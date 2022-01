Spoločnosť Microsoft kupuje Activision Blizzard, aby priniesla radosť radosť a hernú komunitu pre všetkých, na každom zariadení

Spoločnosť Microsoft získa Activision Blizzard za 95,00 USD za akciu v rámci peňažnej transakcie v hodnote 68,7 miliardy USD, vrátane čistej hotovosti spoločnosti Activision Blizzard. Po uzavretí transakcie sa spoločnosť Microsoft sa stane treťou najväčšou hernou spoločnosťou na svete podľa príjmov, hneď za spoločnosťami Tencent a Sony. Plánovaná akvizícia zahŕňa kultové franšízy zo štúdií Activision, Blizzard a King, ako „Warcraft", „Diablo", „Overwatch", „Call of Duty" a „Candy Crush", a tiež globálne aktivity v oblasti elektronických športov prostredníctvom organizácie Major League Gaming. Spoločnosť má štúdiá na celom svete s takmer 10 000 zamestnancami.

Bobby Kotick bude aj naďalej pôsobiť ako generálny riaditeľ spoločnosti Activision Blizzard a spolu so svojím tímom sa bude zameriavať na podporu úsilia o ďalšie posilnenie firemnej kultúry a zrýchlenie obchodného rastu. Po uzatvorení obchodu bude divízia Activision Blizzard podliehať Philovi Spencerovi, generálnemu riaditeľovi spoločnosti Microsoft Gaming.

„Hranie hier je dnes najdynamickejšou a najvzrušujúcejšou kategóriou v oblasti zábavy na všetkých platformách a bude zohrávať kľúčovú úlohu pri vývoji platforiem metaverza," povedal Satya Nadella, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti Microsoft. „Rozsiahlo investujeme do najkvalitnejšieho obsahu, komunity a cloudu, aby sme uviedli novú éru hier, ktorá stavia hráčov a tvorcov na prvé miesto a robí hranie bezpečným, inkluzívnym a prístupným pre všetkých."

„Hráči na celom svete milujú hry Activision Blizzard a my veríme, že kreatívne tímy majú pred sebou tú najlepšiu prácu," povedal Phil Spencer, generálny riaditeľ spoločnosti Microsoft Gaming. „Spoločne vybudujeme budúcnosť, v ktorej budú môcť ľudia hrať hry, ktoré chcú, prakticky kdekoľvek."

„Naše nesmierne talentované tímy už viac ako 30 rokov vytvárajú jedny z najúspešnejších hier," povedal Bobby Kotick, generálny riaditeľ spoločnosti Activision Blizzard. „Kombinácia špičkových talentov a výnimočných franšíz spoločnosti Activision Blizzard s technológiou spoločnosti Microsoft, jej distribúciou, prístupom k talentom, ambicióznou víziou a spoločným záväzkom k hraniu hier a inklúzii nám pomôže zabezpečiť ďalší úspech v čoraz konkurenčnejšom odvetví."

Mobilné zariadenia sú najväčším segmentom v oblasti hier – takmer 95 % všetkých hráčov hrá hry na mobilných zariadeniach. Vďaka skvelým tímom a vynikajúcim technológiám umožnia spoločnosti Microsoft a Activision Blizzard hráčom užívať si tie najpútavejšie franšízy, ako sú „Halo" a „Warcraft" prakticky kdekoľvek. A vďaka hrám ako „Candy Crush" predstavuje obchod v oblasti mobilných zariadení spoločnosti Activion Blizzard významný podiel a príležitosť pre spoločnosť Microsoft v tomto rýchlo rastúcom segmente.

Akvizícia zároveň posilňuje portfólio služby Microsoft Game Pass s plánmi na spustenie hier Activision Blizzard v službe Game Pass, ktorá dosiahla nový míľnik s viac ako 25 miliónmi predplatiteľov. Vďaka takmer 400 miliónom hráčov, ktorí sú mesačne aktívni v Activision Blizzard v 190 krajinách a franšíz v hodnote troch miliárd dolárov, urobí táto akvizícia zo služby Game Pass jednu z najzaujímavejších a najrozmanitejších zostáv herného obsahu v odvetví. Po uzatvorení obchodu bude mať spoločnosť Microsoft 30 interných štúdií na vývoj hier spolu s ďalšími možnosťami vydávania a produkcie elektronických športov.

Transakcia podlieha zvyčajným podmienkam uzatvorenia obchodu a dokončeniu regulačného preskúmania spoločnosti Activision Blizzard a schváleniu akcionármi. Očakáva , že transakcia bude uzavretá vo fiškálnom roku 2023 a po jej uzavretí bude mať rastúci vplyv na non-GAAP zisk na akciu. Transakcia bola schválená predstavenstvami spoločností Microsoft a Activision Blizzard.

Poradcovia

Goldman Sachs & Co. LLC pôsobí ako finančný poradca pre spoločnosť Microsoft a Simpson Thacher & Bartlett LLP ako právny zástupca. Spoločnosť Allen & Company LLC pôsobí ako finančný poradca pre spoločnosť Activision Blizzard a Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP ako právny zástupca.

Stručné fakty o hraní

Herný priemysel v hodnote 200 miliárd USD je najväčšou a najrýchlejšie rastúcou formou zábavy.

Len v roku 2021 vzrástol celkový počet vydaných videohier o 64 % v porovnaní s rokom 2020 a 51 % hráčov v USA uviedlo, že hraním hier na konzolách, počítačoch a mobilných zariadeniach trávia viac ako 7 hodín týždenne.

uviedlo, že hraním hier na konzolách, počítačoch a mobilných zariadeniach trávia viac ako 7 hodín týždenne. Dnes hrajú hry 3 miliardy ľudí na celom svete a očakávame, že toto číslo do roku 2030 vzrastie na 4,5 miliardy.

Viac ako 100 miliónov hráčov, vrátane viac ako 25 miliónov členov služby Xbox Game Pass, každý mesiac hrá hry Xbox na konzolách, počítačoch, mobilných telefónoch a tabletoch.

O spoločnosti Microsoft

Spoločnosť Microsoft (Nasdaq „MSFT" @microsoft) umožňuje digitálnu transformáciu pre éru inteligentného cloudu a inteligentné riešenia na hrane siete. Jej poslaním je umožniť každému človeku a každej organizácii na planéte dosiahnuť viac.

O spoločnosti Activision Blizzard

Naše poslanie – spájať a zapájať svet prostredníctvom epickej zábavy – nikdy nebolo dôležitejšie. Prostredníctvom komunít zakorenených v našich franšízach videohier umožňujeme stovkám miliónov ľudí zažiť radosť, vzrušenie a úspech. Umožňujeme sociálne prepojenia prostredníctvom zábavy a posilňujeme cieľ a význam prostredníctvom súťaživých hier. Video hry, na rozdiel od iných sociálnych alebo zábavných médií, majú schopnosť odstrániť prekážky, ktoré môžu brániť tolerancii a porozumeniu. Oslava rozdielov je jadrom našej kultúry a zaisťuje, že môžeme vytvárať hry pre hráčov z rôznych prostredí v 190 krajinách, kde sa naše hry hrajú.

Ako člen spoločnosti Fortune 500 a ako spoločnosť, ktorá je súčasťou rebríčka S&P 500, sme dosiahli mimoriadne výsledky v poskytovaní vynikajúcich výnosov pre akcionárov po dobu viac ako 30 rokov. Náš trvalý úspech umožnil spoločnosti podporovať iniciatívy sociálnej zodpovednosti, ktoré sú priamo spojené s našimi franšízami. Napríklad náš fond Call of Duty pomohol nájsť zamestnanie pre viac ako 90 000 veteránov.

Viac informácií o spoločnosti Activision Blizzard a o tom, ako spájame a zapájame svet prostredníctvom epickej zábavy nájdete na webovej stránke spoločnosti www.activisionblizzard.com

