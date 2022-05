Międzynarodowa działalność SANY nabiera tempa

Weźmy za przykład maszyny górnicze i sprzęt logistyczny.

Zysk ze sprzedaży maszyn górniczych za granicę osiągnął w 2021 r. kwotę 133,6 mln USD (wzrost rok do roku o 101,1%), natomiast z działalności logistycznej – 180 mln USD (wzrost rok do roku o 31,2%). Najszybciej rozwijającymi się rynkami były rynek europejski, Azji Południowowschodniej i Stanów Zjednoczonych, gdzie współczynniki wzrostu osiągnęły odpowiednio 95,7%, 48,1% i 42,1%.

Produkty

Na rynek wprowadzono produkowane przez firmę SANY maszyny drugiej generacji o szerokim rozstawie osi, z silnikami spalinowymi i elektrycznym napędem osi o masie ponad 70 ton oraz maszyny górnicze z elektrycznym napędem osi o masie 100-300 ton. Jeśli chodzi o sprzęt logistyczny, na rynek europejski i północnoamerykański wprowadzono pełną ofertę produktów, obejmującą wózki z napędem elektrycznym do przeładunku kontenerów oraz wielkogabarytowe, zdalnie sterowane suwnice.

Kanały

O ile maszyny górnicze produkowane przez firmę SANY sprzedaje się głównie w sześciu głównych regionach, w tym w Indiach, Azji Środkowej i Afryce, rynkami zbytu dla sprzętu logistycznego są rynek europejski, amerykański oraz Azji i Pacyfiku. Spółka stworzyła ogólnoświatową, kompleksową sieć dilerów generującą stabilne wolumeny sprzedaży.

Usługi

Mając świadomość, że obsługa posprzedażowa jest kluczem do zadowolenia klienta, firma SANY nieprzerwanie optymalizuje strategię obsługi międzynarodowej umożliwiającą dostosowywanie się do otoczenia rynku międzynarodowego. Firma nadal pracuje nad rozszerzeniem zasięgu lokalizacji i przebudową dystrybucji części zamiennych w sieci, a także świadczenia usług.

2022: ogromne przyspieszenie

W pierwszym kwartale 2022 r. firma doświadczyła jeszcze większego wzrostu rok do roku na poziomie 161%, co jest przede wszystkim skutkiem ciągłego doskonalenia się firmy w obszarze zarządzania, cyfryzacji, elektryfikacji i internalizacji. Obecnie bezprecedensowy wzrost sprzedaży odnotowuje się w niemal wszystkich liniach produktów – w sektorze maszyn górniczych wynosi on 255%, natomiast w sektorze sprzętu logistycznego – 98,8%. Obiecująco wyglądają również nowe sektory, w których spółka niedawno rozpoczęła działalność. W zakresie produktów robotycznych, takich jak inteligentne pojazdy sterowane automatycznie (AGV) wykorzystywane w logistyce, wózki widłowe wyposażone w akumulator litowy o wysokim napięciu oraz trójwymiarowe inteligentne magazyny spółka odnotowała wzrost sprzedaży rok do roku na poziomie 105%.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1826793/image_1.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1518641/logo_Logo.jpg

SOURCE SANY Group