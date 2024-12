Milliken & Company reçoit le label EcoVadis Gold 2024

SPARTANBURG, S.C., 3 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Le fabricant diversifié mondial Milliken & Company a annoncé aujourd'hui qu'il avait obtenu une note d'or lors de son évaluation EcoVadis 2024. EcoVadis fournit des évaluations fiables de la durabilité des entreprises pour plus de 130 000 organisations représentant plus de 220 secteurs d'activité. Le score EcoVadis 2024 de Milliken, évalué pour ses activités dans les domaines de la chimie, du textile, des revêtements de sol et des soins de santé, place à nouveau l'entreprise dans les 5 % les plus performants des organisations évaluées. C'est la troisième année consécutive que Milliken obtient la note "or" d'EcoVadis.

"Nous sommes honorés de recevoir une nouvelle fois la note Or d'EcoVadis", a déclaré Halsey Cook, président-directeur général de Milliken. "Cette réussite reflète notre engagement inébranlable en faveur du développement durable et les progrès considérables que nous avons accomplis dans cette voie. Notre engagement à promouvoir la transparence et l'innovation est ce qui nous pousse à nous améliorer continuellement et à atteindre de nouveaux sommets dans nos efforts de durabilité".

Au début de l'année, Milliken a publié son sixième rapport annuel sur le développement durable, qui fait état de ses performances par rapport à ses objectifs de développement durable pour 2025 et à ses objectifs scientifiques pour 2050 en matière d'émissions nettes zéro. Le rapport détaille les principaux impacts de l'entreprise sur les personnes, les produits, la planète et les mesures net-zéro et permet de comprendre les processus de gouvernance, les contrôles et les procédures de Milliken pour surveiller et gérer les questions de développement durable.

"Notre démarche en matière de développement durable vise à avoir un impact positif sur toutes les personnes liées à Milliken", a déclaré Kasel Knight, directeur juridique et responsable du développement durable chez Milliken. "Les évaluations par des tiers nous responsabilisent, nous aident à suivre nos progrès et nous montrent ce que nous faisons de bien et ce que nous devons améliorer".

Pour en savoir plus sur les initiatives de Milliken en matière de développement durable et lire le dernier rapport de l'entreprise sur le développement durable, visitez le site sustainability.milliken.com.

