Midea toont de nieuwste duurzame technologieën op Chillventa 2024, pionier op het gebied van duurzame trajecten met koolstofarme innovaties

NUREMBERG, Duitsland, 14 oktober 2024 /PRNewswire/ -- Van 8-10 oktober toonde Midea, leider in elektrohuishoudelijke en slimme apparaten, haar inzet voor duurzaamheid op Chillventa 2024. Met een stand onder het thema "Green Vision Blue Future" benadrukte Midea haar focus op koolstofarme, energie-efficiënte technologieën. Het evenement diende als platform voor Midea om haar innovatieve oplossingen voor het bevorderen van duurzame energie-initiatieven te demonstreren.

Een blikvanger op de beurs was het bekroonde product van Midea, de CirQHP Indoor Hybrid. Deze innovatieve hybride warmtepompoplossing voor binnen kreeg veel aandacht van professionals uit de industrie. Het compacte ontwerp en de mogelijkheden voor installatie binnenshuis verhelpen de beperkingen van installaties buitenshuis die gebruikelijk zijn op de Europese markt. Zorgen over het geluid van de buitenunit, ruimtebeperkingen en bouwvoorschriften zijn hierdoor van de baan. Dankzij het hybride concept kunnen gebruikers overstappen op milieuvriendelijkere warmtepomptechnologieën met lagere initiële investeringskosten. Door de integratie met bestaande boilers in huis optimaliseert het systeem het energieverbruik, biedt het een grotere efficiëntie en kostenvoordeel en zorgt het voor een stabiele verwarming, zelfs bij extreem lage temperaturen.

Daarnaast introduceerde Midea de CirQHP Multi-Hybrid-oplossing, die een multi-split warmtepompsysteem combineert. Dit is de eerste integratie van verwarmings- en koelsystemen, met verbeterde mogelijkheden voor hybride technologie. De oplossing zorgt voor stabielere verwarming in de winter en comfortabelere koeling in de zomer.

Midea onthulde ook de VETLE, een verwarmingstoestel met hoge prestaties dat efficiënt kan werken, zelfs bij temperaturen tot -40°C. Dit product is gericht op het hogere marktsegment in Noord-Europa en heeft een A+++ energie-efficiëntie voor optimale verwarmingsprestaties.

De intelligentie van de producten van Midea wordt het best geïllustreerd door de nieuwe AI-aangedreven airconditioner, Solstice. Door de eigen ECOMASTER-technologie maakt de Solstice een grote sprong voorwaarts op het gebied van inverterbesturing, waarbij meer dan 30% extra energie wordt bespaard zonder in te boeten op comfort. Tijdens het evenement toonde Midea de verbeterde installatie- en onderhoudsfuncties van de Solstice. De innovatieve pull-down structuur biedt meer werkruimte, waardoor de installatie eenvoudiger wordt door slechts één schroef los te draaien. Het verbeterde ontwerp van de ventilatormotor en printplaat stroomlijnt het vervangingsproces.

MHELIOS, het alles-in-één slim energiebeheersysteem van Midea, kreeg ook veel aandacht. Dit systeem beschikt over een VDE-2510 gecertificeerde energieopslagbatterij van topklasse, met software-upgrades die indruk maakten op de aanwezigen. Het biedt uitgebreid apparaat- en HVAC-beheer, nauwkeurige stroomregeling en geoptimaliseerd HVAC-gebruik op basis van de energiebehoefte. MHELIOS AI verbetert de energiedistributie door rekening te houden met weersvoorspellingen en het energieverbruik van huishoudens, het verbruik nauwkeuriger te voorspellen en optimale oplaad- en ontlaadstrategieën te creëren op basis van dynamische tarieven. Al deze functies zijn naadloos geïntegreerd in de Midea SmartHome-app en bieden één enkel raakpunt voor intelligente HVAC-regeling, dynamische tarieven en integratie van virtuele energiecentrales.

Tijdens het evenement ontving Midea twee prestigieuze prijzen van Euromonitor International, waarmee het bedrijf voor het tweede jaar op rij werd erkend als 's werelds nummer 1 op het gebied van R290 airconditioners en inverter airconditioners voor woningen. Deelnemers verkenden het volledige assortiment R290-producten van Midea, waaronder geïntegreerde apparaten, splitsystemen en warmtepompboilers, die allemaal het milieuvriendelijke koelmiddel R290 gebruiken. De toewijding van Midea aan het milieubehoud blijkt verder uit haar duurzame smart home-oplossingen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van energiebeheersystemen om zonne-energie te benutten en warmteterugwinningstechnologie voor het recyclen en hergebruiken van energie.

Op de tentoonstelling was ook de veelgeprezen PortaSplit draagbare AC te zien, een Europese bestseller die wordt ondersteund door Manchester City-spits en drievoudig winnaar Erling Haaland. De PortaSplit, die bekend staat om zijn veelzijdigheid, krachtige prestaties en ultrastille werking, heeft veel bijval gekregen van zowel lokale gebruikers als kanaalpartners en maakte grote indruk op het evenement.

