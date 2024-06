Midea Hiconics zapôsobila na Intersolar 2024 uvedením svojho kompletného sortimentu inovatívnych rezidenčných ekologických energetických produktov

MNÍCHOV, 21. júna 2024 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Hiconics Eco-energy Technology („Midea Hiconics"; SHE300048), ekologická energetická značka pod záštitou spoločnosti Midea, nedávno zapôsobila na návštevníkov na veľtrhu Intersolar 2024 v Mníchove celou škálou ekologických energetických produktov pre domácnosti vrátane systémov skladovania energie (RESS), domácich fotovoltických invertorov, nabíjačiek pre elektromobily a balkónových fotovoltických riešení.

Komplexné ekologické energetické riešenia pre obytné priestory od Midea Hiconics vystavené v stánku C2 670 zaujali mnohých návštevníkov vynikajúcim ukladaním fotovoltickej energie, moderným dizajnom a pokročilou elektrifikačnou technológiou vrátane domáceho úložného zariadenia typu všetko v jednom, ktoré obsahuje batériu so zabudovaným optimalizátorom DC-DC pomocou vysokonapäťového paralelného systému. Spoločnosť Midea Hiconics predstavila na Intersolar 2024 16 inovatívnych a dobre postavených invertorov, ktoré zahŕňajú funkciu rozpoznávania tieňa pre efektívnu výrobu energie a prerušovač obvodu pri oblúkovej poruche (AFCI) pre stabilné inteligentné siete. TÜV NORD, TÜV SUD a TÜV Rheinland vydali najnovšie certifikácie pre batérie a invertory Midea Hiconics, pričom spoločnosť získala aj certifikáciu TÜV NORD Witness Laboratory.

„S potešením sme predstavili naše produkty na veľtrhu Intersolar 2024, kde sme si uvedomili, že pre popredné spoločnosti je životne dôležité, aby boli schopné poskytovať riešenia v rámci kompletnej produktovej matice," povedal Hou Junfeng, riaditeľ výskumu a vývoja Midea Hiconics. „Je to zásadné pre skúmanie výhod a predajných benefitov."

V súvislosti s neustálym posilňovaním investičných a podporných politík v oblasti ekologickej energie v európskych krajinách za posledné roky rýchlo rastie dopyt po produktoch na uskladnenie energie v domácnostiach. Ako hlavná hnacia sila Midea pri rozvoji tohto segmentu spoločnosť Midea Hiconics úspešne rozvíja účasť na kľúčových medzinárodných trhoch, ako je Európa, Austrália, Amerika a Afrika, v rámci globálneho marketingového kanála.

Spoločnosť Midea Hiconics, ktorá zachováva stabilnú kvalitu produktov, neustále buduje trvalé, obojstranne prospešné partnerstvá na najvyššej úrovni čestnosti. Na podujatí boli podpísané dohody o strategickej spolupráci s regionálnymi klientmi z Francúzska, Turecka aj ďalších krajín.

Transformáciu Midea Hiconics poháňa neustále úsilie o technologické inovácie. V roku 2023 spoločnosť investovala 147,41 milióna juanov do výskumu a vývoja, čo predstavuje v porovnaní s predchádzajúcim rokom nárast o 72,96 %. 33 globálnych výskumných a vývojových centier Midea, 4 hlavné výskumné ústavy a viac ako 50 základných laboratórií poskytujú stabilnú spoluprácu v oblasti výskumu a vývoja. Spolu s vyššími investíciami do výskumu a vývoja integrovala spoločnosť Midea Hiconics štíhly výrobný systém Midea a investovala do pokročilých automatizovaných výrobných liniek, špičkových 100 000 štandardných čistých priestorov a vysokokvalitných testovacích centier. To zaisťuje efektívnu a vysokokvalitnú dodávku produktov, podporovanú prísnym testovaním kvality s pokročilými nástrojmi a vybavením.

Systém zabezpečenia kvality domácich spotrebičov Midea zvýšil úsilie spoločnosti Midea Hiconics o zlepšenie kvality. Rozsiahle skúsenosti spoločnosti Midea na trhu zameranom na domácnosti a výrazné schopnosti v oblasti estetického dizajnu výrazne ovplyvnili dizajn produktov Midea Hiconics a používateľskú skúsenosť s nimi. Ich domáce produkty na uskladnenie sa zameriavajú na výkon aj estetiku a uspokojujú túžby moderných rodín po ekologickom, efektívnom a inteligentnom bývaní.

O spoločnosti Midea Hiconics

Midea Hiconics, založená v roku 2003, bola 20. januára 2010 verejne kótovaná na burze v Shenzhene pod skratkou „Hiconics" a akciovým kódom „300048". V roku 2020 bola oficiálne začlenená do skupiny Midea Group. V roku 2023 vznikli tri hlavné oblasti podnikania, široká škála ekologických energetických produktov pre obytné priestory, vysokonapäťové a nízkonapäťové invertory a fotovoltické riešenia Midea.

Viac informácií o Midea Hiconics nájdete na stránke https://www.hiconics-global.com/company-profile/.

