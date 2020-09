Mike Morhaime se une a los veteranos de la industria de videojuegos para lanzar Dreamhaven™

El equipo de Dreamhaven se reunió en torno al objetivo común de otorgar poder a los creadores, ayudar a dar vida a sus ideas y crear experiencias de juego originales que fomenten conexiones significativas entre los jugadores.

Moonshot está liderado por Jason Chayes, Dustin Browder y Ben Thompson. Chayes fue productor ejecutivo en Blizzard Entertainment, donde lideró el equipo de Hearthstone, director sénior en Electronic Arts y, antes de eso, lideró equipos artísticos para la división de juegos de The Walt Disney Company. La carrera de 25 años de Browder incluye puestos como director de juego de StarCraft II, Heroes of the Storm, Command and Conquer y The Lord of the Rings. Entre los méritos de Thompson se incluyen ser director creativo de Hearthstone y director artístico del juego de cartas intercambiables de World of Warcraft, con méritos adicionales en Dungeons & Dragons y Magic: The Gathering. Moonshot también es hogar de un grupo de desarrolladores de mucha experiencia que han trabajado en algunas de las franquicias de videojuegos más populares.

"Dreamhaven ha reunido a personas increíbles, gente que realmente comparte nuestros valores, y nos emociona comenzar esta nueva aventura juntos", afirmó el director de Moonshot, Jason Chayes. "Si bien recién estamos comenzando, cuando pensamos en Moonshot nos imaginamos un estudio que celebra la curiosidad y la valentía. Aspiramos a tener un enfoque audaz, y creemos que la mejor forma de lograrlo es crear una cultura centrada en la confianza. Esta es la base sobre la cual nos gustaría trabajar juntos y también la forma en que nos gustaría conectarnos con los jugadores una vez que avancemos".

Los líderes de Secret Door son Chris Sigaty, Alan Dabiri y Eric Dodds, que trabajaron en diversos juegos que definieron sus géneros. Sigaty se desempeñó entre otras funciones como productor ejecutivo de Hearthstone, StarCraft II y Heroes of the Storm, y como productor en jefe de la versión original de Warcraft III. Dodds fue el director de juego original de Hearthstone y diseñador de juego veterano de World of Warcraft y StarCraft. Dabiri ha ocupado los puestos de director técnico y director del juego, y ha trabajado en Warcraft III, StarCraft II y Heroes of the Storm. Los acompaña un equipo de desarrolladores muy talentosos con gran experiencia en la industria, y juntos están comenzando a explorar nuevas experiencias de juego.

"La amplia experiencia en desarrollo y publicación de juegos de Dreamhaven, junto con la camaradería entre nuestros estudios, ya están demostrando constituir un ambiente inigualable para la colaboración creativa", expresó el director de Secret Door, Chris Sigaty. "En Secret Door, nos emociona reunir a los jugadores de maneras positivas mientras creamos un hogar sustentable para los creadores. Dreamhaven proporciona todo lo que necesitamos para adentrarnos en territorio desconocido. ¡Estamos impacientes por que otros nos acompañen en esta travesía!"

Descubra más en www.dreamhaven.com y siga a Dreamhaven en LinkedIn: /Dreamhaven y Twitter: @DreamhavenEnt.

Acerca de Dreamhaven

Dreamhaven aspira a unir a las personas a través de experiencias de juego positivas y memorables, y otorgar poder a los creadores para que puedan dar forma a juegos que estén orgullosos de compartir con el mundo. Con sede en Irvine, California, la empresa es sede de los estudios de desarrollo Moonshot Games y Secret Door. Para obtener más información, visite www.dreamhaven.com.

