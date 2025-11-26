P&G 旗下品牌 Mielle 正式入列，成為 NFL 首位官方紋理髮質護理合作夥伴

紋理髮質護理領導品牌將高效能、天然產品帶上美式足球最高殿堂，從更衣室延伸至客廳

辛辛那提2025年11月26日 /美通社/ -- 作為成長最快、由黑人創立且由女性領導的紋理髮質護理品牌之一，Mielle 今日宣佈與 NFL（國家美式足球聯盟）展開全新合作活動。

隨著女性目前佔 NFL 粉絲群約一半，這項合作將聯盟與深受全球數百萬女性喜愛的紋理髮質護理領導品牌連結，形成一股推動文化的力量。此合作也將協助擁有紋理髮質的運動員，解決因配戴頭盔產生的汗水與摩擦，導致頭髮乾燥、斷裂和毛躁等問題。延續 Mielle 在體育界日益增長的全球影響力，與 NFL 的合作將進一步擴大 Mielle 的效應，為擁有紋理髮質的運動員和粉絲提升代表性、提供優質護理管道及創新產品。

「NFL 很興奮能有 Mielle 加入，這樣一個致力於效能、社群並賦權粉絲與運動員的品牌，正積極投入與 NFL 的合作夥伴關係。」NFL 全球合作資深副總裁 Tracie Rodburg 表示，「這項合作與聯盟的使命一致，旨在於全國社群內建立持久連結，並頌揚我們球員與粉絲的自我表達。」

體能活動是對紋理髮質的終極考驗，與 NFL 的合作為 Mielle 提供了一個強大的舞台，證明其高效能成分與產品如何保護捲髮與螺旋捲髮。Mielle 的配方經過嚴格的安全測試，並獲得全球領先皮膚健康認證機構 Skin Health Alliance 的獨立認證，且經皮膚科醫生審核。其產品深受全球數百萬人喜愛，即使在高壓環境下也能展現真實效果。單是品牌熱銷的 Rosemary Mint Oil 就擁有超過 75,000 則五星好評，反映出即將登上 NFL 舞台的真實成效。

「我們很榮幸透過與 P&G 的合作，成為 NFL 首位紋理髮質護理合作夥伴。」Mielle 創辦人兼執行長 Monique Rodriguez 表示，「對我們許多人來說，美式足球代表著家庭與社群。它是烤肉聚會、車尾派對、與親友重聚，以及穿上最愛球隊配色的時刻。對於數百萬粉絲而言，這也包括在開球前編髮、造型及護理紋理髮質的過程。」

「當更衣室裡備有紋理髮質產品時，球員就能展現最完整、真實的自我，並帶著與球場上相同的自信離開。」Mielle 總裁 Omar Goff 表示，「這項合作強化了一個觀念：紋理髮質並非小眾市場，它是文化、備戰過程及比賽日體驗的核心。我們正攜手透過體育與媒體最強大的生態系統之一，為全球擁有紋理髮質的粉絲創造可能性並擴大產品普及度。」

Mielle 的產品組合包括深受粉絲喜愛的 Rosemary Mint、Pomegranate & Honey，以及 Kalahari Melon & Aloe 系列，專為紋理髮質提供保濕、強韌與保護，其效能旨在讓髮質隨時準備好應對每一次練習與比賽。

這項宣佈將搭配以社群媒體為主的宣傳活動，包括病毒式傳播的「Passing the Phone」影片，內容網羅聯盟各界人才，從球員、高層、經紀人，到球員家屬及轉播人員，共同頌揚男性與女性在場內外的風采。

Mielle 簡介

Mielle 由執行長 Monique Rodriguez 於 2014 年創立，是成長最快、由黑人創立且由女性領導的全球美容品牌。Mielle 非常重視採用更健康的成分並秉持「從根源到結果」的理念，其美容產品系列專為所有髮質設計。如今，Mielle 已成為風靡全球的品牌，訂單遍及全球 90 多個國家。其產品在美國超過 100,000 家商店販售，零售商包括 CVS、HEB、Rite Aid、Sally Beauty、Target、Ulta Beauty、Walgreens 和 Walmart。

P&G 簡介

透過旗下值得信賴、優質且領先的品牌組合服務全球消費者，包括 Always®、Ambi Pur®、Ariel®、Bounty®、Charmin®、Crest®、Dawn®、Downy®、Fairy®、Febreze®、Gain®、Gillette®、Head & Shoulders®、Lenor®、Olay®、Oral-B®、Pampers®、Pantene®、SK-II®、Tide®、Vicks® 和 Whisper®。P&G 集團的業務遍及全球約 70 個國家和地區。請造訪 https://www.pg.com 以獲取有關 P&G 及其品牌的最新消息和資訊。欲了解其他 P&G 新聞，請造訪 https://www.pg.com/news。

國家美式足球聯盟簡介

NFL（國家美式足球聯盟）是全球領先的職業體育聯盟，由 32 支球隊組成，共同致力於追求卓越、服務社群及推動文化。NFL 持續透過其合作夥伴關係、計畫及粉絲體驗，將多元、包容與代表性列為優先事項。

媒體聯絡：

Nikki Osei-Barrett, Mielle, [email protected]

Maxine Dior Taylor, Egami Group, [email protected]

