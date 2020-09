Майк Морхейм совместно с ветеранами игровой индустрии готовится к запуску платформы Dreamhaven™

Коллектив компании Dreamhaven объединился для достижения общей цели, заключающейся в расширении возможностей разработчиков, содействии осуществлению их идей и создании оригинальной игровой среды, способствующей налаживанию конструктивного общения между игроками.

Студию Moonshot возглавляют Джейсон Хейс (Jason Chayes), Дастин Браудер (Dustin Browder) и Бен Томпсон (Ben Thompson). Хейс ранее являлся исполнительным продюсером компании Blizzard Entertainment, где он возглавлял группу разработчиков игры Hearthstone в качестве старшего управляющего подразделения, отвечавшего за художественное оформление с использованием электронных средств, а до этого руководил творческими группами игрового подразделения компании Walt Disney. 25-летняя карьера Браудера включала в себя работу в качестве игрового директора в проектах StarCraft II, Heroes of the Storm, Command & Conquer и The Lord of the Rings. На счету Томпсона должности творческого директора в проекте Hearthstone, арт-директора в проекте коллекционной карточной игры World of Warcraft, а также участие в проектах Dungeons & Dragons и Magic: The Gathering. В студию Moonshot также приглашена команда опытных разработчиков, которые совместно трудились над некоторыми из наиболее популярных игровых франшиз.

«В компании Dreamhaven собрались замечательные люди — дружная семья, искренне разделяющая наши ценности, и мы все вместе с большим удовольствием начинаем это очередное предприятие, ― сообщил руководитель студии Moonshot Джейсон Хейс. ― И хотя это только самое начало, думая о Moonshot, мы представляем себе нашу студию как символ пытливости и стойкости. Мы стремимся реализовать наш смелый подход и считаем, что лучшим способом для этого является создание собственной культуры, которая бы зиждилась на доверии. Это лежит в основе планируемой нами модели совместной работы и организации взаимодействия с игроками, осуществление которой начнется после того, как мы немного продвинемся по своему пути».

Студией Secret Door руководят Крис Сигати (Chris Sigaty), Алан Дабири (Alan Dabiri) и Эрик Додс (Eric Dodds), работавшие над несколькими играми, определившими развитие своих жанров. Сигати занимал должности исполнительного продюсера в проектах Hearthstone, StarCraft II и Heroes of the Storm, а также ведущего продюсера оригинальной версии Warcraft III. Додс был первым игровым директором в проекте Hearthstone и одним из опытнейших разработчиков в проектах World of Warcraft и StarCraft. Дабири занимал должности технического директора и игрового директора, работая над проектами Warcraft III, StarCraft II и Heroes of the Storm. К ним присоединяется команда талантливых разработчиков, обладающих обширным опытом деятельности в данной сфере, и теперь они приступают к совместной работе над созданием новой игровой среды.

«Большой опыт специалистов компании Dreamhaven в области разработки и издания игр в сочетании с братскими отношениями между нашими студиями уже обеспечивает уникальную среду для творческого сотрудничества, — рассказывает руководитель студии Secret Door Крис Сигати. — Коллектив студии Secret Door вкладывает всю энергию в сближение игроков за счет позитивных усилий с одновременным созданием атмосферы самодостаточности для разработчиков. Компания Dreamhaven предоставляет нам все необходимое для «освоения целины». Мы не можем ждать, пока остальные догонят нас на этом пути!»

О компании Dreamhaven

Компания Dreamhaven стремится к объединению людей посредством формирования яркой и позитивной игровой среды, а также к предоставлению разработчикам возможностей создавать такие игры, которые они могли бы с гордостью представлять всему миру. В структуру этой компании, расположенной в г. Ирвайне (шт. Калифорния), входят студии разработки игровых продуктов Moonshot Games и Secret Door. Более подробная информация представлена на сайте www.dreamhaven.com.

