Midea présente les dernières technologies durables au salon Chillventa 2024 et fraie le chemin de la durabilité avec des innovations à faible émission de carbone

NUREMBERG, Allemagne, 14 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Du 8 au 10 octobre, Midea, le chef de file des appareils électroménagers et intelligents, a présenté son engagement en faveur de la durabilité lors du salon Chillventa 2024. Avec pour thème « Green Vision Blue Future », le stand de Midea a mis l'accent sur les technologies à faible teneur en carbone et à haut rendement énergétique. L'événement a permis à Midea de présenter ses solutions innovantes pour promouvoir les initiatives en matière d'énergie durable.

Le produit primé de Midea, le CirQHP Indoor Hybrid, s'est distingué lors du salon. Cette solution innovante de pompe à chaleur hybride intérieure a suscité l'intérêt des professionnels du secteur. Sa conception compacte et ses capacités d'installation en intérieur répondent aux limitations des installations d'unités extérieures qui prévalent sur le marché européen. Cette approche élimine les problèmes liés au bruit de l'unité extérieure, aux contraintes d'espace et aux réglementations en matière de construction. Le concept hybride permet aux utilisateurs de passer à des technologies de pompes à chaleur plus respectueuses de l'environnement avec des coûts d'investissement initiaux réduits. En s'intégrant aux chaudières domestiques existantes, le système optimise l'utilisation de l'énergie, offrant une plus grande efficacité et des avantages économiques, tout en garantissant un chauffage stable même lorsque les températures sont extrêmement basses.

Midea a également présenté la solution CirQHP Multi-Hybrid, qui combine un système de pompe à chaleur multisplit. Il s'agit de la première intégration des systèmes de chauffage et de refroidissement, qui offre des possibilités accrues en matière de technologie hybride. Cette solution assure un chauffage plus stable en hiver et un refroidissement plus confortable en été.

Midea a également dévoilé le VETLE, une unité de chauffage haute performance capable de fonctionner efficacement, même à des températures aussi basses que -40°C. Ce produit cible le segment de marché haut de gamme en Europe du Nord, avec une efficacité énergétique A+++ pour des performances de chauffage optimales.

L'intelligence des produits Midea est parfaitement illustrée par le nouveau climatiseur optimisé par l'IA, Solstice. Doté de la technologie exclusive ECOMASTER, Solstice marque un grand pas en avant dans le contrôle des onduleurs, permettant de réaliser plus de 30 % d'économies d'énergie supplémentaires sans sacrifier le confort. Lors de l'événement, Midea a présenté les fonctions d'installation et de maintenance améliorées du Solstice. Sa structure coulissante innovante offre plus d'espace opérationnel et permet une installation plus facile en desserrant une seule vis. La conception améliorée du moteur du ventilateur et de la carte de circuit imprimé rationalise le processus de remplacement.

Le système tout-en-un de gestion intelligente de l'énergie de Midea, MHELIOS, a également fait l'objet d'une attention particulière. Ce système est doté d'une batterie de stockage d'énergie de premier plan certifiée VDE-2510 et de mises à jour logicielles qui ont impressionné les participants. Il offre une gestion complète des appareils et des systèmes CVC, un contrôle précis de la puissance et une utilisation optimisée des systèmes CVC en fonction des besoins énergétiques. MHELIOS AI optimise la distribution d'énergie en tenant compte des prévisions météorologiques et de la consommation d'énergie des ménages, en prédisant la consommation avec plus de précision et en créant des stratégies de charge et de décharge optimales basées sur des tarifs dynamiques. Toutes ces fonctionnalités sont intégrées dans l'application Midea SmartHome, offrant un point de contact unique pour le contrôle intelligent du CVC, des tarifs dynamiques et l'intégration de la station virtuelle.

Lors de cet événement, Midea s'est vu décerner deux prix prestigieux par Euromonitor International, qui l'a reconnu comme le numéro un mondial des climatiseurs à R290 et des climatiseurs résidentiels à inverseur pour la deuxième année consécutive. Les participants ont découvert la gamme complète de produits R290 de Midea, y compris les unités intégrées, les systèmes split et les chauffe-eau à pompe à chaleur, qui utilisent tous le réfrigérant R290 respectueux de l'environnement. Le dévouement de Midea à la protection de l'environnement est encore plus évident dans ses solutions de maison intelligente durable, qui utilisent des systèmes de gestion de l'énergie pour exploiter l'énergie solaire et emploient une technologie de récupération de la chaleur pour le recyclage et la réutilisation de l'énergie.

L'exposition présentait également le climatiseur portable PortaSplit, un best-seller européen soutenu par l'attaquant de Manchester City et le triple vainqueur du championnat, Erling Haaland. Réputé pour sa polyvalence, ses performances élevées et son fonctionnement ultra-silencieux, le PortaSplit a été largement plébiscité par les utilisateurs locaux et les partenaires commerciaux.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2528638/1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2528639/2.jpg

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/2529297/video.mp4