрицательные версии подобных слов или выражений). Прогнозные заявления представляют собой прогнозы, проекции и иные заявления о будущих событиях на основе текущих ожиданий и предположений. Как следствие, такие заявления подвержены риску неопределенности. Ряд факторов может привести к тому, что фактические будущие события будут существенно отличаться от прогнозных заявлений в настоящей презентации, включая, помимо прочего: (i) риск того, что сделка не завершится своевременно или вообще не будет совершена, что может неблагоприятно повлиять на деятельность компании Activision Blizzard и стоимость ее обыкновенных акций, (ii) невыполнение условий для завершения сделки, в том числе утверждение акционерами компании Activision Blizzard соглашения о слиянии и получение разрешений правительственных и регулирующих органов, (iii) любые события, изменения или обстоятельства, которые могут привести к расторжению соглашения о слиянии, (iv) влияние объявления о сделке или незавершенности такой сделки на деловые отношения, операционную деятельность и бизнес компании Activision Blizzard в целом, (v) риски того, что предлагаемая сделка нарушит текущие планы и операции компании Activision Blizzard или компании Microsoft и создаст потенциальные трудности с удержанием сотрудников Activision Blizzard в результате сделки, (vi) риски, связанные с отвлечением внимания руководства от текущей операционной деятельности компании Activision Blizzard, (vii) исход любых судебных разбирательств, которые могут быть инициированы против компании Microsoft или компании Activision Blizzard в связи с соглашением о слиянии или сделке, (viii) способность компании Microsoft успешно интегрировать операции, линейки продуктов и технологии компании Activision Blizzard и (ix) способность компании Microsoft реализовать свои планы, прогнозы и иные намерения в отношении бизнеса компании Activision Blizzard после завершения предлагаемого слияния, а также реализовать дополнительные возможности для роста и внедрения инноваций. Помимо этого, см. документы, которые компании Microsoft и Activision Blizzard подали в Комиссию по ценным бумагам и биржам США в соответствии с Формами 10-K, 10-Q и 8-K. В данных материалах приводятся определения иных существенных рисков, которые могут привести к тому, что события и результаты будут существенно отличаться от указанных в текущих прогнозных заявлениях, изложенных в этом пресс-релизе, а также говорится о способах смягчения подобных рисков. Прогнозные заявления актуальны только на тот момент, когда они сделаны. При ознакомлении с прогнозными заявлениями не следует полагаться на их содержание. Компании Microsoft и Activision Blizzard не берут на себя никаких обязательств и не намерены обновлять или пересматривать данные прогнозные заявления, будь то в результате получения новой информации, в связи с будущими событиями или иным образом.

Дополнительная информация и ссылки

В связи со сделкой компания Activision Blizzard, Inc. предоставит соответствующие материалы в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, в том числе информационное письмо к общему собранию акционеров для голосования по доверенности в Приложении 14A. После подачи документов в Комиссию по ценным бумагам и биржам США Activision Blizzard направит окончательную версию информационного письма к общему собранию акционеров для голосования по доверенности и доверенность на голосование всем акционерам, имеющим право голоса на специальном собрании, посвященном сделке. ИНВЕСТОРАМ И ДЕРЖАТЕЛЯМ ЦЕННЫХ БУМАГ КОМПАНИИ ACTIVISION BLIZZARD НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕТСЯ ОЗНАКОМИТЬСЯ С ДАННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ (ВКЛЮЧАЯ ЛЮБЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ИЛИ ДОПОЛНЕНИЯ К НИМ) И ИНЫМИ АКТУАЛЬНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ, СВЯЗАННЫМИ СО СДЕЛКОЙ, КОТОРЫЕ ACTIVISION BLIZZARD ПЕРЕДАСТ В КОМИССИЮ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ И БИРЖАМ США, СРАЗУ ПОСЛЕ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ. С предварительной и окончательной версиями информационного письма к общему собранию акционеров для голосования по доверенности и другими соответствующими материалами, связанными со сделкой (по мере их доступности), а также иными документами, направленными компанией Activision Blizzard в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, можно ознакомиться бесплатно на веб-сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США (http: //www.sec.gov) или на веб-сайте компании Activision Blizzard (https://investor.activision.com), а также по запросу: Activision Blizzard, Investor Relations, 3100 Ocean Park Boulevard, Santa Monica, California, 90405.

Activision Blizzard и некоторые из директоров и исполнительных директоров компании, а также другие члены руководства и сотрудники могут участвовать в голосовании по доверенности Activision Blizzard в отношении сделки. Сведения о директорах и исполнительных директорах Activision Blizzard и их владении обыкновенными акциями компании приводится в доверенности Activision Blizzard в Приложении 14A, поданной в Комиссию по ценным бумагам и биржам США 30 апреля 2021 года. Вся изменения в списке держателей ценных бумаг Activision Blizzard и объемах владения ими будут отражены в отчете об изменении прав собственности по Форме 4, поданном в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. Сведения о личности участников и их прямой или косвенной заинтересованности в сделке в виде ценных бумаг или иной форме будут отражены информационном письме к общему собранию акционеров для голосования по доверенности и других материалах, направленных в Комиссию по ценным бумагам и биржам США в связи со сделкой.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1728619/Microsoft_Activision_Blizzard.jpg

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SOURCE Microsoft Corp.