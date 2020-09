Mike Morhaime sa spojil s veteránmi z herného priemyslu a založil spoločnosť Dreamhaven™

Tím v spoločnosti Dreamhaven sa spojil okolo spoločného cieľa, ktorým je posilnenie tvorcov, pomoc pri oživovaní ich nápadov a vytváranie originálnych herných zážitkov, ktoré podporujú zmysluplné spojenia medzi hráčmi.

Štúdio Moonshot vedú Jason Chayes, Dustin Browder a Ben Thompson. Chayes bol predtým výkonným producentom spoločnosti Blizzard Entertainment, kde viedol tím Hearthstone, senior riaditeľ v spoločnosti Electronic Arts, a v minulosti viedol umelecké tímy v hernej divízii spoločnosti Walt Disney. Browderova dvadsaťpäťročná kariéra zahŕňa pozície herného režiséra pre hry StarCraft II, Heroes of the Storm, Command and Conquer a Lord of the Rings. Thompsonove predchádzajúce pracovné pozície zahŕňajú kreatívneho riaditeľa pre hru Hearthstone, umeleckého riaditeľa pre kartovú hru World of Warcraft, ďalšie zásluhy na hrách Dungeons & Dragons a Magic: The Gathering. Štúdio Moonshot je tiež domovom tímu ostrieľaných vývojárov, ktorí kolektívne pracovali na najobľúbenejších franšízach hier.

„Spoločnosť Dreamhaven zhromaždila niekoľko úžasných ľudí, ktorí skutočne zdieľajú naše hodnoty, a sme nadšení, že môžeme spolu začať toto ďalšie dobrodružstvo," uviedol šéf štúdia Moonshot Jason Chayes. „Aj keď je ešte veľmi skoro, no keď uvažujeme o štúdiu Moonshot, predstavujeme si štúdio, ktoré oslavuje zvedavosť a odvahu. Snažíme sa byť odvážni v našom prístupe a myslíme si, že najlepším spôsobom, ako to urobiť, je vytvoriť kultúru zameranú na dôveru.

Štúdio Secret Door vedú Chris Sigaty, Alan Dabiri a Eric Dodds, ktorí pracovali na viacerých žánrových hrách. Medzi predchádzajúce pracovné pozície Chrisa Sigatyho patrila pozícia výkonného producenta pre hry Hearthstone, StarCraft II a Heroes of the Storm a vedúceho producenta pôvodnej hry Warcraftu III. Dodds bol pôvodne herným riaditeľom pre hru Hearthstone a herným dizajnérom pre hry World of Warcraft a StarCraft. Dabiri pracoval ako technický i herný riaditeľ a taktiež pracoval na hrách Warcraft III, StarCraft II a Heroes of the Storm. K nim sa pridáva tím vysoko talentovaných vývojárov s rozsiahlymi skúsenosťami v odbore a začínajú spolu objavovať nové herné zážitky.

„Množstvo skúseností s vývojom hier a publikovaním v spoločnosti Dreamhavene v kombinácii s kamarátstvom medzi našimi štúdiami už poskytuje bezkonkurenčné prostredie pre kreatívnu spoluprácu," uviedol vedúci štúdia Secret Door Chris Sigaty. „V štúdiu Secret Door sa veľmi usilujeme spájať hráčov pozitívnym spôsobom a zároveň budovať udržateľný domov pre tvorcov. Spoločnosť Dreamhaven poskytuje všetko, čo potrebujeme, aby sme sa dostali na nezmapované územie. Nevieme sa dočkať, až sa k nám na našej ceste pripoja aj ostatní!"

O spoločnosti Dreamhaven

Spoločnosť Dreamhaven sa usiluje spojiť ľudí prostredníctvom nezabudnuteľných a pozitívnych herných zážitkov a umožniť tvorcom vytvárať hry, o ktoré sa hrdo delia so svetom. Spoločnosť so sídlom v Irvine v Kalifornii je domovom vývojárskych štúdií Moonshot Games a Secret Door. Viac informácií nájdete na www.dreamhaven.com.

