Midea Hiconics przedstawia imponujące nowości w ofercie innowacyjnych produktów z branży zielonej energii dla domu podczas Intersolar 2024

MONACHIUM, 21 czerwca 2024 r. /PRNewswire/ -- Hiconics Eco-energy Technology („Midea Hiconics"; SHE300048), marka zielonej energii należąca do Midea, zaprezentowała podczas targów Intersolar 2024 w Monachium premierowe pozycje w ofercie produktów z branży ekologicznej energii dla domu, w tym domowe systemy magazynowania energii all-in-one, falowniki do przydomowych instalacji fotowoltaicznych, ładowarki do pojazdów elektrycznych oraz balkonowe rozwiązania fotowoltaiczne. Nowości te wywarły wrażenie na uczestnikach targów.

Zaprezentowane na stoisku C2 670 kompleksowe rozwiązania Midea Hiconics w obszarze energii dla domu wywarły wrażenie na wielu uczestnikach, odznaczając się doskonałymi parametrami magazynowania energii z instalacji fotowoltaicznych, nowoczesnym designem i zaawansowaną technologią elektryfikacji. Wśród zaprezentowanych nowości znalazł się domowy system magazynowania energii all-in-one, wyposażony w akumulator z wbudowanym optymalizatorem mocy korzystającym z układu równoległego wysokiego napięcia. Na targach Intersolar 2024 Midea Hiconics zaprezentowała 16 nowatorskich falowników odznaczających się solidną konstrukcją, które wyposażono w funkcję wykrywania zacienienia dla wydajniejszego wytwarzania energii, a także przerywacz obwodu łuku zwarciowego (AFCI) zapewniający stabilne działanie sieci. Midea Hiconics uzyskała najnowsze certyfikaty TÜV NORD, TÜV SUD i TÜV Rhineland dla swoich akumulatorów i falowników, a także wydawany przez TÜV NORD certyfikat Witness Laboratory.

„Prezentacja produktów na Intersolar 2024 dała nam dużo satysfakcji, widzieliśmy bowiem, że dla czołowych firm niezbędna jest zdolność dostarczania rozwiązań z kompletną matrycą produktową - powiedział Hou Junfeng, dyrektor ds. badań i rozwoju w Midea Hiconics. - Daje ona różne atuty i zwiększa potencjał sprzedażowy".

W ostatnich latach widzimy stały trend w kierunku wzmacniania polityki inwestycji i wsparcia dla zielonej energii w Europie, co przekłada się na szybki wzrost popytu na domowe systemy magazynowania energii. Midea Hiconics to główna siła napędowa Midea w rozwoju tego segmentu, marka ta przyczyniła się do rozwoju kluczowych rynków międzynarodowych - takich jak Europa, Australia, Ameryka czy Afryka - w ramach globalnej sieci kanałów sprzedaży.

Midea Hiconics opiera swoje działania na fundamencie jakości produktów, cały czas budując trwałe i obustronnie korzystne partnerstwa, które cechuje najwyższy poziom transparentności. Podczas wydarzenia firma zawarła strategiczne umowy o współpracy z regionalnymi klientami m.in. z Francji i Turcji.

Jej transformacja napędzana jest przez ciągły pęd ku innowacjom technologicznym. W 2023 r. spółka zainwestowała w badania i rozwój 1347,41 mln juanów, a więc kwotę o 72,96% wyższą w stosunku do poprzedniego roku. Zakrojona na szeroką skalę współpraca badawczo-rozwojowa możliwa jest dzięki posiadanym przez Midea 33 międzynarodowym ośrodkom badań i rozwoju, 4 dużym instytutom badawczym oraz przeszło 50 laboratoriom. Poza zwiększeniem nakładów inwestycyjnych we wspomnianym obszarze Midea Hiconics włączyła w swoje struktury należący do Midea system Lean Manufacturing oraz zainwestowała w zaawansowane automatyczne linie produkcyjne, najlepsze w branży pomieszczenia czyste klasy 100 000, a także doskonale wyposażone ośrodki testowe. Zaplecze to pozwala firmie sprawnie realizować dostawy wysokiej klasy produktów, które przechodzą rygorystyczne badania jakości z zastosowaniem nowoczesnej aparatury.

Stosowany przez Midea system zapewniania jakości sprzętu AGD pomaga Midea Hiconics w udoskonalaniu jej produktów. Z kolei bogate doświadczenie Midea na rynku AGD oraz duży potencjał w zakresie estetyki i designu produktów w dużym stopniu wpływają na wygląd i funkcjonalność urządzeń oferowanych przez Midea Hiconics. W swoich domowych systemach magazynowania energii producent kładzie nacisk zarówno na właściwości użytkowe, jak i na estetykę, odpowiadając na potrzeby współczesnych rodzin związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego w sposób ekologiczny i oszczędny przy użyciu inteligentnych urządzeń.

Utworzona w 2003 r. spółka Hiconics zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Shenzen 20 stycznia 2010 r. pod nazwą „Hiconics" (SHE300048). W 2020 r. oficjalnie stała się częścią Midea Group. W 2023 r. uruchomiła trzy główne linie biznesowe, obejmujące szeroki katalog produktów z branży zielonej energii dla domu, falowniki wysoko- i niskonapięciowe oraz rozwiązania fotowoltaiczne Midea.

Więcej informacji na temat Midea Hiconics można znaleźć na stronie https://www.hiconics-global.com/company-profile/.

