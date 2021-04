Mindray revela grande potencial de monitoramento de pacientes com plataforma M-Connect universalmente conectada

Consistindo em várias soluções de TI integradas, a plataforma M-Connect pode conectar pacientes, provedores de saúde, dispositivos e sistemas de saúde para maior visibilidade, fluxos de trabalho simplificados, tomada de decisões clínicas aprimoradas e melhor privacidade do paciente. Essas soluções permitem que os profissionais de saúde aloquem recursos de forma eficiente e capacitem os médicos a acessar os dados dos pacientes a qualquer hora e em qualquer lugar.

"O mundo inteligente está chegando. 5G, IA, IoT e outras tecnologias emergentes prometem novas possibilidades, oportunidades e experiências para todos, em todos os lugares", disse o Dr. Li Xinsheng, vice-presidente do Grupo Mindray. "A M-Connect está moldando o futuro, inspirando uma nova era de conexão e conectando os pacientes com seus provedores de serviços médicos. Juntos, podemos aproveitar os benefícios da tecnologia para o setor de saúde."

Com o objetivo de melhorar a tomada de decisões e os fluxos de trabalho clínicos, a M-Connect está equipada com ferramentas inteligentes, como resumo de ECG 24 horas e análise contínua da pressão arterial, para ajudar os médicos a reagir com mais confiança a eventos adversos e diagnosticar e tratar os pacientes de forma mais eficiente.

Além disso, a M-Connect pode aumentar muito a eficiência da gestão dos dispositivos médicos e proteger o investimento hospitalar. Empregando a tecnologia Mindray IoT (M-IoT), essa plataforma universalmente conectada pode obter informações sobre todos os equipamentos médicos conectados, fornecer análise estatística dos equipamentos e realizar a distribuição e utilização de equipamentos em vários departamentos de forma gráfica.

Com a integração de dados completos provenientes de todos os dispositivos médicos, a M-Connect também estabelece uma base sólida para a análise de grandes volumes de dados, permitindo que os profissionais de saúde analisem dados de pacientes de forma abrangente e criem estratégias de tratamento melhores durante toda a trajetória do paciente.

Daqui em diante, a Mindray trabalhará continuamente com parceiros do setor para alavancar a tecnologia inovadora da M-Connect, possibilitando, assim, o avanço do desenvolvimento de todo o setor de saúde.

Para saber mais, acesse: https://www.mindray.com/en/solutions/M_Connect.html

