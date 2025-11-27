Mielle, una marca de P&G, se incluye en la lista como primer socio oficial de la NFL para el cuidado del cabello texturizado

La principal marca en cuidado del cabello rizado lleva sus productos naturales de alto rendimiento al escenario más importante del fútbol, desde el vestuario hasta la sala de estar

CINCINNATI, 27 de noviembre de 2025 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Mielle, una de las marcas de más rápido crecimiento en el cuidado del cabello rizado y fundada por mujeres negras, anunció hoy una nueva campaña con la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL).

Dado que las mujeres ahora representan aproximadamente la mitad de la afición de la NFL, esta colaboración establece una fuerza impulsora de la cultura entre la Liga y una de las principales marcas en el cuidado del cabello rizado, que es apreciada por millones de mujeres en todo el mundo y ayuda a los atletas con cabello rizado que experimentan sudor y fricción bajo los cascos, causas potenciales de sequedad, quiebre y encrespamiento del pelo. Al aprovechar la presencia global cada vez mayor de Mielle en los deportes, la colaboración con la NFL aumenta el impacto de Mielle para ampliar la representación, el acceso al cuidado de alta calidad y la innovación para atletas y aficionados con cabello rizado.

"La NFL está entusiasmada de que Mielle, una marca comprometida con el rendimiento, la comunidad y el empoderamiento de aficionados y atletas, se apoye en la colaboración con la NFL", expresó Tracie Rodburg, vicepresidenta sénior de Asociaciones Globales de la NFL. "Esta asociación está en consonancia con la misión de la liga de crear conexiones duraderas en nuestras comunidades en todo el país y de celebrar la expresión personal de nuestros jugadores y aficionados".

La actividad física es la prueba más dura para el cabello rizado, y esta colaboración con la NFL le ofrece a Mielle un importante escenario para demostrar cómo sus ingredientes y productos de alto rendimiento protegen los bucles y rizos. Respaldadas por rigurosas pruebas de seguridad y la acreditación independiente de Skin Health Alliance, el principal organismo de acreditación de salud de la piel en el mundo, las fórmulas de Mielle revisadas por dermatólogos son apreciadas por millones de personas en todo el mundo, con resultados reales incluso bajo presión. Solo el aceite de menta y romero más vendido de la marca, con más de 75,000 reseñas de 5 estrellas, refleja los resultados reales que ahora llegan al escenario de la NFL.

"Es un honor para nosotros ser el primer socio de la NFL en el cuidado del cabello rizado, a través de nuestra asociación con P&G", afirmó Monique Rodríguez, fundadora y directora ejecutiva de Mielle. "Para muchos de nosotros, el fútbol representa la familia y la comunidad. Es asistir a comidas al aire libre, parrilladas, reconectar con familiares y amigos, y mostrar los colores de tu equipo favorito. Y para millones de aficionados, eso incluye retorcer, trenzar y cuidar su cabello rizado antes del inicio".

"Cuando los productos para el cabello rizado se encuentran en el vestuario, los jugadores pueden mostrar su versión más completa y auténtica, y salir con la misma confianza que transmiten en el campo", comentó Omar Goff, presidente de Mielle. "Esta colaboración refuerza la idea de que el cabello rizado no es un nicho, es fundamental para la cultura, la preparación y la experiencia del día del partido. Juntos, creamos posibilidades y ampliamos el acceso para los aficionados con cabello rizado de todo el mundo a través de uno de los ecosistemas más poderosos del deporte y los medios de comunicación".

La cartera de Mielle, que incluye los favoritos de los aficionados como Rosemary Mint, Pomegranate & Honey y Kalahari Melon & Aloe, se desarrolló para proporcionarle al cabello rizado hidratación, fuerza y protección, con un rendimiento diseñado para estar listo para cada práctica y juego.

El anuncio está respaldado por una campaña social, que incluye el momento viral del video "Passing the Phone" con talentos de toda la liga, desde jugadores, ejecutivos y agentes, hasta familiares de jugadores y presentadores, y celebra cómo los hombres y mujeres se muestran dentro y fuera del campo.

