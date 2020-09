Mike Morhaime se spojil s ostřílenými borci z herního průmyslu a zakládají Dreamhaven™

Tým společnosti Dreamhaven má společný cíl, a to pomáhat tvůrcům her uvádět jejich nápady v život a vytvářet originální hry, které budou hráče spojovat.

Studio Moonshot vedou Jason Chayes, Dustin Browder a Ben Thompson. Chayes v minulosti zastával funkci hlavního producenta ve firmě Blizzard Entertainment, kde řídil tým, který se podílel na vývoji hry Hearthstone. Kromě toho byl také ředitelem společnosti Electronic Arts a ještě předtím vedl umělecké týmy v herní divizi společnosti Walt Disney Company. Dustin Browder má 25 let zkušeností a jako ředitel vývoje se podílel na hrách StarCraft II, Heroes of the Storm, Command and Conquer a The Lord of the Rings (Pán prstenů). Ben Thompson se podílel na vývoji hry Hearthstone jako umělecký ředitel a byl také uměleckým ředitelem hry World of Warcraft, která umožňovala obchodování s kartičkami a podílel se také na hrách Dungeons & Dragons a Magic: The Gathering. Ve studiu Moonshot pracuje také tým talentovaných vývojářů, kteří se společně podíleli na vývoji mnoha herních projektů, jenž se dodnes těší velké oblibě.

„Společnost Dreamhaven získala skvělé lidi, kteří sdílí naše hodnoty a já se velice těším na naše další společné dobrodružství," řekl Jason Chayes, ředitel studia Moonshot. „I když je studio Moonshot zatím na úplném začátku své cesty, chceme z něj udělat herní studio, které bude podporovat zvídavost a odvahu. Máme velké cíle a domníváme se, že nejlepší způsob jak jich dosáhnout je vybudovat kulturu, založenou na důvěře. Důvěra je základním kamenem naší vzájemné spolupráce a současně se v duchu kultury založené na důvěře chceme spojovat i s hráči, kteří budou hrát naše hry."

Studio Secret Door vedou Chris Sigaty, Alan Dabiri a Eric Dodds, kteří se podíleli na vývoji mnoha skvělých her. Chris Sigaty byl hlavním producentem her Hearthstone, StarCraft II a Heroes of the Storm a také vrchním producentem původní hry Warcraft III. Dodds byl herním ředitelem hry Hearthstone a podílel se také na vývoji her World of Warcraft a StarCraft. Alan Dabiri zastával funkci technického a herního ředitele a pracoval na hrách Warcraft III, StarCraft II a Heroes of the Storm. Kromě nich pracuje ve studiu Secret Door řada vysoce talentovaných vývojářů s velkými zkušenostmi z oboru.

„Díky našim bohatým zkušenostem s vývojem a vydáváním her a také díky přátelským vazbám mezi našimi studii, vzniká ve firmě Dreamhaven skvělé podhoubí pro kreativní spolupráci," řekl Chris Sigaty, ředitel studia Secret Door. „Ve studiu Secret Door chceme spojovat hráče pozitivním způsobem a současně vytvářet trvale udržitelné prostředí pro vývojáře her. Firma Dreamhaven nám dává vše, co potřebujeme, abychom na tomto neprobádaném poli dosáhli úspěchu. Nemůžeme se dočkat, až se k nám na naší cestě připojí i ostatní!"

Více informací se dozvíte na www.dreamhaven.com .

O společnosti Dreamhaven

Dreamhaven chce spojovat lidi prostřednictvím skvělých herních zážitků a pomáhat tvůrcům vytvářet takové hry, které budou s hrdostí sdílet s okolním světem. Firma sídlí v kalifornském Irvine a provozuje dvě vývojářská studia Moonshot Games a Secret Door. Více informací se dozvíte na webové stránce www.dreamhaven.com .

