P&G旗下品牌Mielle成为NFL首位官方卷发护理合作伙伴

Mielle Organics

Nov 27, 2025, 01:20 ET

卷发护理领军品牌将高性能天然产品带上美式足球最高舞台，实现从更衣室到客厅的全面覆盖

辛辛那提2025年11月27日 /美通社/ -- 作为发展最快、由黑人创立并由女性领导的卷发护理品牌之一，Mielle今日宣布与美国国家橄榄球联盟（NFL）展开全新合作活动。

随着女性球迷已占NFL总人数近半，此次合作让联盟与深受全球数百万女性喜爱的卷发护理领导品牌携手，成为文化推动的新力量，同时帮助卷发运动员应对头盔内的汗水与摩擦所带来的干燥、断裂和毛躁问题。 基于Mielle在体育领域日益扩大的全球影响力，此次与NFL的合作将进一步放大品牌效应，为卷发运动员和球迷拓展行业代表性、提升优质护理资源的可及性，并推动创新发展。

Mielle x NFL
Mielle x NFL

NFL全球合作伙伴关系高级副总裁Tracie Rodburg表示：“NFL非常高兴能够与Mielle合作，这一品牌专注于产品效能、社区建设，并致力于赋能球迷与运动员。 此次合作契合联盟的使命，即在全国社区建立持久联系，同时颂扬球员与球迷的自我表达。”

体育运动是卷发的终极考验，此次与NFL的合作为Mielle提供了绝佳舞台，展示其高效成分与产品如何守护卷发与螺旋卷造型。 Mielle的配方经过全球领先的皮肤健康认证机构Skin Health Alliance的严格安全测试与独立认证，并经皮肤科医生审阅，深受全球数百万用户喜爱，即便在高压环境下也能展现真实效果。 仅品牌畅销的迷迭香薄荷精油（Rosemary Mint Oil）一款产品，就收获超过7.5万条五星好评，这份真实口碑如今将在NFL舞台上大放异彩。

Mielle创始人兼首席执行官Monique Rodriguez表示：“我们很荣幸通过与P&G的合作，成为NFL首个卷发护理合作伙伴。 对许多人而言，橄榄球象征着家庭与社区。 它是户外烧烤、车尾派对的欢聚，是与亲友的重逢，更是身着最爱的球队配色亮相的时刻。 而对数百万球迷来说，这还包括在开赛前为卷发精心打理、盘发或编辫，悉心呵护每一缕发丝的仪式感。”

Mielle总裁Omar Goff表示：“当卷发护理产品进入更衣室，球员们便能以最真实完整的自我亮相，并带着与赛场同样强大的自信离场。 此次合作再次印证，卷发并非小众需求，而是文化传承、赛前准备与比赛日体验的重要组成部分。 我们正借助体育与媒体领域最具影响力的生态系统，与全球卷发球迷共同开拓更多可能，拓展优质资源的可及性。”

Mielle的产品系列——包括迷迭香薄荷（Rosemary Mint）、石榴蜂蜜（Pomegranate & Honey）、卡拉哈里甜瓜芦荟（Kalahari Melon & Aloe）等人气款——专为卷发的保湿、强韧与防护而研发，其卓越性能经得起每次训练与比赛的严格考验。

本次合作配套推出以社交媒体为核心的宣传企划，其中包括病毒式传播的“传递手机”（Passing the Phone）短视频，汇聚联盟球员、管理层、经纪人、球员家属及解说员等各界人士，共同致敬男女运动员在赛场内外的精彩风采。 

关于Mielle
Mielle由首席执行官Monique Rodriguez于2014年创立，是发展最迅速、由黑人创立且女性领导的全球美妆品牌。 Mielle的美容产品系列强调使用更健康的成分，并秉持“从发根至发梢见效”的理念，适用于各种发质。 如今，Mielle已成为风靡全球的现象级品牌，业务覆盖全球90多个国家和地区。 其产品已覆盖美国10万多家零售店，销售网点包括CVS、HEB、Rite Aid、Sally Beauty、Target、Ulta Beauty、Walgreens以及Walmart。

关于P&G
P&G以旗下众多备受信赖、品质卓越的领军品牌服务全球消费者，包括Always®、Ambi Pur®、Ariel®、Bounty®、Charmin®、Crest®、Dawn®、Downy®、Fairy®、Febreze®、Gain®、Gillette®、Head & Shoulders®、Lenor®、Olay®、Oral-B®、Pampers®、Pantene®、SK-II®、Tide®、Vicks®和Whisper®。 P&G在全球约70个国家/地区开展业务。 如需了解有关P&G及其品牌的最新资讯和信息，请访问https://www.pg.com。 如需了解其他P&G资讯，请访问https://www.pg.com/news

关于美国国家橄榄球联盟
美国国家橄榄球联盟（NFL）是全球领先的职业体育联盟，由32个成员俱乐部组成，秉持对卓越、社区和文化的共同追求。 NFL通过其合作伙伴关系、各类计划及粉丝体验，持续将多元化、包容性与代表性作为优先发展目标。

媒体联系人：
Nikki Osei-Barrett，Mielle，[email protected]
Maxine Dior Taylor，Egami Group，[email protected]

