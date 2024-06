Společnost Midea Hiconics na veletrhu Intersolar 2024 představila celou řadu inovativních produktů pro rezidenční zelenou energii

MNICHOV, 21. června 2024 /PRNewswire/ – Společnost Hiconics Eco-energy Technology („Midea Hiconics"; SHE300048), značka zelené energie pod hlavičkou společnosti Midea, nedávno na veletrhu Intersolar 2024 v Mnichově zaujala návštěvníky představením kompletní řady produktů pro rezidenční zelenou energii, včetně komplexních rezidenčních systémů skladování energie (RESS), domácích fotovoltaických střídačů, nabíječek pro elektromobily a balkonových fotovoltaických řešení.

2024 Intersolar Midea Hiconics Residential Green Energy Products Launch Midea Hiconics's Strategic Cooperation Signing Ceremony

Komplexní řešení pro rezidenční zelenou energii od společnosti Midea Hiconics, která se vystavovala na stánku C2 670, zaujala mnoho návštěvníků vynikajícím fotovoltaickým úložištěm energie, moderním designem a pokročilou technologií elektrifikace, včetně univerzálního úložného zařízení pro domácnost, které je vybaveno baterií s vestavěným optimalizátorem DC-DC využívajícím vysokonapěťový paralelní systém. Na veletrhu Intersolar 2024 představila společnost Midea Hiconics 16 inovativních a špičkových střídačů, které zahrnují funkci rozpoznávání stínů pro efektivní výrobu energie a přerušovač obloukových poruch (AFCI) pro zajištění stabilní inteligentní sítě. TÜV NORD, TÜV SUD a TÜV Rhineland vydaly nejnovější certifikáty pro baterie a střídače společnosti Midea Hiconics, přičemž společnost získala také certifikát Witness Laboratory společnosti TÜV NORD.

„S nadšením jsme představili naše produkty na veletrhu Intersolar 2024, kde jsme se přesvědčili, že pro přední společnosti je klíčové mít možnost poskytovat řešení s kompletním produktovým portfoliem," uvedl Hou Junfeng, ředitel výzkumu a vývoje společnosti Midea Hiconics. „Je to příznivější pro zkoumání výhod a prodejních bodů."

V posledních letech dochází k neustálému posilování investic a podpůrných politik v oblasti zelené energie v evropských zemích, proto rychle roste poptávka po produktech pro skladování energie v domácnostech. Společnost Midea Hiconics, která je hlavní hnací silou rozvoje v tomto segmentu, v rámci globálního marketingového kanálu úspěšně rozvíjí klíčové mezinárodní trhy, jako jsou Evropa, Austrálie, Amerika a Afrika.

Společnost Midea Hiconics, která si zakládá na kvalitě svých výrobků, nepřetržitě buduje trvalá, vzájemně výhodná partnerství s nejvyšší mírou upřímnosti. Na akci se podepsaly dohody o strategické spolupráci s regionálními klienty z Francie, Turecka a dalších zemí.

Transformaci společnosti Midea Hiconics pohání neutuchající snaha o technologické inovace. V roce 2023 společnost investovala do výzkumu a vývoje 147,41 milionu jüanů, což představuje 72,96% nárůst oproti předchozímu roku. 33 globálních výzkumných a vývojových center společnosti Midea, její 4 hlavní výzkumné ústavy a více než 50 hlavních laboratoří zajišťují rozsáhlou spolupráci v oblasti výzkumu a vývoje. Spolu s vyššími investicemi do výzkumu a vývoje společnost Midea Hiconics integrovala štíhlý výrobní systém Midea a investovala do pokročilých automatizovaných výrobních linek, čistých prostor s normou 100.000 a prvotřídních testovacích středisek. Tím se zajistila efektivní dodávka velmi kvalitních výrobků, která je podpořena důkladným testováním kvality prostřednictvím moderních přístrojů a zařízení.

Systém zajištění kvality domácích spotřebičů Midea ještě posílil snahy společnosti Midea Hiconics na poli zvyšování kvality. Rozsáhlé zkušenosti společnosti Midea na trhu s produkty pro domácnost a vynikající schopnosti v oblasti estetického designu významně ovlivnily provedení a uživatelské prostředí výrobků od společnosti Midea Hiconics. Její výrobky pro skladování v domácnosti se zaměřují jak na výkon, tak na vzhled a splňují přání moderních rodin po ekologickém, efektivním a chytrém bydlení.

O společnosti Midea Hiconics

Společnost Midea Hiconics, založená v roce 2003, byla 20. ledna 2010 veřejně kotována na burze cenných papírů v Šen-čenu pod zkratkou „Hiconics" a kódem akcie „300048". V roce 2020 byla oficiálně začleněna do skupiny Midea. V roce 2023 se objevily tři hlavní směry podnikání, široká škála rezidenčních produktů pro zelenou energii, vysokonapěťové a nízkonapěťové střídače a fotovoltaická řešení společnosti Midea.

Další informace o společnosti Midea Hiconics najdete na adrese https://www.hiconics-global.com/company-profile/.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2443693/2024_Intersolar_Midea_Hiconics_Residential_Green_Energy_Products_Launch.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2443694/Midea_Hiconics_s_Strategic_Cooperation_Signing_Ceremony.jpg