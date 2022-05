SANY voit son activité s'accélérer à l'international

Les données indiquent que l'entreprise est en passe de devenir un géant mondial. En 2021, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 314,5 millions de dollars US à l'étranger, soit une augmentation annuelle de 54% et un taux de croissance annuel composé de 30,1% ces trois dernières années.

Prenons l'exemple des engins miniers et du matériel de logistique.

Les ventes d'engins miniers à l'étranger ont atteint 133,6 millions de dollars US en 2021 (soit 101,1 % d'augmentation annuelle), tandis que les ventes de matériel de logistique ont atteint 180 millions de dollars US (soit une augmentation annuelle de 31,2 %). L'Europe, l'Asie du Sud-Est et les États-Unis sont les marchés qui ont enregistré la croissance la plus rapide, avec des taux de croissance respectifs de 95,7 %, 48,1 % et 42,1 %.

Produits

SANY a lancé la deuxième génération de véhicules poids lourds électriques à pile combustible de plus de 70 tonnes, et d'engins miniers électriques de 100 à 300 tonnes. Quant au matériel de logistique, un éventail complet de produits a été créé pour les marchés européen et américain, offrant une large gamme de reach stakers électriques, de gerbeurs et d'autres types de grues portuaires automatisées et télécommandées de grande ampleur.

Réseau

Les engins miniers de SANY sont concentrés dans six zones principales, dont l'Inde, l'Asie centrale et l'Afrique, tandis que le matériel logistique est concentré sur les marchés européens, américains et d'Asie-Pacifique. De solides réseaux de concessions ont été établis à travers le monde et ont permis de générer des volumes de ventes stables.

Services

Sachant que le service après-vente est déterminant dans l'expérience client, SANY ne cesse d'optimiser sa stratégie de service international pour s'adapter aux marchés internationaux. La localisation et la transformation pour la distribution des pièces de rechange et les prestations de service sont toujours en cours.

2022 : Grande accélération

Le premier trimestre 2022 a enregistré une croissance encore plus importante de 161 % sur un an, résultat principalement attribuable aux améliorations constantes de la société en matière de gestion, de numérisation, d'électrification et d'internationalisation. Presque toutes les gammes de produits affichent maintenant un taux de croissance sans précédent des ventes internationales sans précédent, avec des engins miniers à 255 % et du matériel de logistique à 98,8 %. Les nouveaux secteurs que l'entreprise vient d'intégrer semblent également prometteurs, avec une croissance annuelle de 105% des ventes de produits de robotique tels que les VGA de logistique intelligente, les puissants chariots élévateurs à technologie lithium et les entrepôts intelligents en trois dimensions, entre autres.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1826793/image_1.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1518641/logo_Logo.jpg

SOURCE SANY Group