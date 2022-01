Microsoft adquire Activision Blizzard para levar a alegria e comunidade de gaming a todos, em todos os dispositivos

A Microsoft adquirirá a Activision Blizzard por USD 95,00 por ação, em uma transação em espécie avaliada em USD 68,7 bilhões, incluindo o caixa líquido da Activision Blizzard. Quando a transação for concluída, a Microsoft se tornará a terceira maior empresa de jogos do mundo em faturamento, atrás da Tencent e da Sony. A aquisição planejada inclui franquias icônicas dos estúdios Activision, Blizzard e King como "Warcraft", "Diablo", "Overwatch", "Call of Duty" e "Candy Crush", além de atividades de esports globais por meio da Major League Gaming. A empresa tem estúdios em todo o mundo e conta com quase dez mil funcionários.

Bobby Kotick continuará a atuar como CEO da Activision Blizzard, e ele e sua equipe manterão seu foco em impulsionar os esforços para fortalecer ainda mais a cultura da empresa e acelerar o crescimento dos negócios. Quando o acordo for concluído, o negócio da Activision Blizzard se reportará a Phil Spencer, CEO da Microsoft Gaming.

"Os jogos são a categoria mais dinâmica e empolgante do entretenimento em todas as plataformas atualmente e terão um papel fundamental no desenvolvimento de plataformas do metaverso", disse Satya Nadella, presidente e CEO da Microsoft. "Estamos investindo profundamente em conteúdo de classe mundial, na comunidade e na nuvem para iniciar uma nova era de gaming que coloca os jogadores e criadores em primeiro lugar e torna o mundo dos jogos seguro, inclusivo e acessível para todos."

"Os jogadores de todos os lugares adoram os jogos da Activision Blizzard, e acreditamos que as equipes de criação têm feito seu melhor trabalho perante eles", disse Phil Spencer, CEO da Microsoft Gaming. "Juntos, construiremos um futuro em que as pessoas poderão jogar os games que desejarem, praticamente onde quiserem."

"Por mais de 30 anos, nossas equipes incrivelmente talentosas criaram alguns dos games de maior sucesso", disse Bobby Kotick, CEO da Activision Blizzard. "A combinação dos talentos de classe mundial e franquias extraordinárias da Activision Blizzard com a tecnologia, distribuição, acesso a talentos, visão ambiciosa e compromisso compartilhado com os jogos e a inclusão da Microsoft ajudará a garantir nosso sucesso contínuo em um setor cada vez mais competitivo."

Os dispositivos móveis são o maior segmento do mundo dos jogos, com quase 95% de todos os jogadores em todo o mundo curtindo games em dispositivos móveis. Graças a excelentes equipes e ótimas tecnologias, a Microsoft e a Activision Blizzard permitirão que os jogadores curtam as franquias mais imersivas, como "Halo" e "Warcraft", praticamente em qualquer lugar que quiserem. E com jogos como "Candy Crush", o negócio móvel da Activision Blizzard representa uma presença e oportunidade significativas para a Microsoft neste segmento de rápido crescimento.

A aquisição também reforça o portfólio Game Pass da Microsoft, com planos de lançar os jogos da Activision Blizzard no Game Pass, que alcançou um novo marco de mais de 25 milhões de assinantes. Com os quase 400 milhões de jogadores ativos mensais da Activision Blizzard em 190 países e franquias de três bilhões de dólares, esta aquisição tornará o Game Pass uma das linhas de conteúdo de jogos mais atraentes e diversificadas do setor. Após a conclusão, a Microsoft terá 30 estúdios internos de desenvolvimento de jogos, além de recursos adicionais de publicação e produção de esports.

A transação está sujeita às condições habituais de fechamento e à conclusão da análise regulatória e aprovação dos acionistas da Activision Blizzard. Espera-se que o acordo seja concluído no ano fiscal de 2023 e resultará em ganhos não GAAP por ação após a conclusão. A transação foi aprovada pelas diretorias da Microsoft e da Activision Blizzard.

Consultores

A Goldman Sachs & Co. LLC está atuando como consultora financeira da Microsoft, e a Simpson Thacher & Bartlett LLP está atuando como consultora jurídica. A Allen & Company LLC está atuando como consultora financeira da Activision Blizzard, e a Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP está atuando como consultora jurídica.

Detalhes do webcast

Satya Nadella, presidente e CEO da Microsoft; Bobby Kotick, CEO da Activision Blizzard; Phil Spencer, CEO da Microsoft Gaming; e Amy Hood, diretora financeira da Microsoft, realizarão um webcast para investidores e para a imprensa em 18 de janeiro de 2022, às 6h (horário do Pacífico/9h horário da costa leste) referente a esta transação.

Haverá uma gravação da teleconferência disponível logo após a conferência até sexta-feira, 28 de janeiro de 2022, às 17h (horário do Pacífico). Para acessar esta gravação:

EUA: (877) 660-6853

Internacional: +1 (201) 612-7415

ID da conferência: 13726291

Para mais informações, acesse a postagem do blog de Phil Spencer, CEO da Microsoft Gaming. Imagens relacionadas também estão disponíveis. Para obter qualidade de transmissão b-roll e áudio, entre em contato com [email protected].

Fatos rápidos sobre jogos

O setor de jogos de mais de 200 bilhões de dólares é a forma de entretenimento maior e de mais rápido crescimento.

Apenas em 2021, o número total de lançamentos de videogames aumentou 64% em comparação com 2020, e 51% dos jogadores nos EUA relataram que passam mais de sete horas por semana jogando em console, computador e celular.

Três bilhões de pessoas em todo o mundo jogam atualmente, e espera-se que esse número suba para 4,5 bilhões até 2030.

Mais de 100 milhões de gamers, incluindo mais de 25 milhões de membros do Xbox Game Pass, jogam games do Xbox em console, computador, telefones celulares e tablets todos os meses.

Sobre a Microsoft

A Microsoft (Nasdaq "MSFT" @microsoft) permite a transformação digital na era da nuvem inteligente e borda inteligente. Sua missão é capacitar todas as pessoas e organizações do planeta a conquistar mais.

Sobre a Activision Blizzard

Nossa missão de conectar e engajar o mundo por meio do entretenimento épico nunca foi tão importante. Por meio de comunidades enraizadas em nossas franquias de videogame, permitimos que centenas de milhões de pessoas vivenciem alegria, emoção e realização. Permitimos conexões sociais por meio das lentes da diversão e promovemos propósito e significado por meio de jogos competitivos. Os videogames, diferentemente de qualquer outra mídia social ou de entretenimento, têm a capacidade de derrubar as barreiras que podem inibir a tolerância e a compreensão. Celebrar as diferenças está no centro de nossa cultura e garante que possamos criar games para jogadores de diversas origens nos 190 países em que nossos games são jogados.

Como membro da Fortune 500 e como uma empresa de componentes da S&P 500, temos um histórico extraordinário de oferecer retornos superiores aos acionistas há mais de 30 anos. Nosso sucesso sustentado tem permitido à empresa apoiar iniciativas de responsabilidade social corporativa que estão diretamente ligadas a nossas franquias. Como exemplo, nossa doação de Call of Duty ajudou a gerar emprego para mais de 90 mil veteranos.

Obtenha mais informações sobre a Activision Blizzard e sobre a forma como conectamos e envolvemos o mundo por meio do entretenimento épico no site da empresa: www.activisionblizzard.com

Declarações prospectivas

Esta apresentação contém determinadas declarações prospectivas no sentido das disposições de "Safe Harbor" da Lei de Reforma de Litígios de Títulos Privados dos Estados Unidos de 1995 com relação à transação proposta e à combinação comercial entre a Microsoft e a Activision Blizzard, inclusive declarações sobre os benefícios da transação, o prazo esperado da transação e os produtos e mercados de cada empresa. Estas declarações prospectivas geralmente são identificadas pelas palavras "acredita", "projeta", "prevê", "orçamento", "previsão", "continua", "espera", "antecipa", "estima", "pretende", "estratégia", "futuro", "oportunidade", "plano", "pode", "poderia", "deveria", "fará", "faria", "será", "continuará", "provavelmente resultará em" e expressões semelhantes (ou as versões negativas destas palavras ou expressões). As declarações prospectivas são previsões, projeções e outras declarações sobre eventos futuros que se baseiam nas expectativas e suposições atuais e, como resultado, estão sujeitas a riscos e incertezas. Muitos fatores podem fazer com que eventos futuros reais sejam materialmente diferentes das declarações prospectivas nesta apresentação, inclusive, mas não se limitando a: (i) o risco de que a transação não seja concluída de forma oportuna ou de forma alguma, o que pode afetar adversamente o negócio da Activision Blizzard e o preço das ações comuns da Activision Blizzard, (ii) a não satisfação das condições de consumação da transação, inclusive a adoção do acordo de fusão pelos acionistas da Activision Blizzard e o recebimento de determinadas aprovações governamentais e regulatórias, (iii) a ocorrência de qualquer evento, mudança ou outras circunstâncias que possam dar origem à rescisão do acordo de fusão, (iv) o efeito do anúncio ou pendência da transação sobre os relacionamentos comerciais, resultados operacionais, e os negócios em geral da Activision Blizzard, (v) riscos de que a transação proposta revolucione os planos e operações atuais da Activision Blizzard ou da Microsoft e as possíveis dificuldades para reter os funcionários da Activision Blizzard como resultado da transação, (vi) riscos relacionados a desviar a atenção da administração das operações comerciais em andamento da Activision Blizzard, (vii) o resultado de quaisquer procedimentos legais que possam ser instituídos contra a Microsoft ou contra a Activision Blizzard relacionados ao acordo de fusão ou à transação, (viii) a capacidade da Microsoft de integrar com sucesso as operações, linhas de produtos e tecnologias da Activision Blizzard, e (ix) a capacidade da Microsoft de implementar seus planos, previsões e outras expectativas com relação aos negócios da Activision Blizzard após a conclusão da fusão proposta e oportunidades adicionais de crescimento e inovação. Além disso, consulte os documentos que a Microsoft e a Activision Blizzard registraram junto à SEC nos formulários 10-K, 10-Q e 8-K. Estes registros identificam e abordam outros riscos e incertezas importantes que podem fazer com que os eventos e resultados sejam materialmente diferentes daqueles contidos nas declarações prospectivas estabelecidas neste comunicado de imprensa. As declarações prospectivas valem apenas na data em que foram feitas. Os leitores são advertidos a não confiar indevidamente em declarações prospectivas, e a Microsoft e a Activision Blizzard não assumem nenhuma obrigação e não pretendem atualizar ou revisar estas declarações prospectivas, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou outros.

Informações adicionais e onde encontrá-las

Em conexão com a transação, a Activision Blizzard, Inc. apresentará materiais relevantes à SEC, inclusive uma declaração de procuração no Anexo 14A. Logo após registrar sua declaração de procuração definitiva junto à SEC, a Activision Blizzard enviará a declaração de procuração definitiva e um cartão de procuração a cada acionista autorizado a votar na reunião especial relacionada à transação. OS INVESTIDORES E DETENTORES DE VALORES MOBILIÁRIOS DA ACTIVISION BLIZZARD SÃO INCENTIVADOS A LER ESTES MATERIAIS (INCLUSIVE QUAISQUER ALTERAÇÕES OU SUPLEMENTOS FEITOS A ELES) E QUAISQUER OUTROS DOCUMENTOS RELEVANTES RELACIONADOS À TRANSAÇÃO QUE A ACTIVISION BLIZZARD REGISTRARÁ JUNTO À SEC, QUANDO ESTIVEREM DISPONÍVEIS, PORQUE CONTERÃO INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE A ACTIVISION BLIZZARD E A TRANSAÇÃO. A declaração de procuração definitiva, a declaração de procuração preliminar e outros materiais relevantes relacionados à transação (quando estiverem disponíveis) e quaisquer outros documentos registrados pela Activision Blizzard junto à SEC, podem ser obtidos gratuitamente no site da SEC (http://www.sec.gov) ou no site da Activision Blizzard (https://investor.activision.com), ou escrevendo para a Activision Blizzard, Relações com Investidores, 3100 Ocean Park Boulevard, Santa Monica, Califórnia, 90405.

A Activision Blizzard e alguns de seus diretores e executivos e outros membros da administração e funcionários podem ser considerados participantes da solicitação de procurações dos acionistas da Activision Blizzard com relação à transação. As informações sobre os diretores e executivos da Activision Blizzard e sua propriedade das ações ordinárias da Activision Blizzard estão definidas na declaração de procuração da Activision Blizzard no Anexo 14A, registrada junto à SEC em 30 de abril de 2021. Na medida em que os detentores dos títulos da Activision Blizzard tiverem mudado desde os valores impressos na declaração de procuração da Activision Blizzard, estas alterações foram ou serão refletidas nas declarações de mudança de propriedade no Formulário 4 arquivado junto à SEC. As informações sobre a identidade dos participantes e seus interesses diretos ou indiretos na transação, por detentores dos títulos ou outros, serão definidas na declaração de procuração e outros materiais a serem registrados junto à SEC relacionados à transação.

